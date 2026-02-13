Live TV

Vapatul în mașinile în care se află copii ar putea fi interzis în Anglia

Data publicării:
young vaper man with beard vaping mechanical mod. Guy smokes an electronic cigarette by blowing a smoke vapor. Holds in hand on colorful background
Măsura este inclusă în proiectul de lege privind tutunul și dispozitivele de vapat. Sursa foto: Profimedia Images

Guvernul britanic vrea să interzică vapatul în mașinile în care se află copii, pe fondul dovezilor tot mai puternice că vaporii expirați ai țigărilor electronice pot afecta sănătatea. Măsura este inclusă în noul proiect de lege privind tutunul și dispozitivele de vapat, care prevede restricții suplimentare în jurul școlilor, spitalelor și locurilor de joacă.

Vapatul în mașinile în care se află persoane sub 18 ani ar putea fi interzis în Anglia, în baza planurilor guvernamentale de reducere a riscurilor asociate fumatului și țigărilor electronice. Măsura este inclusă în proiectul de lege privind tutunul și dispozitivele de vapat, care va interzice, de asemenea, fumatul, vapatul și utilizarea tutunului încălzit în locurile de joacă și în exteriorul școlilor și spitalelor, relatează The Guardian.

Fumatul în mașini în care se află copii și tineri sub 18 ani este ilegal în Anglia din 2015. Noua legislație va extinde această interdicție și asupra țigărilor electronice și a tutunului încălzit.

„Niciun copil într-un loc de joacă sau niciun pacient dintr-un spital nu ar trebui să sufere pentru că altcineva alege să fumeze”, a declarat Wes Streeting, ministrul sănătății. „Fumul pasiv crește riscul de boli de inimă și cancer pulmonar, iar noi vrem să îi protejăm pe copii și pe bolnavi de aceste riscuri.”

Departamentul pentru Sănătate și Asistență Socială a precizat că măsurile propuse sunt necesare pentru a proteja sănătatea, având în vedere dovezile tot mai numeroase privind pericolele tutunului încălzit și ale vapatului.

„Apar dovezi că emisiile provenite de la tutunul încălzit și vaporii secundari de la țigările electronice prezintă riscuri pentru sănătate. În același timp, vapatul în rândul tinerilor a crescut accentuat în ultimii ani, ridicând îngrijorări cu privire la dependența de nicotină și efectele asupra sănătății pe termen lung”, a transmis Departamentul pentru Sănătate și Asistență Socială.

Proiectul de lege nu include o interdicție privind fumatul în exteriorul puburilor. De asemenea, permite în continuare fumatul sau vapatul în căminele de îngrijire, spitale de psihiatrie și internate. Măsurile depind de rezultatul unei consultări publice, lansate vineri și care va dura 12 săptămâni, până pe 8 mai.

Organizația Action on Smoking and Health (ASH) a declarat că miniștrii au dreptate să analizeze posibilitatea de a interzice vapatul în mașinile în care se află minori.

„Deși expunerea la vapori expirați este semnificativ mai puțin nocivă decât expunerea la fumul pasiv, este rezonabil să ne întrebăm dacă nu ar trebui luate măsuri pentru a minimiza orice risc potențial, în special în spații mici și închise precum mașinile, atunci când sunt prezenți copii”, a afirmat Caroline Cerny, director adjunct ASH. 

De asemenea, prof. Chris Whitty, medicul-șef al Angliei, susține că „persoanele care nu fumează, dar sunt expuse la fumul pasiv, pot suferi efecte semnificativ nocive asupra sănătății, inclusiv un risc crescut de astm, rezultate slabe la naștere, diverse tipuri de cancer, accident vascular cerebral și boli de inimă.”

Editor : M.I.

