Uraganul „monstru” Florence vine însoțit de un fenomen periculos. Valurile ajung la înălțimea unui bloc de 7 etaje

Uraganul „monstru” Florence va aduce ploi şi creşteri ale nivelului mării cu potenţial catastrofal pe coasta de est a Statelor Unite. „Plecaţi acum" este îndemnul presedintelui Donald Trump pentru locuitorii celor mai expuse zone. Intensitatea furtunii a mai scăzut de la categoria 4 la 3, dar rămâne „extrem de periculoasă". În larg au fost măsurate valuri de 25 de metri înălţime.

Văzut din spaţiu, uraganul Florence arată impresionant. Imaginile sunt suprinse din satelit şi de pe Staţia Spaţială Internaţională.

O cameră montată în exteriorul staţiei a surprins vârtejul care înaintează prin Atlantic către coasta de est a Statelor Unite, cu rafale de peste 200 de kilometri pe oră.

În ocean, valurile antrenate de uragan sunt enorme. Ajung la 25 de metri înălţime, cam cât un bloc cu 7 etaje.

Florence este aşteptat să lovească ţărmul vineri, în statul Carolina de Nord sau Georgia.

Furtuna va fi însoţită de o creştere a nivelului mării cu până la 4 metri. Statisticile arată că acest fenomen este responsabil de aproape jumătate dintre decesele provocate de furtunile tropicale.

„Ne-am trezit devreme şi ne-am gândit că tot ce e la parter mai valoros trebuie ridicat. Am folosit orice am găsit, bucăţi de cherestea, cutii de vopsea, am ridicat paturile pe cutii de vopsea şi am pus tot felul de piese de mobilier deasupra”, afirmă un localnic

Preşedintele Trump a emis deja decrete pentru deblocarea fondurilor speciale de urgenţă pentru statele afectate direct de Florence.

„Suntem complet pregătiţi, cu hrană, echipament medical, orice vă puteţi închipui. Suntem pregătiţi. Cu toate acestea, se pot întâmpla lucruri rele când e vorba despre o futună atât de mare. Mama Natură este imprevizibilă. Vă iubim pe toţi, vrem să fiţi în siguranţă, plecaţi din calea furtunii”, spune Donald Trump, președintele SUA.

Pe lângă Florence, experţii monitorizează alte două furtuni tropicale formate deasupra Atlanticului. Una dintre ele, Isaac, se îndreaptă spre insulele Americii Centrale. Cealaltă, Helen, și-ar putea face simțite efectele în vestul Europei.

În Pacific, o furtună clasificată drept super-taifun este aşteptată să lovească Filipine, Taiwan și Hong Kong. Are un diametru de 900 de kilometri şi vine cu rafale de peste 200 de kilometri pe oră. 40 de milioane de oameni - de două ori populaţia României - sunt în calea sa.

Insulele Hawaii se confruntă cu furtuna tropicală Olivia. Locuitorii au fost îndemnaţi să se adăpostească şi să-şi facă provizii de apă.

