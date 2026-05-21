Live TV

„Ușa către viitorul Gazei este încă închisă”: promisiunile lui Donald Trump privind reconstrucția enclavei se află în impas

Data publicării:
Aid trucks continue to enter Gaza following the ceasefire agreement
Fâșia Gaza, după războiul dintre Israel și Hamas. Foto: Profimedia

La mai bine de șapte luni de la încheierea acordului de încetare a focului negociat de Donald Trump, Fâșia Gaza se află într-o situație sumbră de incertitudine: nu se desfășoară nicio activitate de reconstrucție, așa-numitul „Consiliu pentru Pace” se confruntă cu probleme de finanțare, iar tehnocrații palestinieni aleși să administreze enclava sunt ținuți la distanță în Egipt, relatează The Guardian.

Într-un raport prezentat Consiliului de Securitate al ONU la 15 mai, Consiliul pentru Pace a afirmat că „principalul obstacol” în calea punerii în aplicare a planului lui Trump pentru Gaza îl constituie refuzul Hamas de a-și preda armele și de a ceda controlul asupra Fâșiei Gaza – însă mai multe persoane familiarizate cu activitatea acestui organism au declarat că deficitul de fonduri ar putea pune în pericol acest demers.

Nouă țări s-au angajat să contribuie cu 7 miliarde de dolari la un pachet de „ajutor pentru Gaza” în cadrul reuniunii inaugurale a Consiliului pentru Pace, prezidată de Trump. Totuși, potrivit unei surse familiarizate cu activitatea acestuia, doar Emiratele Arabe Unite și Marocul au transferat fonduri.

profimedia-1076511203
Donald Trump prezintă un document de rezoluție pe care l-a semnat în cadrul reuniunii inaugurale a „Consiliului pentru Pace”, pe 19 februarie 2026. Foto: Profimedia

Grupul a primit 23 de milioane de dolari pentru finanțarea activităților sale, precum și o sumă de 100 de milioane de dolari destinată finanțării unei viitoare forțe de poliție palestiniene, a precizat sursa. În total, asta înseamnă 1,75 dolari pentru fiecare 100 de dolari promiși.

Conform estimărilor ONU, costul total al reconstrucției Fâșiei Gaza se va ridica la peste 70 de miliarde de dolari pe parcursul a câteva decenii.

Potrivit celor cinci persoane familiarizate cu organizația, mai multe țări care inițial s-au angajat să aloce fonduri Consiliului pentru Pace (BoP) sunt acum reticente să plătească, după luni de impas diplomatic și lipsa progreselor pe teren.

„Țările ezită să-și achite partea care le revine”, a declarat un diplomat familiarizat cu negocierile internaționale privind Gaza, care nu era autorizat să facă declarații publice. Războiul din Iran a servit drept pretext pentru întârzierea plăților, a afirmat o altă sursă.

„Nimeni dintre cei care dispun de bani și resurse nu dorește să colaboreze cu Consiliul pentru Pace”, a declarat o a treia persoană familiarizată cu eforturile grupului, care, la fel ca alți critici ai inițiativei, a cerut să rămână anonimă din teama de represalii. „Dacă adăugăm și conflictul cu Iranul, cei cu buzunare adânci au acum un pretext pentru a nu plăti”.

Nickolay Mladenov, un diplomat bulgar însărcinat să promoveze viziunea președintelui american în calitate de „înalt reprezentant” pentru Gaza, a recunoscut săptămâna trecută că palestinienii din Gaza au fost dezamăgiți de comunitatea internațională.

„Ușa către viitorul Gazei este încă închisă. Nu este ceea ce li s-a promis palestinienilor și nu este ceea ce merită”, a declarat Mladenov jurnaliștilor la Ierusalim. El a adăugat că această situație de impas pune în pericol și securitatea pe termen lung a Israelului.

Raportul prezentat de Mladenov Consiliului de Securitate al ONU la 15 mai a îndemnat statele donatoare să contribuie cu fonduri „fără întârziere”. „Fondurile angajate, dar care nu au fost încă acordate, reprezintă diferența dintre un cadru care există doar pe hârtie și unul care aduce beneficii concrete populației din Gaza”, se menționează în documentul prezentat de Consiliul pentru Pace.

