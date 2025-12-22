Live TV

Unul dintre cele mai mari scandaluri din istoria Poloniei s-a încheiat. „Caritas-ul polonez”, sentință de 14 ani de închisoare

Data actualizării: Data publicării:
Zloți polonezi
Foto: Profimedia
Din articol
Amploare extraordinară Un scandal mai amplu

Un tribunal din Varșovia a condamnat un fost înalt funcționar legat de uniunea de credit SKOK Wołomin, care a dat faliment, la 14 ani de închisoare pentru spălarea a sute de milioane de zloți, într-unul dintre cele mai mari cazuri de criminalitate financiară din Polonia.

Scandalul SKOK Wołomin se numără printre cele mai grave cazuri de fraudă financiară din țară. Cooperativa de credit, cu sediul în apropierea Varșoviei, s-a prăbușit după ce anchetatorii au descoperit o schemă în care se acordau împrumuturi frauduloase masive către companii fantomă și persoane fizice, scrie TVP World.

Luni, Tribunalul districtual Varșovia-Praga l-a găsit pe Piotr Polaszczyk, fostul director al SKOK Wołomin, vinovat de spălarea a peste 347 de milioane de zloți (aproximativ 82 de milioane de euro). Procurorii au solicitat pedeapsa maximă posibilă de 15 ani, în timp ce apărarea a pledat pentru achitare.
Judecătorii au decis că Polaszczyk a condus împreună cu alții un grup criminal organizat și a tratat schema ca pe o sursă regulată de venit. Verdictul nu este definitiv, iar apărarea a anunțat că va face apel.

În plus față de pedeapsa cu închisoarea, instanța a impus o amendă de aproximativ 119.000 de euro și i-a ordonat lui Polaszczyk să compenseze parțial daunele prin plata a peste 8 milioane de euro către administratorul judiciar al SKOK Wołomin.

Citește și

Raiffeisen Bank, obligată de Rusia să plătească 400 de milioane de dolari pentru pierderile cauzate de sancțiunile europene

Amploare extraordinară

Explicând sentința, președintele completului de judecată, Marek Dobrasiewicz, a spus că pedeapsa trebuie să reflecte amploarea extraordinară a infracțiunii.

Instanța a respins, de asemenea, afirmațiile apărării potrivit cărora cazul ar fi avut motivații politice, calificând aceste argumente ca nefondate.

Dobrasiewicz a spus că probele au demonstrat, dimpotrivă, un abuz sistematic al sistemului financiar, descriind metodele prin care sume mari de bani erau înregistrate și retrase rapid, fără ca banii să existe vreodată în realitate.

Un scandal mai amplu

Deși verdictul se referă la acuzații de spălare de bani, acesta face parte dintr-un scandal mult mai amplu.

Un proces separat legat de falimentul SKOK Wołomin a început la începutul acestei luni în același tribunal din Varșovia. Procurorii susțin că persoanele din interior și asociații acestora au deturnat peste 710 milioane de euro, profitând de supravegherea slabă, falsificând documente și ascunzând veniturile prin scheme financiare complexe.

Pierderile au dus în cele din urmă la falimentul instituției, forțând sistemul de garantare a depozitelor din Polonia.

 

