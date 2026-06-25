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Analiză Venezuela, între dezastru natural și instabilitate politică: cutremurele, test major pentru un stat aflat în criză prelungită

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Venezuela Earthquake
Cutremure succesive în Venezuela. Foto: Profimedia
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Din articol
Venezuela, lovită de natură în plină instabilitate politică Între colaps instituțional și dezastru natural

Cutremurele devastatoare care au lovit Venezuela vin într-un moment de instabilitate politică profundă, în care schimbările de la vârful puterii au remodelat echilibrul instituțional al țării și au amplificat tensiunile interne. Pe fondul unei tranziții controversate de conducere, autoritățile se confruntă acum cu gestionarea uneia dintre cele mai grave catastrofe naturale din ultimii ani, care pune sub presiune atât infrastructura statului, cât și capacitatea de reacție a noii conduceri, arată BBC într-o analiză.

Au trecut mai puțin de șase luni de când Nicolas Maduro, liderul de stânga care conducea țara din 2013, a fost arestat de forțele americane în cadrul unui raid desfășurat în zori la reședința prezidențială din capitala Caracas și dus la New York pentru a fi judecat sub acuzația de trafic de droguri. De atunci, Venezuela este condusă de aliata lui Maduro și fosta vicepreședintă, Delcy Rodriguez, spre marea nemulțumire a susținătorilor opoziției, care sperau că administrația Trump o va numi la conducere pe lidera opoziției, María Corina Machado.

Reacția lui Rodríguez la cutremur a scos la iveală unele dintre lucrurile care s-au schimbat - și cele care nu s-au schimbat - de la raidul din ianuarie, precum și numeroasele provocări cu care se confruntă infrastructura grav afectată a țării.

Venezuela, lovită de natură în plină instabilitate politică

Rodriguez s-a adresat națiunii pe canalul de televiziune de stat VTV la mai mult de două ore după cutremure. Până atunci, informațiile oficiale fuseseră foarte sumare, fără îndoială din cauza faptului că canalele de comunicații către unele dintre zonele cele mai grav afectate erau întrerupte. Dar acest lucru este și o consecință a restricțiilor impuse mass-mediei independente sub guvernul Maduro, care au dus la închiderea a sute de posturi de radio și site-uri de știri, în principal locale, care în trecut ar fi fost esențiale pentru furnizarea de informații la nivel local.

Rodriguez a fost însoțită de fratele ei, Jorge, care, în calitate de președinte al Adunării Naționale, a investit-o în funcția de președinte interimar la doar câteva zile după ce Maduro a fost reținut, precum și de ministrul de Interne, Diosdado Cabello, un alt aliat de nădejde al lui Maduro.

Spre deosebire de ceea ce făcea adesea în lunile care au precedat intervenția militară a SUA, Cabello nu purta uniformă militară. El a stat în tăcere lângă Delcy Rodriguez, la fel ca și fratele acesteia.

Rodriguez era vizibil tulburată în timp ce își rostea discursul, în care a făcut apel „în primul rând” la unitatea poporului venezuelean, care de mai bine de un deceniu este profund divizat între cei care l-au susținut pe Maduro, precum și pe predecesorul și mentorul său, Hugo Chávez, și cei care s-au opus acestuia. De asemenea, ea a declarat starea de urgență și l-a însărcinat pe generalul Juan Ernesto Sulbaran, comandantul Gărzii Naționale a Venezuelei, să conducă operațiunile de urgență.

Între colaps instituțional și dezastru natural

Pe parcursul celor peste un sfert de secol în care Chavez și Maduro s-au aflat la putere, funcțiile-cheie din guvern au fost ocupate de ofițeri militari de rang înalt. Multe ministere de stat se află de ani de zile în mâinile unor generali, iar analiștii au afirmat că una dintre cauzele pentru care infrastructura Venezuelei a ajuns într-o stare atât de precară este lipsa de expertiză a celor aflați la conducere.

Sub privirile atente ale administrației Trump, Rodriguez l-a înlocuit recent pe generalul care conducea Ministerul Locuințelor cu un civil licențiat în arhitectură, iar pe generalul care conducea Ministerul Energiei Electrice cu un inginer electrician. Cu toate acestea, anii de penurie - agravați de sancțiunile SUA - și proasta gestionare au dus la deteriorarea unei mari părți din fondul de locuințe sociale, în special.

De exemplu, penuria de ciment, declanșată de prăbușirea industriei de ciment de stat după naționalizarea acesteia sub Chavez, a făcut ca reparațiile atât de necesare să nu fie adesea efectuate la clădiri și locuințe, făcându-le mai predispuse la prăbușire.

Puterea și influența armatei din ultimele două decenii au făcut ca dotarea acesteia să aibă adesea prioritate față de furnizarea de echipamente și vehicule moderne unităților de protecție civilă.

Conștientă de aceste deficiențe, Rodriguez și-a exprimat recunoștința față de guvernele străine care și-au oferit ajutorul. Printre aceștia, ea i-a menționat în mod special pe președintele SUA, Donald Trump, și pe guvernul său, care, a spus ea, au fost „în contact permanent cu toate autoritățile noastre, oferindu-ne sprijin și solidaritate”.

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Ea a mai spus că a discutat cu președinții Republicii Dominicane și ai El Salvadorului și i-a mulțumit președintelui din Chile - toți aceștia conducând guverne de dreapta.

Deși ofertele de ajutor nu sunt deloc surprinzătoare după un cutremur atât de devastator, faptul că Rodriguez le acceptă reprezintă o ruptură clară față de politicile lui Maduro, care accepta ajutor doar de la aliații ideologici. „Solidaritatea dintre popoarele noastre este o sursă neprețuită de putere în momente ca acestea”, a spus ea.

Pentru toți acei venezueleni care se trezesc în fața unor scene de devastare și, în special, pentru rudele celor îngropați sub dărâmături, această deschidere față de acceptarea ajutorului vital le va oferi o rază de speranță într-un moment de suferință și incertitudine, concluzionează BBC.

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Editor : C.A.

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