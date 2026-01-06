Venezuela se pregătește pentru colapsul economic cauzat de blocada SUA: „Vom asista la o recesiune masivă”

Chiar înainte ca forțele americane să pătrundă cu forța în capitala Venezuelei și să-l captureze pe președintele Nicolas Maduro sâmbătă, țara se confrunta deja cu perspective economice sumbre, relatează The New York Times.

Blocada parțială impusă de Statele Unite asupra exporturilor de energie ale Venezuelei urma să afecteze peste 70% din producția de petrol a țării în acest an și să distrugă sursa principală de venituri publice, potrivit unor persoane informate cu privire la prognozele interne ale Venezuelei compilate în decembrie.

Decizia administrației Trump de luna trecută de a începe să vizeze petrolierele care transportă țiței venezuelean către piețele asiatice a paralizat exporturile companiei petroliere de stat. Pentru a menține sondele în funcțiune, compania petrolieră de stat, cunoscută sub numele de PDVSA, a redirecționat țițeiul către rezervoare de stocare și a transformat petrolierele care staționau în porturi în instalații de stocare plutitoare.

Această strategie a oferit companiei doar un răgaz înainte ca aceasta să rămână fără spațiu de depozitare pentru petrolul pompat pe care nu îl poate vinde. TankerTrackers, o firmă specializată în date privind transportul maritim, a estimat la sfârșitul lunii trecute că Venezuela dispune de suficient spațiu de depozitare până la sfârșitul lunii ianuarie.

Dar producția ar putea să se prăbușească rapid după aceea, au spus persoanele informate.

Dacă blocada va continua, guvernul venezuelean se așteaptă ca producția națională de petrol să scadă de la aproximativ 1,2 milioane de barili pe zi la sfârșitul anului trecut la mai puțin de 300.000 în cursul acestui an, au declarat sursele, o scădere care ar reduce semnificativ capacitatea guvernului de a importa bunuri și de a menține serviciile de bază. Sursele au avut acces la prognoze și le-au discutat sub condiția anonimatului, deoarece nu erau autorizate să vorbească public.

Capturarea lui Maduro nu a făcut decât să sporească incertitudinea acestor previziuni.

Marco Rubio, despre petrolierele aflate pe lista sancțiunilor SUA

Petroliere aflate pe lista sancțiunilor SUA vor rămâne blocate, neputând părăsi sau intra în țară până când guvernul venezuelean nu va deschide industria petrolieră controlată de stat către investiții străine — acordând probabil prioritate companiilor americane — a declarat duminică secretarul de stat Marco Rubio în emisiunea „Face the Nation” de la CBS News.

„Această măsură rămâne în vigoare și reprezintă un avantaj enorm care va continua să existe până când vom vedea schimbări, nu doar pentru a promova interesul național al Statelor Unite, care este pe primul loc, ci și pentru a conduce la un viitor mai bun pentru poporul venezuelean”, a spus Rubio.

Însă guvernul interimar al Venezuelei pare să testeze deja seriozitatea acestei amenințări. Cel puțin 16 petroliere afectate de sancțiunile SUA par să fi încercat să evite blocada și să părăsească porturile venezuelene începând de sâmbătă, în parte prin ascunderea locației lor reale sau prin oprirea semnalelor de transmisie.

Dacă vor reuși să încalce blocada și să exporte țițeiul, industria petrolieră din Venezuela ar putea câștiga ceva timp pentru a se adapta la noua realitate, au afirmat persoane apropiate industriei. Dar dacă blocada va fi menținută, țara se va confrunta cu o catastrofă, au adăugat acestea.

În cel mai pesimist scenariu luat în considerare de guvernul Venezuelei, producția națională de petrol din acest an s-ar limita doar la câmpurile exploatate de compania americană Chevron. Aceasta deține o autorizație specială din partea administrației Trump pentru a opera în Venezuela și este singura companie care transportă în mod regulat petrol din această țară sud-americană de la începutul blocadei parțiale din 11 decembrie, potrivit datelor privind transporturile.

Acest scenariu ar obliga PDVSA, cel mai mare angajator din Venezuela, să concedieze zeci de mii de lucrători și să reducă beneficiile angajaților, au declarat persoanele informate.

PDVSA și Ministerul Comunicațiilor din Venezuela, care se ocupă de întrebările adresate de organizațiile de știri, nu au răspuns solicitărilor de comentarii.

