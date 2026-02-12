Venezuela și SUA încheie un parteneriat energetic. Delcy Rodriguez, despre o posibilă vizită la Washington: „La un moment dat”

Venezuela şi SUA au anunţat miercuri un parteneriat energetic pe termen lung, convenit între preşedinta interimară a ţării sud-americane, Delcy Rodriguez, şi secretarul american pentru energie, Chris Wright, în timpul vizitei istorice a unui oficial de rang înalt al Casei Albe la Caracas, relatează EFE.

La Palatul Miraflores, sediul preşedinţiei venezuelene pe care Nicolas Maduro l-a ocupat timp de mai bine de 12 ani înainte de a fi capturat de SUA în ianuarie, Rodriguez i-a primit pe Wright şi echipa sa cu care a avut ulterior o întrevedere privată.

Ulterior, cu steagurile ambelor ţări în fundal, oficialii au anunţat presei parteneriatul bilateral şi şi-au exprimat angajamentul de a depăşi divergenţele dintre Caracas şi Washington, ale căror legături diplomatice au fost rupte din 2019, în timpul celui de-al doilea mandat al lui Maduro şi primul al actualului preşedinte american Donald Trump.

Rodriguez, care a ocupat funcţia de vicepreşedintă executivă şi ministru al hidrocarburilor în timpul lui Maduro, a anunţat „stabilirea unui parteneriat productiv pe termen lung care va permite o agendă energetică” care „este productivă, eficientă, benefică pentru ambele ţări şi complementară”.

Președinta interimară a Venezuelei, care nu a specificat calendarul convenit, şi-a exprimat speranţa că relaţia şi agenda vor progresa „lin şi fără sincope”.

În timpul întrevederii, ea a susținut că au fost discutate şi proiecte în domeniul petrolului, gazelor, mineritului şi energiei electrice şi a precizat că delegaţia care îl însoţeşte pe Wright s-a întâlnit cu o echipă venezueleană pentru „a face progrese cât mai repede posibil”.

În fapt, după aceste declaraţii, Rodriguez, care a rămas la faţa locului câteva minute şi a răspuns la câteva întrebări punctuale din partea jurnaliştilor, a indicat că guvernul pe care îl conduce are deja „proiectele definite” în sectorul energiei electrice, despre care anticipează că vor fi finalizate „foarte curând”.

Venezuela şi SUA au o relaţie energetică de un secol şi jumătate, deşi cu „suişuri şi coborâşuri” în relaţiile lor politice, a amintit Rodriguez, care a adăugat că este încrezătoare că diferendele vor fi depăşite prin intermediul diplomaţiei.

Întrebată dacă va merge în SUA, Rodriguez a răspuns că o va face „la un moment dat” şi că mai are „mult de lucru” în Venezuela.

Wright a spus că administraţia Trump pledează pentru „eliberarea” cetăţenilor şi a economiei Venezuelei. Potrivit oficialului american, Casa Albă a lucrat şapte zile din şapte pentru a emite licenţe care permit companiilor să investească în Venezuela, să creeze noi locuri de muncă, să crească producţia de petrol şi veniturile din exporturi.

De asemenea, el a recunoscut că sancţiunile au fost „o constrângere” pentru naţiune.

Wright a susţinut în continuare că, dacă americanii şi venezuelenii lucrează împreună, producţia de petrol, gaze naturale şi electricitate poate fi crescută „semnificativ” în acest an, fără a specifica cifre. Dar cel mai important, a afirmat el, este „creşterea oportunităţilor de angajare, a salariilor şi a calităţii vieţii pentru toţi venezuelenii”.

Potrivit secretarului pentru energie, liderul american are un „angajament fervent” pentru transformarea relaţiei bilaterale.

El a menţionat că, în timpul întâlnirii cu Rodriguez, au vorbit „foarte deschis despre oportunităţile uriaşe” care „se află înainte şi despre unele dintre problemele şi provocările”, despre care este încrezător că vor fi rezolvate.

Vizita lui Wright este, de asemenea, prima a unui înalt oficial american de la atacul militar din 3 ianuarie, în timpul căruia Maduro şi soţia sa, Cilia Flores, au fost capturaţi, şi pe fondul deciziilor ambelor ţări de a facilita investiţiile în petrol.

În ajunul vizitei, Departamentul Trezoreriei SUA a relaxat restricţiile impuse companiilor americane care operează pe piaţa petrolieră din Venezuela, deşi în condiţii stricte de control şi raportare.

La 29 ianuarie, Adunarea Naţională a Venezuelei, controlată de mişcarea chavistă, a aprobat o reformă a Legii Organice privind Hidrocarburile, care deschide sectorul petrolier investiţiilor private şi străine.

Pe lângă întâlnirea cu Rodriguez, secretarul american urma să viziteze joi instalaţiile aparţinând societăţilor mixte Petroindependencia şi Petropiar, unde operează compania petrolieră americană Chevron.

Citește și:

Donald Trump interzice Rusiei și altor patru țări să încheie acorduri petroliere cu Venezuela. Prima reacție de la Kremlin

Răpire în stil mafiot în Venezuela. Lider al opoziției, luat cu forța de civili înarmați la scurt timp după eliberare

Editor : A.M.G.