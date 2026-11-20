Actorul Gérard Depardieu şi scriitorul Michel Houellebecq se află în centrul unei anchete judiciare deschise pentru „viol în grup” de Parchetul din Paris, a aflat vineri BFMTV din surse concordante, confirmând o anchetă publicată joi de Mediapart.

Conform informaţiilor, această anchetă are loc în urma depunerii unei plângeri, la 12 mai 2025, împotriva celor doi bărbaţi. Plângerea a fost depusă de o femeie care a participat alături de ei, în 2018, la filmările pentru pelicula „Thalasso”, regizată de Guillaume Nicloux şi lansată în 2019.

Contactat de BFMTV, Parchetul din Paris nu a dorit să răspundă la întrebările noastre cu privire la această anchetă. Nici avocaţii lui Gérard Depardieu, nici cei ai reclamantei nu au dorit să comenteze.

În vârstă de 32 de ani la momentul faptelor, reclamanta susţine că a fost contactată de o directoare de casting pentru a juca un rol în filmul „Thalasso”. Potrivit relatării sale, ea urma să interpreteze rolul unei „fete din Est”, o „prostituată” care trebuie să danseze cu sânii goi într-o cameră de hotel în care se află Gérard Depardieu şi Michel Houellebecq, notează News.ro.

În ziua filmării, în decembrie 2018, ea se afla în această cameră de hotel din Cabourg, în departamentul Calvados. Era prezentă şi o a doua femeie care trebuia să participe la scenă. Pe o măsuţă de cafea se află numeroase sticle de alcool. În timp ce cei doi actori sunt deja puternic îmbătaţi, regizorul dă startul filmării. Însă, în loc să danseze, femeia pe care Mediapart o numeşte Alexandra (numele de familie a fost schimbat) este condusă de Michel Houellebecq într-un dormitor, unde este întinsă pe pat şi supusă agresiunilor celor doi bărbaţi sub privirea camerei de filmat. În acel moment, Gérard Depardieu i-ar fi impus o penetrare cu degetele, tot conform relatării sale, în timp ce Michel Houellebecq îi imobiliza corpul.

Alexandra susţine că a semnalat imediat echipei de producţie ceea ce tocmai îi fusese impus. După câteva zile de discuţii, regizorul a decis în cele din urmă să elimine scena incriminată. Potrivit Mediapart, i s-au propus şi semnat contracte antedatate care prevedeau o remuneraţie de 45.000 de euro brut şi un nou rol. Însă, în 2025, cu ocazia procesului „Volets Verts”, Alexandra a decis să depună plângere pentru aceste fapte.

În acest dosar, Gérard Depardieu este vizat de o plângere pentru „viol în grup”, în care Michel Houellebecq ar fi complice. Scriitorul este, de asemenea, acuzat de agresiune sexuală. Nu au avut loc nici audieri, nici puneri sub acuzare în cadrul acestei anchete conduse de mai mulţi judecători de instrucţie din Paris. Toţi sunt prezumaţi nevinovaţi.

Luni, 16 noiembrie, Gérard Depardieu a renunţat la recursul formulat în dosarul „Volets Verts”. Prin urmare, a fost declarat definitiv vinovat de agresiuni sexuale asupra a două femei şi condamnat la o pedeapsă de 18 luni de închisoare cu suspendare.

În paralel cu această audiere, el a publicat un comunicat intitulat „Înţeleg”, în care îşi prezintă „scuzele profunde şi sincere faţă de cei şi cele care ar fi putut suferi (din cauza faptelor sale - n.r.)”.

„Pe platourile de filmare, m-am ascuns mult timp în spatele provocărilor şi al glumelor vulgare. Credeam că vorbele mele, unele dintre gesturile mele, nu aveau nicio consecinţă. Nu era aşa, mai ales venind din partea unei persoane influente, aşa cum am fost eu”.

De remarcat că acest comunicat a fost redactat şi publicat înainte ca Mediapart să-l interogheze cu privire la faptele denunţate de Alexandra. Filmarea acestei scene a avut loc în 2018, anul în care actriţa Charlotte Arnould a denunţat două cazuri de viol comise de actor.

În acest sens, Mediapart susţine că Gérard Depardieu a sunat-o pe Alexandra în decembrie 2018 pentru a-i cere să nu depună plângere, având în vedere că era deja vizat de plângerea lui Charlotte Arnould şi risca, potrivit Mediapart, „să ajungă la închisoare”.

Publicarea acestei noi anchete a Mediapart are loc cu o săptămână înaintea unei decizii cruciale a Curţii de Apel din Paris. Joi, Curtea de Apel trebuie să confirme sau să respingă trimiterea în judecată pentru violurile denunţate de Charlotte Arnould, pentru care actorul ar putea fi judecat în următoarele luni. În acest caz, el ar putea fi condamnat la o pedeapsă de 20 de ani de închisoare.

Editor : B.E.