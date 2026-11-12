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Valul democrat mai cucerește un bastion republican. Mississippi trimite în Congresul SUA primul senator de culoare după 145 de ani

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Scott Colom
Democratul Scott Colom va reprezenta Mississippi în Senatul SUA. Sursa foto: Profimedia Images
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Scott Colom, un procuror democrat în vârstă de 43 de ani, a învins-o pe senatoarea republicană Cindy Hyde-Smith într-o cursă electorală extrem de strânsă, potrivit proiecțiilor presei americane. Rezultatul din Mississippi consolidează majoritatea democraților în Senatul SUA și reprezintă o nouă lovitură pentru președintele Donald Trump, a cărui formațiune a pierdut controlul ambelor camere ale Congresului în alegerile de la jumătatea mandatului.

Procurorul districtual de 43 de ani a învins-o pe senatoarea republicană în exerciţiu, Cindy Hyde-Smith, la finalul unor alegeri la jumătatea mandatului în cursul cărora democraţii au recâştigat majoritatea în cele două camere ale Congresului. El urmează să devină primul senator democrat din Mississippi din 1989.

Succesul său, anunţat de mai multe media americane precum CNN, NBC şi CBS, va permite taberei sale să beneficieze de cel puţin 55 de locuri din cele 100 din Senat, scrie Agerpres. Republicanii au obţinut 44 de locuri, în timp ce în Alaska numărătoarea este încă în curs şi rezultatul e incert.

Cindy Hyde-Smith, în post din 2018, şi-a recunoscut înfrângerea într-o înregistrare video publicată pe platforma X: „Deşi nu este rezultatul pentru care am muncit şi la care speram, respect decizia alegătorilor din Mississippi”, a declarat candidata republicană de 67 de ani, felicitându-l pe învingător.

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„Vreau să-l felicit pe Scott Colom şi să-i doresc tot ce e mai bun într-un moment în care se pregăteşte să-şi asume formidabila responsabilitate de a reprezenta măreţul nostru stat”, a adăugat ea.

CNN a anunţat victoria lui Scott Colom miercuri, la opt zile după scrutin, după numărarea a 99% dintre buletine, democratul obţinând 49,2% din voturi, faţă de 48,7% contracandidata sa republicană, respectiv o diferenţă de 4.585 de voturi.

Amploarea valului democrat în ţară, care a ajuns până în state în mod tradiţional republicane, pe fondul nemulţumirii faţă de preşedintele Donald Trump şi de creşterea costului vieţii, i-a surprins pe observatori.

„Scott Colom este singura persoană care putea realiza acest lucru. Am ştiut-o de când l-am întâlnit”, a salutat victoria şeful democraţilor din Senat, Chuck Schumer, pe platforma X.

Colom urmează să devină primul senator de culoare al acestui fost stat confederat după Blanche Bruce (1875-1881), ales după războiul de secesiune.

Luând în calcul această victorie, democraţii au reuşit în aceste alegeri de la jumătatea mandatului să obţină opt locuri din Senat până acum în mâinile republicanilor, în state precum Kansas şi Texas, considerate imposibil de câştigat.

O înfrângere dură pentru preşedintele Donald Trump, în vârstă de 80 de ani, care a lansat luni din nou acuzaţii fără fundament de fraudă electorală. Tabăra sa a pierdut controlul celor două camere ale Congresului, iar Donald Trump a fost redus la incapacitate legislativă pentru cei doi ani care îi rămân la Casa Albă.

Statul Mississippi, care urmează să certifice rezultatele înainte de 13 noiembrie, este singurul din SUA în care voturile sunt renumărate în caz de rezultate strânse. Candidaţii ar putea totuşi cere o intervenţie a justiţiei pentru a număra buletinele de vot excluse pentru nereguli.

Editor : M.I.

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