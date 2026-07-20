Unde se află Liberland, teritoriul din Europa nerevendicat de nicio țară și asociat cu unii dintre cei mai bogați oameni ai lumii

Teritoriul Republicii Libere Liberland nu impresionează cu nimic la prima vedere, însă această întindere noroioasă de câmpie inundabilă de lângă Dunăre, care se află la granița dintre Serbia și Croația și nu este revendicată de niciuna dintre țări, este asociată cu unii din cei mai bogați oameni ai lumii, inclusiv cu cel mai mare investitor al afacerii cu criptomonede a familiei Trump.

Versiunea virtuală a Liberland, proiectată de firma ZHA Architects fondată de Zaha Hadid, include zgârie-nori strălucitori, parcuri publice plutitoare și amenajări acvatice care sfidează legea gravitației.

Președintele acestei micronațiuni este Vít Jedlička, un politician și activist libertarian din Cehia. Scopul său a fost să creeze o țară digitală și cu adevărat libertariană, care se bazează pe aceeași tehnologie ca și criptomonedele.

Liberland ar putea părea o glumă, dar este finanțată de unii dintre cei mai bogați oameni din lumea criptomonedelor și promovează ideea că guvernul poate fi înlocuit cu un sistem bazat pe tehnologia blockchain.

În cele mai multe democrații moderne, toți cetățenii au voturi egale. În Liberland, alegerile sunt influențate de o criptomonedă numită Liberland Merits.

„Oamenii care au mai multe Merits au un cuvânt mai important de spus în alegerea conducerii țării”, a explicat Jedlička pentru BBC. Cu alte cuvinte, în Liberland poți vota direct cu banii tăi.

Gornja Siga (Liberland) este un teritoriu pe care nici Croația, nici Serbia nu îl revendică. Foto: Profimedia Images

Ministrul de interne din Liberland: „Nu ne dorim să ajungem ca Marea Britanie”

În Liberland nu există taxe. „De obicei, oamenii care cred în libertate, finanțe descentralizate și așa mai departe tind să facă parte din clasa superioară a societății”, a spus ministrul de interne al Liberland, Ivan Pernar, un fost deputat croat foarte controversat, care a fost dat afară din parlament după ce a început să răspândească teorii ale conspirației.

„Dacă nu faci nicio selecție și spui că oricine vine cu barca este binevenit, am ajunge ca Marea Britanie. Nu ne dorim asta”, a mai spus Pernar.

Întrebat dacă unul dintre principalele moduri de a câștiga putere și influență în Liberland este să ai cât mai mulți bani, Pernar a răspuns: „Bineînțeles.” Dacă ai „o grămadă de vagabonzi în țara ta fără niciun ban”, alții sunt nevoiți să contribuie la susținerea lor financiară.

Pernar compară oamenii săraci cu animalele: „Nu hrăni animalele pentru că, dacă o faci, ele se vor obișnui în felul ăsta și își vor pierde capacitatea de a se hrăni singure. Este la fel și cu oamenii.”

Pentru susținătorii bogați ai Liberland, ajutarea săracilor și orice altă formă de impozitare sau redistribuire centralizată a averii reprezintă un afront la libertatea lor individuală.

Această viziune este împărtășită și de alți oameni cu mult mai mulți bani și influență decât Pernar.

Liberland ar putea părea o glumă, dar este finanțată de unii dintre cei mai bogați oameni din lumea criptomonedelor. Foto: Profimedia Images

Prim-ministrul din Liberland este miliardarul care a cumpărat o banană lipită de perete cu 6,2 milioane de dolari

Premierul din Liberland este Justin Sun, un titan al criptomonedelor din China. Cu ajutorul lui Sun și a altor aproximativ 30 de miliardari din domeniul tehnologiei, cetățenii acestei micronațiuni ar putea avea acces la banii necesari pentru construirea acelor zgârie-nori luxoși din prezentarea virtuală.