Un înalt responsabil al Consiliului pentru Pace a negat existența unor probleme urgente legate de finanțare și a afirmat că donatorii săi își mențin angajamentul. Apelul adresat ONU a fost făcut în contextul unor deficite de lungă durată în ceea ce privește plățile destinate programelor de ajutor ale ONU în Palestina ocupată, a precizat oficialul.

Consiliul este încrezător că va putea strânge fondurile necesare pentru finanțarea programelor sale, care se află încă, în mare parte, în faza de planificare, a declarat oficialul. Marocul, Bahrainul și Emiratele Arabe Unite au transferat fonduri pentru a susține cheltuielile generale ale grupului și pentru a finanța instruirea unei forțe de poliție palestiniene, a precizat acesta.

O persoană apropiată consiliului a negat că Bahrainul ar fi transferat vreo sumă de bani. Ambasada Bahrainului la Washington nu a răspuns la solicitarea de comentarii.

Trump a promis, de asemenea, o finanțare din partea SUA în valoare de 10 miliarde de dolari, care nu a fost încă acordată. Reprezentanții consiliului nu au solicitat oficial cei 10 miliarde de dolari promiși de SUA, a adăugat înaltul funcționar. Aceștia sunt coordonați de Jeremy Lewin, un funcționar al Departamentului de Stat al SUA.

Aryeh Lightstone, un consilier-cheie în materie de politică privind Orientul Mijlociu în ambele administrații Trump, este „singura persoană” care se ocupă de discuțiile privind strângerea de fonduri pentru Consiliul pentru Pace, a declarat un înalt responsabil al consiliului. De câteva luni, Lightstone face naveta între Tel Aviv, Abu Dhabi și Washington pentru a obține sprijin pentru viziunea lui Trump, inclusiv prin discuții cu organizațiile umanitare privind nevoile din Gaza.

Printre cheltuielile consiliului se numără salariile celor 12 palestinieni desemnați să conducă o administrație civilă planificată în Gaza, Comitetul Național pentru Administrarea Gazei (NCAG), care se află în Egipt, așteptând garanții de securitate și permisiuni diplomatice pentru a intra în Gaza.

Potrivit unei surse apropiate comitetului, aceștia primesc în medie între 16.000 și 17.000 de dolari pe lună. Conform documentelor analizate de The Guardian, Mladenov ar urma să câștige aproximativ 400.000 de dolari pe an pentru funcția sa din Consiliul pentru Pace.

Întrebat despre cifre, înaltul funcționar al Consiliului pentru Pace a spus că nu poate comenta direct. „Nu sunt directorul financiar… dar cifrele acelea erau uluitoare”.

Un purtător de cuvânt al consiliului a declarat că cifrele privind salariile furnizate The Guardian sunt „incorecte” și că remunerațiile acordate tehnocraților palestinieni se bazează pe grila salarială utilizată de Autoritatea Palestiniană. Acesta a refuzat să facă alte comentarii.

Comitetul Național pentru Administrarea Gazei, care se află în subordinea lui Mladenov, nu a avut niciun impact concret asupra vieții palestinienilor din Fâșia Gaza, au afirmat sursele. „Nici măcar o sticlă de apă nu a intrat în Gaza sub egida NCAG din ianuarie 2026”, a declarat o persoană familiarizată cu activitatea comitetului.

Când, în octombrie anul trecut, s-a ajuns la un acord de încetare a focului pentru Gaza, criticii și aliații SUA au avertizat că acesta era periculos de vag în ceea ce privește aspectele delicate legate de reconstrucție, guvernanță și securitate în Gaza. Acordul prevedea trimiterea unei forțe internaționale pentru a asigura securitatea în Gaza, deschizând calea către reconstrucție, o intensificare a ajutorului umanitar, demilitarizarea Hamas și retragerea completă a forțelor israeliene.

La mai bine de șase luni de la acest eveniment, nu există nicio forță internațională și niciun plan concret pentru constituirea uneia. Forțele israeliene controlează în continuare mai mult de jumătate din Fâșia Gaza. Acestea restricționează livrările esențiale de alimente și alte forme de ajutor.

Majoritatea supraviețuitorilor trăiesc în continuare în tabere improvizate și insalubre; foamea este o problemă generalizată; școlile nu s-au redeschis; există o penurie acută de apă potabilă; iar sistemul de sănătate este paralizat de distrugerile suferite de clădiri și de lipsa personalului și a materialelor medicale.