Editor : Sebastian Eduard

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
profimedia-1030135055
1
După negocierile cu SUA de la Miami, Zelenski vrea să se consulte și cu aliaţii europeni...
Viktor Orban
2
Premierul Ungariei, Viktor Orban, despre războiul Rusiei împotriva Ucrainei: „Nu este...
Vladimir Putin și Emmanuel Macron
3
Kremlinul anunță că Vladimir Putin este pregătit să discute cu Emmanuel Macron. Reacția...
tancuri și soldați ruși înaintează în direcția Pokrovsk
4
„O pace fierbinte în Europa”. O țară NATO urmărește din satelit mutările armatei ruse la...
Syrians women celebrate the end of the Assad regime after the change of power in Syria, on the forecourt of the main train station in Duisburg, North
5
Planul Germaniei de a expulza refugiații sirieni aduce aminte de eforturile din anii 1980...
Ce a postat Mălina, cu câteva ore înainte să cadă de la etajul 7. Tragedia a depășit granițele României
Digi Sport
Ce a postat Mălina, cu câteva ore înainte să cadă de la etajul 7. Tragedia a depășit granițele României
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Drone Operators Undergo Training In Kherson Region
De ce pierde România cursa pentru integrarea dronelor militare în sistemul de apărare: ce fac Polonia și Finlanda
A delegate take a photo with her phone as the President of Ukraine, Volodymyr Zelenskyy's speaks at the NATO Parliamentary Assembly. The NATO Parliamentary Assembly (NPA) is an inter-parliamentary organization for parliamentarians in NATO’s Member States
Plan B în cadrul NATO: statele din flancul estic fac presiuni pentru unitate împotriva Rusiei
ordinul lenin
Țara care i-a decernat ironic o medalie a Ordinului Lenin lui Viktor Orban, pentru „îndepărtarea riscului imediat al războiului”
Președintele polonez Karol Nawrocki și președintele ucrainean Volodimir Zelenski
Președintele Poloniei l-a criticat pe Zelenski chiar în conferința de presă comună: „Nu a fost apreciat”
Poland Ukraine
Zelenski s-a întâlnit cu Nawrocki la Varșovia. Președintele polonez: „Avem o veste proastă pentru Moscova”
Recomandările redacţiei
edl sincron marinescu_00410
Mesajul ministrului Justiției, după consultările dintre magistrați și...
Tancuri LNG Barcelona
Prețurile gazelor naturale în Europa au scăzut la cel mai mic nivel...
femeiea curata usa de la ingrare in sediul csm
Procurorii din CSM, replică pentru Nicușor Dan după anunțul...
Sateliți Starlink
Rusia dezvoltă o armă pentru a ataca sateliții Starlink ai lui Elon...
Ultimele știri
Inspecția Judiciară susține că „monitorizează constant” problemele semnalate de magistrați
Primăria Capitalei: Bucureştiul e pregătit pentru primele ninsori, 512 utilaje şi aproape 2.500 de oameni asigură deszăpezirea
Controversatul oligarh moldovean Vladimir Plahotniuc se sărbătorește în arestul preventiv. I-a fost prelungit cu 30 de zile
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Horoscopul anului 2026 pentru Gemeni. Un an plin de mișcare, schimbări curajoase și noi începuturi...
Cancan
Doliu în televiziunea din România! Un cunoscut prezentator TV a murit, după o carieră de 22 de ani
Fanatik.ro
După Wiz Khalifa, un alt rapper american are dosar penal în România. Lil Pump e acuzat că a rănit o tânără la...
editiadedimineata.ro
Când algoritmul vorbește prea mult: Podcastul AI al Washington Post, criticat pentru informații greșite și...
Fanatik.ro
Care a fost, de fapt, adevărata relație dintre Cornel Dinu și Valentin Ceaușescu? Dezvăluirile prietenului...
Adevărul
Mii de bucureșteni așteaptă de ani recunoașterea unui drept garantat prin lege. Puțini știu că îl pot obține...
Playtech
Bolile pentru care se acordă certificat de handicap cu însoțitor. Lista actualizată în 2025
Digi FM
Cine era Mălina Guler, tânăra din Oradea care a murit după ce a căzut de la etajul 7. Lidia Buble a fost în...
Digi Sport
Prima reacție a lui Andrew Tate, după ce a fost bătut măr
Pro FM
Hailey Bieber, seducătoare pe plajă, întinsă pe nisip. În costum de baie, într-o apariție solară înainte de a...
Film Now
Ce încasări a înregistrat „Avatar: Fire and Ash” în weekendul de debut. Scădere semnificativă față de...
Adevarul
Cum va arăta 2026, potrivit astrologiei indiene. Rodica Purniche explică ce urmează
Newsweek
Un pensionar va primi o creștere de 50% a punctajelor la pensie. Decizie definitivă. Cum a argumentat instanța
Digi FM
De ce a murit, de fapt, mama Mihaelei Rădulescu. Vedeta rupe tăcerea: „Nu a fost bolnavă. A suferit prea mult”
Digi World
Șase lucruri prin care trece o persoană aflată pe patul de moarte, cu puțin înainte să se stingă. O asistentă...
Digi Animal World
Animal rar, surprins de camerele de supraveghere ale unei case din Pennsylvania. Toți s-au uimit de...
Film Now
Macaulay Culkin are doi copii adorabili care îi seamănă foarte bine. Cum arată băieții actorului
UTV
Antonia rupe tăcerea după un coșmar medical. O procedură de mărire a feselor făcută acum opt ani a dus la...