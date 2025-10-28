Live TV

Video Uraganul Melissa ar putea fi cel mai puternic care a lovit vreodată Jamaica. Furtuna de categoria a cincea a ucis patru oameni în Haiti

Data publicării:
Hurricane Melissa approaches, in Jamaica
Uraganul Melissa a provocat numeroase pagube în Jamaica. Sursa: Reuters
Din articol
Prăpăd în Haiti

Localnicii din Jamaica se pregătesc pentru impactul uraganului Melissa, care va lovi cu rafale puternice și cu inundații această țară din Caraibe, anunță BBC. Melissa a fost reclasificată luni dimineață drept uragan de categoria a cincea (n.r. cea mai mare intensitate), a anunțat Centrul Național pentru Uragane (NHC) din SUA. Autoritățile se tem că Melissa, care a provocat deja moartea a patru persoane pe insula Hispaniola, ar putea deveni cel mai puternic uragan care a lovit vreodată Jamaica.

Guvernul jamaican a ordonat evacuarea unor părți din capitala Kingston, iar întreaga insulă a fost clasificată drept „amenințată” de uraganul Melissa.

Viteza maximă a vântului este de 270 km/h și ar putea crește în următoarele 24 de ore, au avertizat meteorologii. Se preconizează că Melissa va vira spre nord marți dimineața.

Dacă va continua pe traiectoria prevăzută, se așteaptă ca centrul său „să se deplaseze în apropierea sau peste Jamaica marți dimineața, peste sud-estul Cubei marți seara și peste sud-estul Bahamas miercuri”.

Deși meteorologii spun că este probabil ca intensitatea să fluctueze în următoarele ore, Melissa va lovi Jamaica și sud-estul Cubei cu forța „unui uragan extrem de puternic și va avea în continuare intensitatea unui uragan atunci când va traversa sud-estul Bahamasului”.

Furtuna se deplasează foarte lent, ceea ce o face foarte periculoasă în ceea ce privește cantitățile de precipitații preconizate.

Potrivit NHC, în următoarele patru zile sunt posibile precipitații de 100 centimetri în unele zone din Jamaica.

Prim-ministrul Jamaicăi, Andrew Holness, a ordonat evacuarea imediată a mai multor comunități vulnerabile de pe insulă.

Într-o postare pe X, el a îndemnat „toți jamaicanii să se pregătească, să rămână în case în timpul furtunii și să respecte ordinele de evacuare”.

„Vom trece peste această furtună și vom reconstrui totul mai puternic”, a scris el.

Autoritățile au îndemnat, de asemenea, locuitorii din zonele joase și predispuse la inundații să caute adăpost în zone mai sigure.

În unele regiuni rurale, autobuzele școlare au fost folosite pentru a transporta persoanele vulnerabile la adăposturi și în întreaga țară.

Prăpăd în Haiti

Cel puțin trei persoane au murit și sute de case au fost inundate în Haiti, după ce Melissa a adus ploi torențiale pe insula Hispaniola.

În Republica Dominicană, situată în partea de est a insulei Hispaniola, o persoană a murit. Mass-media locală a identificat victima ca fiind un bărbat de 79 de ani, care a fost luat de apele revărsate, în capitala Santo Domingo.

De asemenea, un adolescent de 13 ani a fost dat dispărut după ce a fost luat de curenții puternici în timp ce înota în mare.

Mai multe persoane au fost salvate după ce au rămas blocate în mașinile lor din cauza creșterii nivelului apei.

Editor : C.A.