Trump și consilierii săi au prezentat planuri pentru un viitor care nu ar putea fi mai îndepărtat de realitatea actuală, marcată de ruine și dezastru umanitar. În ultimul an, aceștia au vorbit despre transformarea Fâșiei Gaza într-un centru strălucitor al turismului și comerțului, dotat cu aeroporturi, porturi maritime și „orașe inteligente, bazate pe inteligență artificială” pentru locuitorii din Gaza.

„Să ne pregătim pentru un succes de proporții”, le-a spus Jared Kushner potențialilor donatori la Davos, în ianuarie. Cu toate acestea, nu s-au întreprins eforturi semnificative în ceea ce privește reconstrucția, nici măcar în cazul proiectelor de bază din zonele din Gaza aflate sub control militar israelian deplin.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Anul trecut, oficialii americani au declarat că, până în vară, în acele zone ar putea fi gata tabere semipermanente, împrejmuite cu garduri, capabile să găzduiască mii de palestinieni.

Mai mulți antreprenori au depus oferte pentru îndepărtarea molozului, asigurarea securității și construirea de complexe în Gaza, dar au declarat că nu au primit contracte pentru aceste lucrări.

„Nu s-a întâmplat nimic. Nici măcar nu au încheiat contracte pentru îndepărtarea molozului”, a declarat o persoană, care a dorit să rămână anonimă din teama de represalii.

Mladenov a recunoscut că ambele părți au încălcat armistițiul, dar a dat în repetate rânduri vina pe Hamas pentru lipsa de progrese, afirmând că gruparea trebuie să renunțe la arme pentru a deschide calea către reconstrucție.

Miza este viitorul a peste 2 milioane de palestinieni din Gaza, majoritatea fiind strămutați și dornici să-și reconstruiască viețile după un război calificat drept genocid de o comisie a ONU, de organizații pentru drepturile omului și de specialiști în genocid.

În cazul improbabil în care Hamas ar accepta să se dezarmeze, Consiliul pentru Pace nu ar fi în măsură să furnizeze ajutorul necesar la scara necesară pe teritoriul devastat de război, a declarat o persoană familiarizată cu activitatea acestui organism. „Cel mai rău scenariu ar fi ca Hamas să accepte dezarmarea și apoi să spună: «Haideți, începeți să livrați ajutoarele»”, a spus aceasta. „Ce vor face atunci?”.

Un înalt responsabil al Consiliului pentru Pace a contestat această evaluare. „Se întâmplă să fim mai mult decât pregătiți și nu vom da greș”, a declarat acesta.

Citește și: 

SUA sancţionează patru organizatori ai flotilei către Gaza şi îi acuză că subminează eforturile de pace ale lui Trump

„Criză de malnutriţie artificială întreţinută de Israel în Fâşia Gaza”. Acuzațiile organizației Medici Fără Frontiere

