Ungaria a atins un record istoric de aproape 20 de milioane de turişti în 2025. Câți au fost români. Comparația cu turismul românesc

Ungaria a atins în 2025 un record istoric de aproape 20 de milioane de vizitatori şi 47 de milioane de înnoptări. Peste 713.000 de turişti români au vizitat Ungaria în 2025, în creştere cu 11,9% faţă de anul anterior. Budapesta, staţiunile balneare şi regiunile apropiate de graniţă rămân principalele alegeri ale românilor.

Turismul din Ungaria a încheiat anul 2025 cu cea mai bună performanţă din istorie, atingând aproape 20 de milioane de vizitatori. Evoluţia pozitivă a fost susţinută atât de turismul intern, cât şi de creşterea solidă a pieţelor internaţionale, printre care România s-a evidenţiat ca una dintre cele mai dinamice. Ritmul de creştere al Ungariei a fost de aproape două ori şi jumătate peste media Uniunii Europene, confirmând poziţia ţării ca destinaţie turistică competitivă la nivel regional şi european”, arată Visit Hungary – Hungarian Tourism Agency (organizaţia guvernamentală pentru sectorul turistic).

Turiști din România

În 2025, Ungaria a primit 713.200 de turişti din România, ceea ce reprezintă o creştere de 11,9% faţă de anul precedent. Numărul înnoptărilor a ajuns la 1,38 milioane, în urcare cu 10,4% comparativ cu 2024. Aceste rezultate plasează România pe locul al doilea în clasamentul pieţelor internaţionale pentru Ungaria, confirmând interesul constant al românilor pentru destinaţiile din ţara vecină.

Printre cele mai populare zone alese de turiştii români se numără Budapesta, Debrecen şi regiunea sa, Gyula, Szeged, zona Lacului Balaton, Tokaj şi Nyíregyháza, regiunile montane Mátra–Bükk, staţiunile balneare Bük şi Sárvár, precum şi Pécs, Villány, Győr sau Sopron. Apropierea geografică, accesibilitatea rutieră şi oferta variată de wellness, gastronomie şi experienţe culturale rămân factori decisivi pentru această piaţă.

Turiști maghiari/turiști străini

La nivel naţional, 19,5 milioane de turişti au fost înregistraţi în structurile de cazare din Ungaria, cu 7,3% mai mult decât în 2024, iar segmentul de cazare alternativă a adăugat încă aproximativ 400.000 de vizite. Numărul total de înnoptări a ajuns la 47 de milioane, în creştere cu 4,3%. Turismul domestic a rămas un pilon important, cu aproape 10 milioane de turişti interni, însă pieţele externe au generat aproape 10 milioane de vizitatori şi 24,3 milioane de înnoptări.

Budapesta a avut un rol major în aceste rezultate, atrăgând peste 7,6 milioane de turişti, care au generat 18 milioane de înnoptări. Capitala şi-a menţinut dinamica ridicată datorită ofertei culturale, gastronomice şi a calendarului bogat de evenimente internaţionale, dar şi datorită conectivităţii aeriene în continuă extindere.

„Rezultatele record sunt susţinute de investiţii constante în infrastructură şi în oferta turistică. În 2025 şi începutul lui 2026 au fost deschise hoteluri noi în Budapesta, Debrecen şi Makó, iar dezvoltările de la Aeroportul Budapesta şi extinderea rutelor aeriene contribuie la accesibilitatea crescută a destinaţiei. În paralel, turismul activ şi sustenabil este susţinut prin noi rute de ciclism şi modernizarea infrastructurii pentru turismul în natură. Calendarul cultural şi de evenimente pentru 2026 include expoziţii internaţionale majore, festivaluri de muzică şi gastronomie, precum şi evenimente sportive de anvergură, consolidând atractivitatea Ungariei ca destinaţie pentru city break-uri, vacanţe de wellness şi călătorii tematice”, mai arată Visit Hungary.

Turismul are o contribuţie de peste 14% la PIB-ul Ungariei şi susţine mijloacele de trai pentru aproape 400.000 de familii, subliniind importanţa strategică a sectorului.

Comparație cu România

În comparație, în 2025 turismul României a înregistrat un număr aproximativ egal de turiști autohtoni (la o populație dublă), și anume 11,3 milioane. Diferența a fost, în schimb netă în favoarea Ungariei, care a strâns 10 milioane de turiști străini, față de România 2,58 de milioane.

Editor : Sebastian Eduard