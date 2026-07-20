Live TV

Unde se află Liberland, teritoriul din Europa nerevendicat de nicio țară și asociat cu unii dintre cei mai bogați oameni ai lumii

Data publicării:
Liberland, proiect virtual și stemă
Versiunea virtuală a Liberland include zgârie-nori strălucitori, parcuri publice plutitoare și amenajări acvatice care sfidează legea gravitației. Colaj foto: Profimedia Images / X
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google
Din articol
Ministrul de interne din Liberland: „Nu ne dorim să ajungem ca Marea Britanie” Prim-ministrul din Liberland este miliardarul care a cumpărat o banană lipită de perete cu 6,2 milioane de dolari Tehnologia blockchain și „eliberarea” de sub controlul guvernului

Teritoriul Republicii Libere Liberland nu impresionează cu nimic la prima vedere, însă această întindere noroioasă de câmpie inundabilă de lângă Dunăre, care se află la granița dintre Serbia și Croația și nu este revendicată de niciuna dintre țări, este asociată cu unii din cei mai bogați oameni ai lumii, inclusiv cu cel mai mare investitor al afacerii cu criptomonede a familiei Trump.

Versiunea virtuală a Liberland, proiectată de firma ZHA Architects fondată de Zaha Hadid, include zgârie-nori strălucitori, parcuri publice plutitoare și amenajări acvatice care sfidează legea gravitației.

Președintele acestei micronațiuni este Vít Jedlička, un politician și activist libertarian din Cehia. Scopul său a fost să creeze o țară digitală și cu adevărat libertariană, care se bazează pe aceeași tehnologie ca și criptomonedele.

Liberland ar putea părea o glumă, dar este finanțată de unii dintre cei mai bogați oameni din lumea criptomonedelor și promovează ideea că guvernul poate fi înlocuit cu un sistem bazat pe tehnologia blockchain.

În cele mai multe democrații moderne, toți cetățenii au voturi egale. În Liberland, alegerile sunt influențate de o criptomonedă numită Liberland Merits.

„Oamenii care au mai multe Merits au un cuvânt mai important de spus în alegerea conducerii țării”, a explicat Jedlička pentru BBC. Cu alte cuvinte, în Liberland poți vota direct cu banii tăi.

Free Republic of Liberland, political map, with ARK Liberland Village near Apatin. Micronation in Europe claiming uninhabited Gornja Siga on Danube.
Gornja Siga (Liberland) este un teritoriu pe care nici Croația, nici Serbia nu îl revendică. Foto: Profimedia Images

Ministrul de interne din Liberland: „Nu ne dorim să ajungem ca Marea Britanie”

În Liberland nu există taxe. „De obicei, oamenii care cred în libertate, finanțe descentralizate și așa mai departe tind să facă parte din clasa superioară a societății”, a spus ministrul de interne al Liberland, Ivan Pernar, un fost deputat croat foarte controversat, care a fost dat afară din parlament după ce a început să răspândească teorii ale conspirației.

„Dacă nu faci nicio selecție și spui că oricine vine cu barca este binevenit, am ajunge ca Marea Britanie. Nu ne dorim asta”, a mai spus Pernar.

Întrebat dacă unul dintre principalele moduri de a câștiga putere și influență în Liberland este să ai cât mai mulți bani, Pernar a răspuns: „Bineînțeles.” Dacă ai „o grămadă de vagabonzi în țara ta fără niciun ban”, alții sunt nevoiți să contribuie la susținerea lor financiară.

Pernar compară oamenii săraci cu animalele: „Nu hrăni animalele pentru că, dacă o faci, ele se vor obișnui în felul ăsta și își vor pierde capacitatea de a se hrăni singure. Este la fel și cu oamenii.”

Pentru susținătorii bogați ai Liberland, ajutarea săracilor și orice altă formă de impozitare sau redistribuire centralizată a averii reprezintă un afront la libertatea lor individuală.

Această viziune este împărtășită și de alți oameni cu mult mai mulți bani și influență decât Pernar.

gornja-siga-graniță-serbia-croația
Liberland ar putea părea o glumă, dar este finanțată de unii dintre cei mai bogați oameni din lumea criptomonedelor. Foto: Profimedia Images

Prim-ministrul din Liberland este miliardarul care a cumpărat o banană lipită de perete cu 6,2 milioane de dolari

Premierul din Liberland este Justin Sun, un titan al criptomonedelor din China. Cu ajutorul lui Sun și a altor aproximativ 30 de miliardari din domeniul tehnologiei, cetățenii acestei micronațiuni ar putea avea acces la banii necesari pentru construirea acelor zgârie-nori luxoși din prezentarea virtuală.

