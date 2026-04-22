Un ziarist pro-Kremlin, condamnat la 5 ani de închisoare pentru că și-a mituit unchiul, fost ofițer de poliție

Un judecător din orașul Ekaterinburg l-a condamnat pe un redactor al agenției de știri pro-Kremlin Ura.ru la 5 ani de închisoare, după ce a fost găsit vinovat de mituirea unchiului său, un fost ofițer de poliție de rang înalt.

Denis Allaiarov, în vârstă de 29 de ani, a fost arestat în iunie sub acuzația că i-ar fi plătit mită în valoare totală de 120.000 de ruble (1.600 de dolari) unchiului său, Andrei Karpov, care a ocupat funcția de șef al departamentului de investigații criminale din Ekaterinburg înainte de a fi demis în aprilie anul trecut, scrie The Moscow Times.

„Timp de 10 luni, jurnalistul i-a plătit unchiului său, ofițer de poliție, pentru rapoarte operaționale confidențiale de la Ministerul de Interne din Ekaterinburg, pe care le-a folosit ca material pentru publicațiile sale”, a declarat sistemul judiciar din regiunea Sverdlovsk într-un comunicat.

Un judecător al Tribunalului Districtual Verkh-Isetski l-a găsit pe Allaiarov vinovat de mituirea unui funcționar și l-a condamnat la 5 ani într-o închisoare de securitate medie. Pe lângă pedeapsa cu închisoarea, acesta a fost amendat cu 1,2 milioane de ruble (16.000 de dolari) și i s-a interzis să practice jurnalismul timp de patru ani.

Allaiarov a pledat vinovat la acuzațiile aduse.

În final, Karpov a primit o pedeapsă de 4 ani cu suspendare în noiembrie, după ce a încheiat o înțelegere cu procuratura.

