uraganul melissa jamaica palmieri
Palmierii sunt zguduiți de vânt, înainte de uraganul Melissa, pe plaja Hellshire, în orașul de coastă Hellshire, Jamaica. REUTERS/Octavio Jones
30 de morți în Haiti, pericol pentru Cuba

Uraganul Melissa a lovit Cuba după ce a devastat părți din Jamaica vecină, provocând pagube, din cauza rafalelor puternice și a inundațiilor. Melissa este cel mai intens ciclon tropical care a lovit Jamaica în aproape două secole. Climatologii spun că încălzirea globală provocată de om a contribuit la intensificarea rapidă a furtunilor moderne. Mulți jamaicani s-au trezit miercuri fără energie electrică, iar unele cartiere au fost complet inundate. Furtuna a lovit puternic și Haiti, ucigând 30 de oameni, anunță BBC.

Prim-ministrul jamaican Andrew Holness a declarat țara zonă sinistrată, acordând autorităților locale puteri suplimentare, precum emiterea de ordine de evacuare obligatorie pentru regiunile inundate.

Au fost raportate pagube masive pe toată insula, în special în partea de vest, unde furtuna ciclonică de categoria 5 s-a deplasat în diagonală cu viteză redusă, smulgând acoperișurile clădirilor și răsturnând mașini. 

Ministrul administrației locale din Jamaica, Desmond McKenzie, a declarat că uraganul a fost „una dintre cele mai grave experiențe cu care s-a confruntat vreodată Jamaica”.

„Infrastructura noastră a fost grav afectată”, a spus el. „Întreaga Jamaica a resimțit cu putere efectele uraganului Melissa”.

Aproape 15.000 de persoane se află în adăposturi și peste 530.000 sunt fără electricitate, într-o țară cu 2,8 milioane de locuitori. 4 persoane au fost ucise.

Alexander Pendry, managerul de intervenție globală al Crucii Roșii Britanice, a declarat că primele indicații sugerează că Melissa a fost „o catastrofă fără precedent pentru insulă”. Prioritatea Crucii Roșii din Jamaica, a spus el, este de a aduce ajutor oamenilor cât mai curând posibil. „Din păcate, experiența ne arată că impactul asupra comunităților și indivizilor va fi devastator și de lungă durată”.

Deși nu se află în calea directă a uraganului, și alte țări din Caraibe au fost afectate. Autoritățile din vecina Haiti au declarat că cel puțin 30 persoane au murit în inundațiile provocate de uragan, care a făcut ca apele râului La Digue, din orașul coastal Petit-Goave, să iasă din matcă.

Un uragan de categoria 5 este cel mai puternic pe scara Saffir-Simpson, cu vânturi susținute care depășesc 250 km/h, dar Centrul Național pentru Uragane din SUA a raportat că Melissa a avut viteze susținute ale vântului de 298 km/h, atunci când a lovit Jamaica. 

Președintele Cubei, Miguel Diaz-Canel, a declarat miercuri că Melissa a provocat „daune extinse” după ce a lovit în timpul nopții coasta de sud a țării insulare.

„A fost o dimineață foarte dificilă”, a declarat Díaz-Canel pe rețelele sociale. „Daunele sunt extinse, iar uraganul Melissa se află încă deasupra teritoriului cubanez. Îndemn poporul nostru să nu lase garda jos, să mențină disciplina și să rămână în adăposturi sigure”.

Peste 735.000 de persoane au fost evacuate din casele lor, după ce meteorologii au avertizat că sistemul de joasă presiune va provoca pagube catastrofale în Santiago de Cuba, al doilea oraș ca mărime al insulei.

Melissa se va îndrepta spre Bahamas miercuri seară.

