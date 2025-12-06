Live TV

Venezuela mobilizează mii de soldați ca răspuns la „amenințarea” americană. 5.600 de noi recruți s-au alăturat armatei

Military exercise of Venezuelan army in Caracas
Armata venezueleană numără aproximativ 200.000 de soldaţi. Sursa foto: Profimedia Images
Crește numărul voluntarilor care vor să se alăture armatei

Armata venezueleană a încorporat sâmbătă, la Caracas, 5.600 de noi recruți, într-o mobilizare prezentată de președintele Nicolás Maduro drept un răspuns la „amenințarea” reprezentată de desfășurarea forțelor navale americane în Caraibe. Liderul venezuelean cere unitate împotriva „imperialismului”, pe fondul tensiunilor tot mai accentuate cu Washingtonul.

Crește numărul voluntarilor care vor să se alăture armatei

Armata venezueleană numără aproximativ 200.000 de soldaţi cărora li se adaugă 200.000 de poliţişti, potrivit cifrelor oficiale. „În niciun caz nu vom permite o invazie din partea unei forţe imperialiste”, a afirmat sâmbătă colonelul Gabriel Alejandro Rendón Vílchez.

Numărul voluntarilor care doresc să se înroleze în forţele armate este în creştere, a asigurat generalul Javier José Marcano Tábata. „În momentul în care imperialismul ameninţă (...) patria noastră, poporul nostru, tinerii, mii dintre ei se alătură Forţelor Armate Naţionale Bolivariene”, a precizat el în cadrul ceremoniei care a avut loc la Fuerte Tiuna, cel mai mare complex militar din Venezuela, în Caracas.

Tensiunile dintre Statele Unite şi Venezuela s-au intensificat şi mai mult de când Washingtonul a lansat atacuri asupra unor nave suspectate de trafic de droguri, provocând moartea a 87 de persoane, în special în Marea Caraibelor, fără a furniza dovezi ale legăturii acestora cu traficul de droguri.

Venezuela, care este de un sfert de secol bestia neagră a Statelor Unite, este acuzată de preşedintele american Donald Trump că se află în spatele traficului de stupefiante care inundă Statele Unite. Caracas neagă şi susţine că adevăratul obiectiv al Washingtonului este schimbarea regimului şi controlul asupra petrolului venezuelean.

