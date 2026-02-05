Venezuela ar putea organiza alegeri democratice în mai puțin de un an, anunță Maria Corina Machado. Trump nu a fost consultat

Lidera opoziției din Venezuela, Maria Corina Machado, a estimat că țara sa ar putea organiza noi alegeri democratice în mai puțin de un an, anunță Politico, deși a recunoscut că, personal, nu a discutat deocamdată cu președintele Donald Trump despre demararea acestui proces.

„Credem că un proces cu adevărat transparent, cu vot manual... pe tot parcursul procesului, ar putea fi realizat în nouă până la zece luni. Dar, bineînțeles, asta depinde de momentul în care se începe”, a declarat Machado marți într-un interviu acordat publicației „The Conversation”.

Previziunea ei vine în contextul în care liderii ambelor partide din Congres îl îndeamnă pe președinte să accelereze procesul de renunțare la controlul SUA asupra Venezuelei, după capturarea lui Nicolas Maduro în ianuarie.

Trump a sugerat însă că SUA ar putea continua să supravegheze Venezuela timp de ani de zile, cu scopul de a controla îndeaproape dezvoltarea infrastructurii necesare pentru extragerea petrolului din vastele zăcăminte ale țării. Trump a declarat luna trecută pentru The New York Times că „numai timpul va spune” cât timp SUA va continua să exercite supravegherea asupra Venezuelei.

Machado, care s-a întâlnit cu Trump la Casa Albă după capturarea lui Maduro, a declarat că cei doi nu au discutat despre perioada estimată de ea pentru organizarea de noi alegeri în timpul întâlnirii lor. Lidera opoziției venezuelene și-a explicat însă optimismul cu privire la perioada relativ scurtă necesară pentru organizarea de alegeri democratice în țară, în comparație cu eforturile similare de construire a națiunii depuse de America în Irak și Afganistan în timpul administrației Bush, care au durat ani de zile până la finalizare.

„În cazul nostru, uite, avem o cultură democratică, o cultură democratică puternică. Avem o societate organizată. Avem o conducere legitimă, cu un sprijin popular enorm, iar forțele noastre armate susțin, de asemenea, tranziția către democrație”, a spus ea.

Machado a menționat, de asemenea, recentele alegeri din Venezuela, care, potrivit ei, au avut loc „în circumstanțe foarte dificile”, ca dovadă că poporul venezuelean va accepta cu ușurință alegerile democratice susținute de SUA.

Venezuela a organizat alegeri prezidențiale în 2024, pe care regimul lui Maduro a declarat că le-a câștigat, și alegeri parlamentare în 2025. Observatorii independenți au criticat alegerile, considerându-le nici libere, nici corecte.

„Dacă am reușit să facem asta în condiții atât de extreme, imaginați-vă acum, când avem sprijinul guvernului Statelor Unite, când oamenii simt că nu suntem singuri”, a spus ea.

