Un leopard supraponderal de la o grădină zoologică chineză, vedetă pe reţelele de socializare pentru asemănarea cu un personaj din filmul de animaţie „Zootopia'”, a fost scutit de dieta pentru slăbit din cauza vârstei înaintate, a precizat grădina zoologică pentru AFP.

În vârstă de 18 sau 19 ani potrivit surselor, felina este cunoscută pentru aspectul ei dolofan şi este principala atracţie a grădinii zoologice din Panzhihua, un oraş din provincia Sichuan (sud-vestul ţării).

Pan Baobao a devenit o celebritate pe internet la începutul anului 2024 datorită înfăţişării plinuţe şi a asemănării cu agentul de poliţie Clawhauser, ghepardul obez din filmul de animaţie „Zootopia”, realizat de studiourile Disney.

Turiştii chinezi vin din toate colţurile ţării pentru a vedea leopardul-vedetă. După ce fluxul vizitatorilor a crescut, administraţia grădinii zoologice a mărit ţarcul animalului şi a început să-l pună la dietă.

Cu toate acestea, '„întrucât este bătrân, slăbeşte foarte greu”, a indicat vineri telefonic pentru AFP un angajat al grădinii zoologice.

„Obiectivul nostru principal nu este să-l facem să slăbească”, a subliniat el, explicând că la această vârstă, prioritatea este sănătatea şi calitatea vieţii de zi cu zi.

Un leopard în captivitate poate trăi puţin peste 20 de ani.

„Dacă continuăm să-l facem să slăbească, i-ar putea afecta sănătatea”, a mai spus angajatul.

Spre deosebire de sosia sa din „Zootopia”, mare amator de gogoşi, leopardul trebuie să respecte un meniu stabilit cu grijă de medicul veterinar.

Pan Baobao poate astfel să mănânce în fiecare zi puţin peste 500 de grame de carne de vită, alături de puţină carne de pui, a explicat angajatul grădinii zoologice.

„Trebuie să mănânce până se satură, iar mâncarea trebuie să fie hrănitoare”, a afirmat el.

„Nu-l punem să slăbească doar de dragul de a-l face să slăbească”, a mai spus el.

Editor : Sebastian Eduard