Editor : A.M.G.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
pavel orlov
1
Explicațiile unui jurat Eurovision din R. Moldova pentru votul acordat Alexandrei. Pavel...
ilustrație drone război
2
„De acum înainte, Moscova nu mai doarme niciodată”. Cum a reușit Ucraina să încline...
Kelemen Hunor.
3
Kelemen Hunor, după negocierile eșuate de la Cotroceni: Cei care au dat jos Guvernul...
FETESTI - EXERCITIU DEMONSTRATIV - POLITIE AERIANA - PROCEDURI NATO - AERONAVE F-16 - 06 MAR 2024
4
Prima reacție a NATO după ce un avion F-16 românesc a doborât o dronă în spaţiul aerian...
Vladimir Putin walks at Beijing Capital Airport as he departs Beijing on May 20, 2026
5
Putin a anulat conferinţa de presă și a plecat din China. Ce l-a nemulțumit pe liderul de...
Florin Prunea l-a lovit și Poliția a apărut imediat: ”E unul afară în salvare, îl coase acum”. I-a făcut plângere penală
Digi Sport
Florin Prunea l-a lovit și Poliția a apărut imediat: ”E unul afară în salvare, îl coase acum”. I-a făcut plângere penală
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Donald Trump drapel steag Venezuela
„Hotelul spionilor”, centrul nervos al influenței SUA în Venezuela: „Nu-ți dau niciodată o carte de vizită. Nu-ți spun numele”
trupe NATO la exercițiul militar Steadfast Dart în România
Planul secret al Europei pentru înlocuirea NATO. La ce soluție ar putea apela membrii europeni ai alianței dacă America se retrage
Casa Albă
Casa Albă, complex militar. Bază de drone pe acoperiș
Washington, United States. 03rd Mar, 2026. U.S. President Donald Trump during a bilateral meeting with German Chancellor Friedrich Merz in the Oval Office at the White House on March 3, 2026 in Washington, DC Trump is meeting with the German Chancellor ju
Trump spune că „nu e necesară o escaladare” în Cuba: „Locul acela se prăbușește în ruine”
2.21.2026. Washington DC. Capitol with law enforcement security. Federal government building US Capitol with police officers. Capitol Hill
Polițiști de la Capitoliu cer în instanță blocarea fondului de 1,8 miliarde de dolari creat de Trump
Recomandările redacţiei
Screenshot 2026-05-21 071309
Cum a pierdut România banii PNRR pentru baraje: din 30, a fost...
vreme, caldura, temperaturi ridicate
Primul val de caniculă din acest an: Un dom de căldură se formează...
traian basescu
Traian Băsescu: „Avem doi iresponsabili. Primul a fost Grindeanu, iar...
Sorin Grindeanu și Ilie Bolojan.
Bolojan îi dă replica lui Grindeanu: Are percepția că, dacă muncești...
Ultimele știri
Mesaje și felicitări de Sfinții Împărați Constantin și Elena 2026. Urări de „La mulți ani” pe care să le trimiți pe 21 mai
Sărbătoare importantă pe 21 mai 2026. Semnificația Înălțării Domnului, praznicul care încheie perioada pascală
Ucrainenii anunță că au distrus o școală de pregătire a piloților de drone ruși: cel puțin 65 de morți
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Pluto retrograd schimbă destinul a patru zodii până în octombrie 2026. Vin bani, oportunități și transformări...
Cancan
Cine era Amalia, doctorița moartă pe DN52. Femeia ar fi fost lovită cu mașina intenționat
Fanatik.ro
Șoc în Bănie! Mirel Rădoi vrea să fure giuvaierul Universității Craiova: „De asta nu a semnat încă...
editiadedimineata.ro
Cele mai importante imagini ale anului, la București. Expoziția World Press Photo 2026 s-a deschis în Piața...
Fanatik.ro
Lobby american pentru reactorul de 5 miliarde de la Doicești. Proiectul criticat de Bolojan, promovat...
Adevărul
Gelu Voican Voiculescu și-a dat fiica în judecată după ce i-a vândut fictiv un conac ca să scape de...
Playtech
Ce avere are Oana Gheorghiu. Vicepremierul, în centrul unui scandal politic şi economic uriaş
Digi FM
Ce studii are Alexandra Căpitănescu. Reprezentanta României la Eurovision 2026 a ales un domeniu rar întâlnit...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Pe viață! Antrenorul de 42 de ani și-a aflat pedeapsa pentru faptele abominabile din vestiarul echipei...
Pro FM
Lucian Viziru, reacție fermă după ce a fost acuzat de fani că cere bani pe TikTok: „Nimeni nu vă bagă mâna în...
Film Now
Paul Wesley, cu abdomenul la vedere în vacanță. Actorul din „The Vampire Diaries” și-a răsfățat logodnica...
Adevarul
„Curentat” la factura de energie electrică: garsonieră de 12 mp taxată cu 70% din prețul locuinței
Newsweek
Tribunalul a decis: Stagiul aferent grupelor de muncă e contributiv la pensie. Vestea anului pentru pensionari
Digi FM
Decizie fără precedent luată de prinţul William. Vinde părţi din proprietatea sa regală. Motivul din spatele...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Care este cel mai bun moment să bei cafea pentru a avea mai multă energie
Digi Animal World
Ce a găsit o femeie într-o pereche de cizme abandonate în garaj. Imaginile au devenit virale
Film Now
Dolph Lundgren, apariție rară pe covorul roșu cu soția tinerică și fiica lui. Actorul arată incredibil după...
UTV
Vedetele din România au atras privirile la Cannes 2026. Mădălina Ghenea și Andreea Esca au strălucit pe...