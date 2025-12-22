Unul dintre cele mai mari scandaluri din istoria Poloniei s-a încheiat. „Caritas-ul polonez”, sentință de 14 ani de închisoare

Un tribunal din Varșovia a condamnat un fost înalt funcționar legat de uniunea de credit SKOK Wołomin, care a dat faliment, la 14 ani de închisoare pentru spălarea a sute de milioane de zloți, într-unul dintre cele mai mari cazuri de criminalitate financiară din Polonia.

Scandalul SKOK Wołomin se numără printre cele mai grave cazuri de fraudă financiară din țară. Cooperativa de credit, cu sediul în apropierea Varșoviei, s-a prăbușit după ce anchetatorii au descoperit o schemă în care se acordau împrumuturi frauduloase masive către companii fantomă și persoane fizice, scrie TVP World.

Luni, Tribunalul districtual Varșovia-Praga l-a găsit pe Piotr Polaszczyk, fostul director al SKOK Wołomin, vinovat de spălarea a peste 347 de milioane de zloți (aproximativ 82 de milioane de euro). Procurorii au solicitat pedeapsa maximă posibilă de 15 ani, în timp ce apărarea a pledat pentru achitare.

Judecătorii au decis că Polaszczyk a condus împreună cu alții un grup criminal organizat și a tratat schema ca pe o sursă regulată de venit. Verdictul nu este definitiv, iar apărarea a anunțat că va face apel.

În plus față de pedeapsa cu închisoarea, instanța a impus o amendă de aproximativ 119.000 de euro și i-a ordonat lui Polaszczyk să compenseze parțial daunele prin plata a peste 8 milioane de euro către administratorul judiciar al SKOK Wołomin.

Amploare extraordinară

Explicând sentința, președintele completului de judecată, Marek Dobrasiewicz, a spus că pedeapsa trebuie să reflecte amploarea extraordinară a infracțiunii.

Instanța a respins, de asemenea, afirmațiile apărării potrivit cărora cazul ar fi avut motivații politice, calificând aceste argumente ca nefondate.

Dobrasiewicz a spus că probele au demonstrat, dimpotrivă, un abuz sistematic al sistemului financiar, descriind metodele prin care sume mari de bani erau înregistrate și retrase rapid, fără ca banii să existe vreodată în realitate.

Un scandal mai amplu

Deși verdictul se referă la acuzații de spălare de bani, acesta face parte dintr-un scandal mult mai amplu.

Un proces separat legat de falimentul SKOK Wołomin a început la începutul acestei luni în același tribunal din Varșovia. Procurorii susțin că persoanele din interior și asociații acestora au deturnat peste 710 milioane de euro, profitând de supravegherea slabă, falsificând documente și ascunzând veniturile prin scheme financiare complexe.

Pierderile au dus în cele din urmă la falimentul instituției, forțând sistemul de garantare a depozitelor din Polonia.

