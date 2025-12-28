Live TV

Unii ucraineni au părăsit Letonia din cauza rapoartelor privind o posibilă amenințare din partea Rusiei (psiholog)

18 September 2024, Hesse, Gieen: Refugees from Ukraine stand by a bus at the initial reception center for refugees in Hesse. From here, the people are distributed to the municipalities within the state. Photo: Boris Roessler/dpa
Refugiați ucraineni. Sursa. Profimedia Images.

Unele familii ucrainene, inclusiv mame cu copii, au părăsit Letonia anul trecut după ce au apărut rapoarte alarmante privind o posibilă amenințare din partea Rusiei la adresa statelor baltice.

Acest lucru a fost raportat într-un interviu acordat Ukrinform de Nataliia Urus, psiholog la Casa Ucraineană din Letonia, informează Ukrinform.

Potrivit acesteia, valurile de știri care conțin amenințări din partea Rusiei provoacă o anxietate intensă în rândul multor ucraineni, afectând în mod direct bunăstarea lor psihologică.

„Când apare un val de informații despre pregătirile pentru un atac, se formează din nou o coadă în fața biroului meu. Pentru oameni, acest lucru este un factor declanșator. Am auzit de multe ori fraza: „Prefer să mă întorc în Ucraina. Mă simt mai liniștită acolo”. Un val mare de mame cu copii s-au speriat de știrile de anul trecut și au plecat în Germania”, a spus terapeutul.

Ea a menționat, de asemenea, că mulți ucraineni din Letonia își păstrează documentele și o parte din fonduri la îndemână, în cazul în care ar trebui să părăsească țara în regim de urgență.

După cum s-a raportat, Institutul pentru Studiul Războiului a remarcat că oficialii ruși continuă să utilizeze aceleași narațiuni față de statele baltice pe care Rusia le-a folosit anterior pentru a justifica agresiunea împotriva altor state.

 

