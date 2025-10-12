Live TV

Una dintre cele mai frumoase insule din lume riscă să se umple de sate-fantomă. De ce autoritățile nu pot opri colapsul populației

plajă în Sardinia
Italia are una dintre cele mai scăzute rate ale fertilității din Uniunea Europeană, iar Sardinia stă cel mai prost la acest capitol dintre toate regiunile din această țară. Foto: Profimedia Images
Sardinia este una dintre cele mai frumoase insule din lume, însă populația locală este în continuă scădere, situația fiind mult mai dramatică în zonele rurale decât în cele două mari aglomerări urbane din jurul orașelor Cagliari și Sassari. În ciuda subvențiilor oferite de autoritățile locale pentru a atrage nou-veniți, există localități unde nu s-a mai născut niciun copil de mai bine de 10 ani, care riscă să devină sate-fantomă.

În ultimii 30 de ani, populația Sardiniei a scăzut cu aproximativ 70.000 de oameni. Jumătate dintre cei rămași trăiesc în cele două mari zone urbane de pe insulă, în timp ce alte localități se golesc de localnici.

Problema este că oamenii nu fac destui copii. Italia are una dintre cele mai scăzute rate ale fertilității din Uniunea Europeană: 1,18 copii la o femeie. Situația din Sardinia este cea mai gravă dintre toate regiunile din Italia, media fiind de doar 0,91 de copii la o femeie. Pentru a menține o populație stabilă, rata fertilității trebuie să fie de 2,1.

Zeci de sate au rămas fără tineri din cauza șomajului ridicat și a oportunităților mult mai bune pe care le pot găsi în alte regiuni ale țării.

Castelsardo, Sassari, Sardinia, Italy 09/04/2025 - Gulf of Asinara - Doria Castle, city walls, Mediterranean Sea
Cuplurile din Sardinia primesc subvenții lunare de sute de euro pentru fiecare copil pe care îl fac. Foto: Profimedia Images

În cel mai mic sat din Sardinia, care are o populație de doar 76 de persoane, primarul Maria Anna Camedda a spus că „ultimul copil s-a născut aici acum 10 ani”.

Riscul ca astfel de locuri, precum Baradili, să devină sate-fantomă a îndemnat autoritățile locale să încerce să atragă oameni din afara insulei.

Bonusuri de 15.000 de euro pentru renovarea unei case și 20.000 de euro pentru o nouă afacere

Un cuplu care se mută într-un sat din Sardinia cu mai puțin de 3.000 de locuitori poate primi până la 15.000 de euro ca să cumpere sau să renoveze o casă și până la 20.000 de euro ca să pornească o nouă afacere care creează locuri de muncă.

Mai mult, pentru primul copil, cuplul primește o subvenție lunară de 600 de euro până când acesta împlinește cinci ani. De la al doilea copil în sus, subvenția lunară este de 400 de euro.

sat-fantomă-sardinia
Riscul ca localitățile mai mici din Sardinia să devină sate-fantomă a îndemnat autoritățile locale să introducă diverse măsuri pentru a atrage oameni din alte regiuni ale Italiei sau din străinătate să se mute pe insulă. Foto: Profimedia Images

Toate aceste stimulente fac parte dintr-un pachet contra depopulării introdus de autoritățile de pe insulă și se adaugă la măsurile de urgență luate de primăriile locale, precum cea din Ollolai, care oferă case în schimbul a doar 1 euro pentru orice nou-venit.

Imigranții, însă, nu par să fie foarte impresionați de aceste stimulente. Cei mai mulți dintre ei provin din România, Senegal, Maroc, China și Ucraina. În total, sunt 52.000 de persoane cu cetățenie străină care locuiesc în Sardinia, reprezentând 3,3% din întreaga populație a insulei, în condițiile în care media la nivel național este de 8,9%.

Numărul de străini care s-au mutat în Sardinia în 2022 nu a acoperit nici măcar un sfert din declinul populației în acel an.

Case cumpărate cu 1 euro au fost revândute din cauza costurilor de renovare prea mari

Iarna demografică prin care trece Italia, care se resimte cel mai mult în Sardinia, a forțat recent guvernul Giorgiei Meloni să permită intrarea în țară a 500.000 de muncitori străini în următorii trei ani.

Aerial view of Cala Girgolu beach in Sardinia, Italy with Tavolara Island, turquoise water, sailing boats, nature, and Mediterranean landscape
În ciuda peisajului minunat și a stimulentelor oferite, numărul de străini care s-au mutat în Sardinia în 2022 nu a acoperit nici măcar un sfert din declinul populației în acel an. Foto: Profimedia Images

Inițiativa cu locuințele oferite pentru doar 1 euro nu creează „beneficiile economice necesare pentru a rezolva problemele”, după cum a observat și Anna Maria Colavitti, profesoară de urbanism la Universitatea din Cagliari.

Unii dintre noii proprietari ai acestor case au ajuns să le revândă la același preț cu care le-au cumpărat din cauză că nu și-au permis costurile de renovare, ce s-au dovedit mai mari decât se așteptau, sau nu au fost satisfăcuți de alegerea făcută.

„Ollolai nu va muri așa de ușor”, a spus primarul localității, Francesco Columbu. „Satele insulare din Sardinia au trecut prin mult crize. Au trecut prin perioade de ciumă în anii '1600 și, totuși, și-au revenit.”

„Avem o calitate a vieții mai bună și suntem la o oră de unele dintre cele mai frumoase plaje din lume”, a mai spus Columbu. „Eu zic că lucrurile frumoase nu vor muri niciodată.”

