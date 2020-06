Unii bolnavi de COVID-19 experimentează halucinații terifiante. „L-am văzut pe diavol și l-am întrebat: Poți să-mi dai o altă șansă?”

Halucinații, confuzie și deliruri paranoide sau bizare sunt experiențe pe care mulți dintre pacienții infectați cu coronavirus le au în secțiile de terapie intensivă, se arată într-un material publict de The New York Times.

Cotidianul prezintă poveștile unor pacienți, printre care și Kim Victory, în vârstă de 31 de ani. Aceasta s-a confruntat cu halucinații în timpul spitalizării pentru insuficiență respiratorie severă cauzată de infecția cu coronavirus. Halucinațiile erau atât de reale încât, într-o noapte, și-a scos tubul de respirație al ventilatorului. Altă dată, a căzut de pe un scaun și a aterizat pe podeaua unității de terapie intensivă.

„A fost atât de real și am fost atât de speriată”, a declarat aceasta, după recuperare.

În mare măsură, mulți pacienți cu coronavirus raportează experiențe similare. Numit delir intraspitalicesc, afecțiunea este răspândită la pacienții cu coronavirus de toate vârstele, fără deficiențe cognitive anterioare.

Bolnavii pot avea probleme pe termen lung, care duc la demență

Rapoartele cercetătorilor și cele din spitale arată că aproximativ două treimi din pacienții cu coronavirus internați la Terapie Intensivă au experimentat-o ​​în diverse moduri. Unii au „delir hiperactiv”, halucinații și agitații paranoide; unii au „delir ipoactiv”, viziuni interiorizate și confuzie, iar unii le au pe amândouă.

Experiențele nu sunt doar terifiante și dezorientante. Delirul poate avea consecințe dăunătoare pe termen lung prin prelungirea șederilor spitalicești, încetinirea recuperării și creșterea riscului oamenilor de a dezvolta depresie sau stres post-traumatic. Pacienții mai în vârstă pot dezvolta demență, au descoperit cercetătorii.

„Există un risc crescut pentru deficiențe cognitive temporare sau chiar permanente. Este mai grav decât își dau seama oamenii”, a spus dr. Lawrence Kaplan, medic psihiatru.

Lipsa oxigenului și inflamația, prezente la mulți pacienți cu coronavirus grav bolnavi, pot afecta creierul și alte organe în afară de plămâni. Insuficiența renală sau hepatică poate duce la folosirea unui cocktail de medicamente care provoacă halucinații. Unii pacienți dezvoltă cheaguri mici de sânge care nu provoacă accidente vasculare cerebrale, dar stimulează perturbări subtile ale circulației care ar putea declanșa probleme cognitive și delir.

„Am fost într-o fază paranoică unde am crezut că există un fel de conspirație împotriva mea, că mă țin cu forța în spital”, a declarat pentru The New York Times Ron Temko, spitalizat 60 de zile din cauza coronavirusului.

„Când doctorul venea și mă întreba „Vă simțiți în siguranță?”, răspundeam „Ajută-mă”.

Unii pacienți cu coronavirus dezvoltă delir chiar și după o perioadă scurtă la ATI.

Halucinații terifiante: „L-am văzut pe diavol”

Anatolio José Rios, 57 de ani, a fost intubat doar patru zile la Spitalul General din Massachusetts și nu a primit sedative puternice. Totuși a experimentat episoade în care a văzut lumină difuză și oameni care se rugau pentru el.

„Am văzut oameni care stăteau pe podea ca și cum ar fi morți în ATI”, a spus el. Și-a imaginat o femeie asemănătoare cu un vampir în camera lui. Era convins că oamenii din hol erau înarmați și că îl amenințau.

„Doctore, vedeți asta?”, își aminti el. „Vor să mă omoare”. „O, Dumnezeule, a fost înspăimântător”, spune acesta. A întrebat dacă ușa este antiglonț și, pentru a-l calma, medicul a spus că da.

La fel ca și alți pacienți, Rios a transformat activitățile tipice din spital în imaginații paranoice. Urmărind un angajat al spitalului atârnând o bucată de hârtie s-a temut că va fi spânzurat.

După 10 zile de spitalizare, a petrecut două luni într-un centru de reabilitare din cauza inflamației piciorului. În mai, tatăl său din Mexic a murit de Covid-19. Asta l-a făcut să se gândească la una dintre halucinațiile din spital.

„L-am văzut pe diavol și l-am întrebat: „Poți să-mi dai o altă șansă?” și el a spus: „Da, dar știi prețul”, și-a amintit acesta. „Acum cred că știu că prețul a fost tatăl meu.”, a declarat pentru NYT.

Și vedeta CNN, Chris Cuomo, a experimentat astfel de momente, pe care le-a descris ulterior.

„Am avut insomnie din cauza febrei, iar atunci când adormeam aveam experiențe fantasmagorice care nu seamănă sub nicio formă cu visele, ci cu halucinațiile. L-am văzut, literalmente, pe tatăl meu (n.red – guvernatorul Mario Cuomo, decedat în 2015) stând pe marginea patului. Totul din cauza febrei, corpul tău o ia razna, pur și simplu”, a declarat acesta.

