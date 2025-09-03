Live TV

Unde își ține un oligarh rus iahtul de 700 de milioane de dolari, dotat cu sistem antirachetă și submarin, ca să nu-i fie confiscat

Roman Abramovich's yacht, Eclipse, Marmaris, Turkey - 14 Jan 2025
Iahtul „Eclipse” este ancorat la Albatros Marina din 2022. Sursa foto: Profimedia Images
Roman Abramovici, oligarhul rus aflat pe lista de sancțiuni a Occidentului, continuă să își mențină iahtul ultra-luxos „Eclipse” în stare impecabilă, departe de apele Uniunii Europene. Nava, evaluată la aproximativ 700 de milioane de dolari, a stat ancorată aproape trei ani în portul Marmaris, Turcia, funcționând continuu și consumând zilnic circa o tonă de motorină.

Iahtul, livrat în 2010 de șantierul naval german Blohm+Voss, a fost la momentul respectiv cel mai mare iaht privat din lume, notează Motorpasión. „Eclipse” are 162 de metri lungime și 22 de metri lățime, 18 apartamente de lux, două heliporturi, mai multe piscine (unele transformabile în ringuri de dans), un sofisticat sistem de apărare antirachetă și chiar un submarin integrat.

Nava dispune de sistem antirachetă și submarin, geamuri antiglonț, tehnologii moderne de navigație și numeroase opere de artă la bord. Pentru a le proteja, climatizarea funcționează permanent, ceea ce duce la un consum uriaș de combustibil și la emisii poluante semnificative.

Refugiu în Turcia

După sancțiunile impuse de statele occidentale, Abramovici a găsit în Turcia un refugiu sigur pentru a-și proteja bunurile. Ancorat la Albatros Marina din 2022, Eclipse a generat taxe de acostare de peste 200.000 de dolari anual, în timp ce a rămas inactiv, dar în funcțiune.

Ca și alți oligarhi ruși, fostul proprietar al clubului de fotbal Chelsea a fost nevoit să evite apele europene pentru a împiedica o eventuală confiscare a vasului. Legăturile sale cu Vladimir Putin l-au obligat să își mute o parte din activități în afara Europei, păstrând însă iahtul ca simbol al puterii și influenței sale.

Recondiționare de 40 de milioane de dolari

Ca mulți alți oligarhi ruși, Abramovici se confruntă cu sancțiuni din partea Occidentului și trebuie să evite apele UE pentru a nu-i fi confiscate navele („Eclipse” nu este singura pe care o deține). Turcia reprezintă însă un refugiu, motiv pentru care miliardarul a ales această țară ca bază a operațiunilor sale și a ținut iahtul ancorat acolo aproape trei ani, generând totodată și venituri consistente pentru autoritățile turce.

Dar, potrivit presei turce, Eclipse a părăsit recent portul Albatros Marina pentru a fi supus unei revizii tehnice și estetice majore într-un șantier naval din Istanbul, costul fiind estimat la circa 40 de milioane de dolari. Așadar, în curând îl vom vedea din nou consumând combustibil pe ape „prietenoase”.