Sun are o avere estimată la 8,5 miliarde de dolari și a devenit faimos după ce a cumpărat celebra operă de artă formată dintr-o banană lipită de un perete cu bandă adezivă, în schimbul a 6,2 milioane de dolari, pe care apoi a mâncat-o.

Miliardarul chinez a fost, de asemenea, acuzat de fraudă și manipulare a pieței de către autoritățile din SUA. Sun a respins acuzațiile și a ajuns recent la un acord de mediere ce presupune plata a 10 milioane de dolari.

Compania sa, Tron, este un „blockchain”, o rețea digitală globală unde poți cumpăra și vinde criptomonede. Spre deosebire de o bancă, Tron nu este administrată de o singură autoritate: ea este descentralizată și se regăsește pe foarte multe calculatoare din toată lumea, ceea ce o face greu de impozitat și reglementat.

Tehnologia blockchain este folosită și pentru a conduce guvernul din Liberland și ar putea fi folosită, în viitor, și în alte țări mai mari. Cetățenii votează legi și referedumuri folosind tokenuri digitale, iar voturile sunt numărate automat și aplicate de sistem, în loc să fie numărate de oficiali.

În realitate, însă, tehnologia se află încă într-o fază incipientă și este în continuare nevoie de oameni pentru a implementa legile.

Tron este una dintre cele mai mari platforme pentru tranzacțiile ilicite cu criptomonede, inclusiv pentru unele fonduri asociate cu grupările Hamas și Hezbollah, precum și alte carteluri de droguri și rețelele mafiote, potrivit firmei de analiză blockchain TRM Labs.

Justin Sun a devenit faimos după ce a cumpărat celebra operă de artă formată dintr-o banană lipită de un perete cu bandă adezivă, în schimbul a 6,2 milioane de dolari, pe care apoi a mâncat-o. Foto: Profimedia Images

Tehnologia blockchain și „eliberarea” de sub controlul guvernului

Membrii familiei Trump l-au primit cu brațele deschise pe Sun ca investitor principal în afacerea cu criptomonede World Liberty Financial. Sun a investit peste 75 de milioane de dolari în această companie, precum și multe alte milioane în $Trump – o criptomonedă de tip „memecoin”, câștigând astfel o întâlnire la cină cu președintele SUA.

Trump a câștigat peste 1,4 miliarde de dolari anul trecut din afacerile sale în criptomonede.

Sun a călătorit în spațiu vara trecută la bordul navei New Shepard al companiei lui Jeff Bezos, Blue Origin, după ce a plătit 29 de milioane de dolari. La întoarcerea pe Pământ, Sun a spus că a fost marcat de ideea că „planeta este nemărginită”, fără granițe și că „nici măcar nu există conceptul de țară, în primul rând”.

Ideea că statul națiune este demodat și că ar trebui să fie înlocuit cu tehnologia blockchain este unul dintre motivele pentru care Sun a decis să candideze la postul de prim-ministru al Liberland.

Liberland nu este singurul prototip de micronațiune de acest gen. Prospera din Honduras, Seasteading Institute al lui Peter Thiel și Draper Nation al lui Tim Draper – o țară complet digitală a cărei monedă națională este Bitcoin – se bazează pe aceeași idee.

Lobby-ul cripto l-a depășit acum chiar și pe cel asociat industriei combustibililor fosili, devenind cel mai puternic din SUA și contribuind cu 238 de milioane de dolari în cel mai recent ciclu electoral, potrivit unei analize Fox Business.

De la Justin Sun la Liberland și Tim Draper, toți cei implicați în aceste proiecte susțin că tehnologia blockchain și criptomonedele ne pot elibera pe noi – și pe banii noștri – de sub controlul guvernului.

Dar cine ar deține controlul, în locul guvernului? Toate exemplele de până acum nu fac decât să redirecționeze banii și puterea înspre cei care controlează tehnologia.

