„Unii ne cer să-i înţelegem pe terorişti”: Netanyahu compară atacul Hamas din 7 octombrie cu atentatele de la 11 septembrie

Premierul israelian Benjamin Netanyahu a adus vineri un omagiu victimelor atacurilor teroriste comise de gruparea al-Qaida pe 11 septembrie 2001 în SUA, făcând însă o analogie între aceste atentate şi atacul efectuat de gruparea Hamas în sudul Israelului pe 7 octombrie 2023, relatează Agerpres.

„Pe 11 septembrie, Statele Unite au fost lovite de răul pur. Pe 7 octombrie, Israelul a fost la rândul său lovit de acesta. Cu toate acestea, astăzi unii ne cer să-i înţelegem pe terorişti, să le înţelegem nemulţumirile şi contextul lor”, a spus Netanyahu într-un videoclip postat pe conturile de socializare ale biroului său.

În continuarea mesajului, el a afirmat că „teroriştii” urăsc SUA şi Israelul „din acelaşi motiv”. „Nu este o coincidenţă. Ei ne urăsc pentru că noi apărăm libertatea, democraţia, civilizaţia şi viaţa”, a susţinut Netanyahu.

În urma atacului lansat de gruparea Hamas pe 7 octombrie 2003 asupra părţii de sud a Israelului, unde circa 1.200 de persoane au fost ucise şi alte 250 au fost capturate de gruparea islamistă palestiniană, armata israeliană a lansat un asediu asupra Fâşiei Gaza care continuă şi în prezent, în pofida armistiţiului semnat în urmă cu unsprezece luni, provocând moartea a 73.670 de palestinieni, majoritatea femei şi copii, potrivit Ministerului Sănătăţii din Fâşia Gaza.

Premierul israelian, care a refuzat în mod constant crearea unei comisii independente de anchetă care să investigheze evenimentele din 7 octombrie, a adăugat în acelaşi mesaj că „sub conducerea preşedintelui (american Donald) Trump, Statele Unite au demonstrat încă o dată că fac faţă terorii”.

„Statele Unite şi Israelul afirmă împreună: nu ne vom înclina niciodată în faţa terorii, nu ne vom preda niciodată în faţa răului şi, împreună, îl vom învinge”, a concluzionat Netanyahu.

Circa 3.000 de persoane au murit pe 11 septembrie 2001, când terorişti ai grupării al-Qaida au deturnat şi au prăbuşit patru avioane de pasageri.

Două avioane au lovit Turnurile Gemene din New York, unul s-a prăbuşit peste clădirea Pentagonului şi un altul în statul Pennsylvania, după ce pasagerii acestuia din urmă au încercat, dar nu au reuşit, să preia controlul asupra aeronavei deturnate de terorişti.

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Editor : M.I.