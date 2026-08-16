Uraganul Lala a ajuns în apropierea insulelor Hawaii, unde a provocat întreruperi de curent pentru peste 40.000 de clienți și a adus ploi torențiale și vânturi puternice. Centrul Național pentru Uragane a emis avertizări privind condiții „periculoase pentru viață”, informează Reuters.

Potrivit site-ului poweroutage.com, 42.889 de clienți erau fără energie electrică la ora 14:14 HST (00:14 GMT, duminică). Dintre aceștia, 31.792 se aflau pe Insula Mare, iar 7.203 în comitatul Maui, care include insulele Maui, Lanai și Molokai.

Hawaiian Electric le-a transmis clienților să se aștepte la „posibile întreruperi prelungite, eventual pe timpul nopții”, în timp ce furtuna se deplasa spre vest, traversând Hawaii.

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Pe coasta Hamakua din Insula Mare, echipele companiei evaluau aproximativ 67,6 kilometri de linii de transport, după ce copacii căzuți au doborât mai mulți stâlpi și structuri, a declarat purtătorul de cuvânt al Hawaiian Electric, Darren Pai, pentru Hawaii News Now.

Ploi abundente și risc de alunecări de teren

Un aviz emis de Centrul Național pentru Uragane la ora 14:00 HST indica precipitații de 25,4 până la 51 de centimetri pe Insula Mare, cu posibilitatea ca în unele zone cantitatea să ajungă la 63,5 centimetri.

În estul insulei Maui sunt prognozate între 20 și 30,5 centimetri de precipitații, iar în vestul insulei între 10 și 15 centimetri.

„Aceste precipitații vor provoca inundații și alunecări de teren care pot pune viața în pericol, în special în zonele cu relief abrupt”, a avertizat centrul.

Lala, uragan de categoria 1

Centrul Național pentru Uragane a anunțat că vânturile maxime susținute ale uraganului Lala au atins 120 km/h, ceea ce îl încadrează în categoria 1.

La Centrul Meteorologic Maunakea, aflat pe cel mai înalt vârf al Insulei Mari, rafalele au depășit 100 mph (161 km/h) pe parcursul după-amiezii. Vânturile au fost însă mai slabe la nivelul mării.

Aeroporturi și porturi, închise

Departamentul de Transport din Hawaii a anunțat închiderea Aeroportului Internațional Hilo și a precizat că Aeroportul Internațional Ellison Onizuka Kona din Keahole urma să fie închis la ora 14:00 HST.

Autoritățile au închis, de asemenea, porturile comerciale de pe Insula Hawaii, Maui și Kaua‘i.

Editor : Ana Petrescu