Editor : Raul Nețoiu

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Trofeul Cupei Mondiale FIFA 2026 și mingea oficială Adidas Trionda
1
Campionatul Mondial de Fotbal 2026. Programul complet al meciurilor, rezultate și...
militar lesinat ziua aviatiei
2
Incident la ceremonia de Ziua Aviației: un militar aproape că leșină lângă șeful Armatei...
Ramzan Kadirov pe un tanc
3
Ramzan Kadîrov spune că Rusia ar trebui să lanseze o operațiune militară împotriva...
Iran US Mojtaba Khamenei Profile
4
Mojtaba Khamenei, mesaj dur către Trump după suspendarea acordului de pace cu SUA...
BUCURESTI - SEDINTA DE GUVERN - BRIEFING - 16 FEB 2024
5
Reacția lui Bogdan Ivan după anunțul lui Ilie Bolojan privind contoarele inteligente și...
Haos după Spania - Argentina 1-0: Gavi și Paredes s-au luat la bătaie! Imagini neverosimile
Digi Sport
Haos după Spania - Argentina 1-0: Gavi și Paredes s-au luat la bătaie! Imagini neverosimile
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Atacuri americane asupra unor obiective din Iran. Foto Profimedia
SUA vizează porturi cheie și zone strategice din întreg Iranul, într-un nou val de atacuri. Trump, împins spre escaladare
donald trump
Reacție din Canada la amenințările lui Trump, furios din cauza incendiilor de vegetație: „E inacceptabil”
Alegeri SUA
Strategia Partidului Republican din SUA pentru alegerile de la jumătatea mandatului: „Trebuie să-i urască pe democrați mai mult”
donald trump
Trump vrea ca Iranul să fie inclus în proiectul de lege privind sancțiunile împotriva Rusiei: „Asta voia să facă Lindsey”
Joseph Aoun
Președintele Libanului îi cere ajutor lui Trump pentru retragerea trupelor israeliene și dezarmarea Hezbollah: vizită la Casa Albă
Recomandările redacţiei
jucatorii spanioli se bucura cu trofeul cm 2026
CM 2026. Spania este noua campioană mondială după ce a învins...
Racheta Oreşnik a fost introdusă recent în arsenalul militar rus şi este echipată cu şase focoase
Cum a ajuns mult temuta „armă-minune” a lui Putin „teroarea...
Xi Jinping
„Bătălia” contra Chinei pe care Europa nu o mai poate evita: pierderi...
Vladimir Putin cu mainile la gura si casca in ureche
Vladimir Putin este un „șobolan încolțit”. De ce aceasta este, de...
Ultimele știri
Peru, lovit de două cutremure: cel puțin șase morți și 21 de răniți
Criză a resurselor financiare la Paris: Franța cheltuie doar jumătate din bugetul de apărare al Germaniei, iar diferența va crește
Sfântul Ilie 2026: Ce este interzis să faci pe 20 iulie, potrivit obiceiurilor. Superstițiile și tradițiile pe care românii le respectă
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
E căsătorită, dar are voie să iasă cu alți bărbați. Cum răspunde celor care spun că își umilește soțul: "Era...
Cancan
Momente de tensiune la granița României! Populația din Tulcea, avertizată prin RO-Alert
Fanatik.ro
Lionel Scaloni, OUT de pe banca tehnică a Argentinei? A plecat în lacrimi din conferința de presă
editiadedimineata.ro
Același chatbot, răspunsuri diferite: cum influențează limba comportamentul inteligenței artificiale
Fanatik.ro
Ce nu s-a văzut la TV: milioane de români au ratat momentul acesta! Puțini știu că Argentina a avut, de fapt...
Adevărul
Cele mai ieftine și cele mai luxoase stațiuni din Bulgaria. Opțiuni pentru toate buzunarele pe litoralul...
Playtech
Situațiile în care poți rămâne fără pensie. Când poate fi suspendată sau încetată plata de către Casa de...
Digi FM
Câți bani câștigă Spania după triumful la Cupa Mondială. FIFA împarte premii de sute de milioane de dolari
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Imaginea Mondialului: Lionel Messi nu s-a mai putut stăpâni, după finala Spania - Argentina 1-0!
Pro FM
Cum a cucerit-o Deliric pe Inna. Artistul a dezvăluit secretul relației lor: „Îi spun că o iubesc, o mângâi...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Julia Roberts și Kiefer Sutherland trebuiau să se căsătorească. Ce s-a întâmplat cu doar trei zile înainte de...
Adevarul
Orașul antic din România descoperit de pe Dunăre. Ce îi așteaptă la țărm pe turiștii ajunși la Drobeta-Turnu...
Newsweek
Când intră pensiile pe card și când sunt aduse de poștaș în august? Surpriză neplăcută pentru femei
Digi FM
O femeie de 38 de ani comandat 18 sticle de vin, apoi a murit. Mama ei, sfâșiată: „Aș fi făcut orice să o...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
8 obiceiuri simple care ne pot proteja de stres, obezitate și boli cronice. Mulți le-au uitat sau nu le mai...
Digi Animal World
Unii câini pot deveni „dependenți” de jucăriile lor. Ce au descoperit cercetătorii
Film Now
Harrison Ford, cu bicicleta prin LA. La 84 de ani, actorul din Indiana Jones are un stil de viață activ: Așa...
UTV
Loredana Groza a publicat imagini rare din tinerețe, când era o tânără mămică. Fotografiile au apărut de ziua...