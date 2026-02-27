Live TV

Unul dintre fiii președintelui brazilian Lula da Silva, anchetat într-un dosar de fraudă a pensiilor

Data publicării:
profimedia-1078526915
„Lulinha”, fiul președintelui brazilian Lula da Silva, este anchetat într-un dosar de corupție. Sursa: Profimedia

O comisie parlamentară din Brazilia a aprobat joi deschiderea unei anchete privind activităţile bancare ale unuia dintre fiii preşedintelui Luiz Inacio Lula da Silva, suspectat că ar fi profitat de pe urma unei scheme de fraudă a pensiilor, notează AFP, citată de Agerpres.

Votul din cadrul acestei comisii speciale a fost urmat de ciocniri între parlamentarii opoziţiei şi cei ai majorităţii, aceştia din urmă denunţând nereguli procedurale.

Un grup de deputaţi şi senatori brazilieni anchetează de anul trecut un caz de deduceri neautorizate din pensiile de vârstă, efectuate de sindicate şi alte asociaţii, cu posibila complicitate a funcţionarilor de la Institutul naţional de securitate socială (INSS).

Această comisie a aprobat ridicarea secretului bancar pentru Fabio Luis Lula da Silva, fiu al preşedintelui brazilian, cunoscut sub porecla Lulinha.

Conform rezoluţiei aprobate de parlamentari, Lulinha este suspectat că a fost un partener ascunsîn companii finanţate cu fonduri posibil delapidate de la INSS.

Documentul, care citează o anchetă a poliţiei, menţionează şi o plată de 300.000 de reali (n.r. aproape 50.000 de euro), cu Lulinha posibil destinatar.

În Brazilia, comisiile parlamentare au puterea de a deschide anchete independent de autorităţile judiciare.

După vot, Partidul Muncitorilor al lui Lula a depus o cerere de anulare a acestuia, au declarat consilierii săi pentru AFP.

Acest presupus scandal de delapidare a dus la demisia ministrului securităţii sociale al lui Lula în luna mai a anului trecut.

Curtea de Conturi a detectat deduceri necorespunzătoare din pensii pentru servicii precum asistenţa juridică, pe care mulţi pensionari afirmă că nu le-au aprobat sau nu le-au primit niciodată.

Ancheta se concentrează pe o sumă care ar putea ajunge la 6,3 miliarde de reali (n.r. aproximativ 1 miliard de euro) dedusă între 2019 şi 2024. O parte încă nedeterminată din această sumă ar fi putut fi debitată ilegal.

Preşedintele de stânga a declarat că toţi cei responsabili ar urma să răspundă în faţa autorităţilor, fără excepţie. Nimeni nu va fi scutit. Dacă unul dintre fiii mei ar fi implicat, ar fi anchetat, a declarat el jurnaliştilor în decembrie.

Lula, care a fost închis în 2018 într-un caz de corupţie înainte ca condamnarea sa să fie anulată, doreşte să obţină un nou mandat la alegerile prezidenţiale din octombrie. 