Sun are o avere estimată la 8,5 miliarde de dolari și a devenit faimos după ce a cumpărat celebra operă de artă formată dintr-o banană lipită de un perete cu bandă adezivă, în schimbul a 6,2 milioane de dolari, pe care apoi a mâncat-o.

Miliardarul chinez a fost, de asemenea, acuzat de fraudă și manipulare a pieței de către autoritățile din SUA. Sun a respins acuzațiile și a ajuns recent la un acord de mediere ce presupune plata a 10 milioane de dolari.

Compania sa, Tron, este un „blockchain”, o rețea digitală globală unde poți cumpăra și vinde criptomonede. Spre deosebire de o bancă, Tron nu este administrată de o singură autoritate: ea este descentralizată și se regăsește pe foarte multe calculatoare din toată lumea, ceea ce o face greu de impozitat și reglementat.

Tehnologia blockchain este folosită și pentru a conduce guvernul din Liberland și ar putea fi folosită, în viitor, și în alte țări mai mari. Cetățenii votează legi și referedumuri folosind tokenuri digitale, iar voturile sunt numărate automat și aplicate de sistem, în loc să fie numărate de oficiali.

În realitate, însă, tehnologia se află încă într-o fază incipientă și este în continuare nevoie de oameni pentru a implementa legile.

Tron este una dintre cele mai mari platforme pentru tranzacțiile ilicite cu criptomonede, inclusiv pentru unele fonduri asociate cu grupările Hamas și Hezbollah, precum și alte carteluri de droguri și rețelele mafiote, potrivit firmei de analiză blockchain TRM Labs.

Justin Sun a devenit faimos după ce a cumpărat celebra operă de artă formată dintr-o banană lipită de un perete cu bandă adezivă, în schimbul a 6,2 milioane de dolari, pe care apoi a mâncat-o. Foto: Profimedia Images

Tehnologia blockchain și „eliberarea” de sub controlul guvernului

Membrii familiei Trump l-au primit cu brațele deschise pe Sun ca investitor principal în afacerea cu criptomonede World Liberty Financial. Sun a investit peste 75 de milioane de dolari în această companie, precum și multe alte milioane în $Trump – o criptomonedă de tip „memecoin”, câștigând astfel o întâlnire la cină cu președintele SUA.

Trump a câștigat peste 1,4 miliarde de dolari anul trecut din afacerile sale în criptomonede.

Sun a călătorit în spațiu vara trecută la bordul navei New Shepard al companiei lui Jeff Bezos, Blue Origin, după ce a plătit 29 de milioane de dolari. La întoarcerea pe Pământ, Sun a spus că a fost marcat de ideea că „planeta este nemărginită”, fără granițe și că „nici măcar nu există conceptul de țară, în primul rând”.

Ideea că statul națiune este demodat și că ar trebui să fie înlocuit cu tehnologia blockchain este unul dintre motivele pentru care Sun a decis să candideze la postul de prim-ministru al Liberland.

Liberland nu este singurul prototip de micronațiune de acest gen. Prospera din Honduras, Seasteading Institute al lui Peter Thiel și Draper Nation al lui Tim Draper – o țară complet digitală a cărei monedă națională este Bitcoin – se bazează pe aceeași idee.

Lobby-ul cripto l-a depășit acum chiar și pe cel asociat industriei combustibililor fosili, devenind cel mai puternic din SUA și contribuind cu 238 de milioane de dolari în cel mai recent ciclu electoral, potrivit unei analize Fox Business.

De la Justin Sun la Liberland și Tim Draper, toți cei implicați în aceste proiecte susțin că tehnologia blockchain și criptomonedele ne pot elibera pe noi – și pe banii noștri – de sub controlul guvernului.

Dar cine ar deține controlul, în locul guvernului? Toate exemplele de până acum nu fac decât să redirecționeze banii și puterea înspre cei care controlează tehnologia.

Editor : Raul Nețoiu