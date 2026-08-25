Urmărire ca în filmele cu James Bond, în largul coastelor insulei Malorca, cu un român în rolul principal. Acesta a furat o ambarcațiune în valoare de mai bine de 1.000.000 euro și a fost prins după o urmărire din aer și de pe apă.

Este vorba despre un bărbat român de 52 de ani, care era însoțit de o femeie despre a cărei naționalitate poliția nu spune nimic, relatează corespondentul Digi24 din Spania, Alin Petrică.

Ei au luat pur și simplu o îmbarcațiune foarte scumpă din portul Soller și au plecat cu ea. Proprietarul și-a dat seama că lipsește, a informat autoritățile și a localizat unde se află ambarcațiunea - pentru că era activ GPS-ul.

Imediat după ambarcațiunea furată a pornit o patrulă, pe mare și în aer.

Un elicopter a identificat-o la 200km depărtare, în apropierea unei insule pustii, dar cu plaje spectaculoase.

Inițial, bărbatul român a încercat să fugă. Au fost manevre periculoase, se vede și din imagini, însă într-un final poliția a reușit să-l oprească iar cei doi au fost reținuți.

Acuma este o anchetă în desfășurare pentru a vedea exact circumstanțele în care au făcut acest lucru.

Proprietarul spune că barca de viteză costa peste 1.000.000 euro.

Editor : Sebastian Eduard