În ultimii ani, economia Venezuelei a cunoscut o ușoară redresare după ani de hiperinflație și penurie alimentară, care au determinat milioane de venezueleni să părăsească țara. Însă campania de presiune economică a președintelui american Donald Trump a anulat aceste progrese și amenință acum să transforme o recesiune anticipată într-un alt colaps economic.

Noua lideră a Venezuelei, Delcy Rodriguez, a criticat inițial cu asprime administrația Trump, afirmând că obiectivul acesteia era „confiscarea resurselor noastre energetice, minerale și naturale”.

Duminică seara, însă, ea și-a moderat tonul într-o declarație împăciuitoare adresată lui Trump. „Invităm guvernul SUA să colaboreze în cadrul unui program cooperativ, orientat către dezvoltarea comună, în conformitate cu dreptul internațional, și să consolideze coexistența durabilă a comunității”, a scris ea pe rețelele sociale.

Impact limitat asupra producției de petrol

Exporturile de petrol reprezintă circa 40% din veniturile publice ale Venezuelei, potrivit estimărilor lui Francisco Rodriguez, expert în economia venezueleană la Universitatea din Denver. Rodriguez, care nu are nicio legătură de rudenie cu Delcy Rodriguez, a adăugat că impactul economic real al industriei petroliere este chiar mai mare, întrucât o mare parte din restul activității economice a țării este finanțată din veniturile obținute din vânzările de țiței.

Trump a justificat utilizarea forței împotriva petrolierelor legate de Venezuela, susținând că guvernul venezuelean a furat petrol și terenuri aparținând Americii, referindu-se aparent la naționalizarea câmpurilor petroliere exploatate de străini în 2007. Începând cu 11 decembrie, forțele americane au confiscat două petroliere care transportau petrol venezuelean și au încercat să abordeze un al treilea petrolier care se îndrepta spre Venezuela, ceea ce a determinat PDVSA să înceteze în mare măsură autorizarea transporturilor cu petroliere care nu erau asociate cu Chevron.

Până în prezent, blocada parțială a petrolului impusă de liderul american a avut un impact limitat asupra producției de petrol a Venezuelei, deoarece guvernul stochează țițeiul oriunde poate.

Producția din joint-venture-urile PDVSA cu alte companii, care reprezintă cea mai mare parte din totalul țării, a scăzut cu 2,5% în decembrie față de luna precedentă, potrivit datelor interne ale PDVSA.

Perspectivele financiare ale Venezuelei sunt complicate de faptul că guvernul obține puține beneficii financiare directe din exporturile Chevron. Scutirea de sancțiuni acordată de Departamentul Trezoreriei SUA interzice companiei să efectueze majoritatea plăților către guvernul venezuelean.

În schimb, Chevron compensează PDVSA pentru dreptul de a extrage petrol din câmpurile sale, oferind companiei o parte din țițeiul provenit din proiectele comune. Însă PDVSA a întâmpinat dificultăți în vânzarea cotei sale din țiței în ultimele săptămâni, ceea ce a pus presiune pe capacitățile sale limitate de stocare.

„Vom avea parte fie de foamete, fie de migrație în masă”

Într-o declarație dată ca răspuns la întrebările pentru sursa citată, Chevron a afirmat că operațiunile sale din Venezuela respectă în totalitate legile aplicabile și cadrul sancțiunilor impuse de SUA. Compania a refuzat să ofere alte comentarii.

China, cel mai mare client al Venezuelei în domeniul petrolier, este puțin probabil să exercite presiuni semnificative asupra Statelor Unite pentru a relaxa blocada, spun analiștii, întrucât poate pur și simplu să cumpere mai mult din Iran sau Rusia.

Partidul de guvernământ din Venezuela s-a confruntat și în trecut cu presiuni economice similare.

Exporturile de petrol au scăzut la 350.000 de barili pe zi în vara anului 2020, în timpul eforturilor anterioare ale lui Trump de a-l înlătura pe Maduro. Iar în 2002, lucrătorii din industria petrolieră, aliați cu opoziția venezueleană, au blocat industria petrolieră a țării timp de două luni, în cadrul unei greve naționale.

Controlul guvernului asupra facțiunilor cheie ale forțelor de securitate i-a permis să reziste presiunii economice de ambele dăți. În ultimii ani, guvernul a stimulat alte surse de venituri din export, inclusiv aurul, minereul de fier și mineralele strategice.

Cea mai mare parte a impactului prăbușirii veniturilor din petrol va fi resimțită de populația venezueleană, a afirmat economistul Rodriguez.

„Vom asista la o recesiune masivă”, a spus el. „Vom avea parte fie de foamete, fie de migrație în masă.”

