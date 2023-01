Unul dintre cei mai periculoși prizonieri din Brazilia a evadat după ce a sărit din celulă în groapa de gunoi a închisorii

Poliția din Brazilia îl caută pe unul dintre cei mai periculoși traficanți de droguri din Rio, Jean Carlos dos Santos, după ce acesta a evadat din închisoare împreună cu doi colegi de celulă.

Cei trei au evadat din închisoarea Bangu legând cearșafurile de pat între ele, coborând de la fereastra închisorii și sărind în groapa de gunoi. Jean Carlos dos Santos, de 37 de ani, este cunoscut și pentru că și-a ucis avocatul după ce acesta nu a reușit să-i elibereze din închisoare pe doi membri ai cartelului său, potrivit BBC.

Traficantul era în închisoare din 2017. Jean Carlos dos Santos, cunoscut și sub numele de Jean do Morro do 18, a controlat o mare parte din traficul de droguri din favela Morro do 18 din Rio înainte de arestarea sa.

El și un alt membru al bandei au fost găsiți vinovați și de uciderea avocatului său, Roberto Viegas Rodrigues. Cadavrul acestuia a fost ascuns după crimă. O investigație a dezvăluit că Rodrigues fusese plătit pentru a-i elibera din închisoare pe doi membri ai cartelului lui dos Santos. Pentru că nu a reușit, a fost împușcat.

Ceilalți doi fugari care au evadat din închisoare împreună cu dos Santos duminică dimineață sunt Marcelo Sterque și Lucas da Conceição.

Poliția a făcut publice fotografiile cu cei trei fugari, toți fiind considerați extrem de periculoși.

Unul dintre ei, Marcelo Sterque, a mai ieșit pentru scurt timp din aceeași închisoare în 2015 și a încercat atunci să comită un asasinat comandat de un alt deținut. Sterque a împușcat o femeie de 13 ori, după care s-a întors după gratii. O investigație desfășurată atunci a arătat că gardienii închisorii fuseseră mituiți pentru a-l lăsa să părăsească închisoarea și să se întoarcă.

Dar victima a supraviețuit și a reușit să-l identifice pe Sterque drept bărbatul care a împușcat-o.

Duminică, oficialii penitenciarului au declarat că este în curs de desfășurare o anchetă pentru a stabili circumstanțele exacte ale acestei evadari.

Între timp, vizitele în închisoare au fost suspendate, iar 18 condamnați care au legături cu Jean Carlos dos Santos au fost transferați în alte închisori.

