Unde își va ispăși Jair Bolsonaro cei 27 de ani de închisoare pentru tentativă de lovitură de stat

Fostul președinte al Braziliei, Jair Bolsonaro, trebuie să-și ispășească pedeapsa de 27 de ani de închisoare într-o cameră de 12 metri pătrați dintr-o bază a poliției din capitala Brasilia, după ce a fost găsit vinovat de complot pentru răsturnarea guvernului, relatează The Guardian.

Populistul de extremă dreapta, care a guvernat cea mai mare democrație din America Latină între 2019 și 2022, a fost condamnat în septembrie, după ce Curtea Supremă l-a găsit vinovat de conducerea unei conspirații criminale menite să-l împiedice pe rivalul său de stânga, Luiz Inácio Lula da Silva, să preia puterea.

Complotul – care prevedea asasinarea lui Lula și a colegului său de campanie, Geraldo Alckmin – a eșuat după ce șefii armatei au refuzat să participe, iar instanța i-a condamnat ulterior pe Bolsonaro și pe șase complici pentru încercarea de a „anihila” democrația braziliană și de a readuce țara în dictatură.

Marți, judecătorul Curții Supreme Alexandre de Moraes a decis că Bolsonaro ar trebui să înceapă să-și ispășească pedeapsa după ce cazul s-a încheiat oficial, în urma unei perioade de apeluri. Bolsonaro se află în arest la domiciliu din august și a fost arestat preventiv sâmbătă, după ce a încercat fără succes să-și taie brățara electronică de la gleznă.

Și celor șase complici ai lui Bolsonaro li s-a dispus să înceapă executarea pedepselor.

Fostul ministru al apărării, generalul Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, și fostul ministru al securității instituționale, generalul Augusto Heleno, au fost arestați și închiși în Comandamentul Militar Planalto din Brasília. Aceștia au primit pedepse de 19, respectiv 21 de ani.

Fostul comandant al marinei, amiralul Almir Garnier Santos, care a primit o pedeapsă de 24 de ani, ar fi fost arestat de oficialii marinei și reținut într-o bază navală.

Totodată, fostul ministru al apărării al lui Bolsonaro, generalul Walter Braga Netto, care a primit o pedeapsă de 26 de ani, era deja în detenție, fiind arestat în decembrie anul trecut.

Fostul ministru al justiției, Anderson Torres, care a primit o pedeapsă de 24 de ani, urma să fie trimis la un penitenciar pentru polițiști și alți deținuți „speciali” din Brasília, numit Papudinha.

Fostul șef al serviciilor secrete Alexandre Ramagem a fost condamnat la 16 ani de închisoare, dar a fugit recent în SUA pentru a evita închisoarea.

Încarcerarea lui Bolsonaro a stârnit bucurie în rândul brazilienilor progresisti, care își amintesc de guvernarea sa de patru ani ca de o perioadă dezastruoasă de devastare a mediului, izolare internațională și ostilitate față de minorități. Sute de mii de brazilieni au murit în timpul epidemiei de Covid, pe care Bolsonaro a fost acuzat că a gestionat-o în mod catastrofal prin poziția sa anti-științifică.

Mustafa Baba-Aissa, proprietarul unui magazin de discuri din Rio de Janeiro, a marcat acest moment istoric decorând fațada magazinului cu un banner alb pe care scria: „Bolsonaro e în închisoare!”.

„Este un om demn de dispreț, care nu a făcut nimic în viață în afară de a trăi din banii publici... Nu am idee cum a fost ales”, a declarat proprietarul magazinului.

Susținătorii lui Bolsonaro au denunțat arestarea liderului lor.

„A fost răpit”, s-a plâns Ronny de Souza, un simpatizant al lui Bolsonaro în vârstă de 43 de ani, în timp ce stătea în fața sediului poliției federale unde politicianul a fost dus weekendul trecut după ce a fost arestat pe fondul suspiciunilor că era pe cale să fugă la o ambasadă străină.

Lenildo Mendes dos Santos Sertão, un politician din Amazonia care folosește porecla Delegado Caveira, a afirmat că aliatul său a fost victima unei vânători de vrăjitoare. „El a luptat împotriva sistemului, iar acum sistemul l-a încarcerat în mod nedrept și ilegal”, a spus Sertão.

Simpatizanții fostului președinte al Braziliei au jurat să continue lupta, chiar dacă liderul mișcării lor se află în închisoare și este exclus din jocul politic. „El reprezintă milioane de oameni din țara noastră”, a spus Souza, prevăzând că un număr mare de susținători se vor aduna la Brasilia pentru a protesta împotriva situației lui Bolsonaro.

Dar până acum nu au existat semne de proteste în masă sau agitație, doar grupuri mici de susținători manifestând și rugându-se în fața sediului poliției federale, unde acesta a petrecut ultimele trei nopți.

Experții spun că influența fostului președinte a scăzut dramatic în ultimele luni, în special după ce Bolsonaro a fost arestat pentru că a umblat la brățara electronică de la gleznă.

