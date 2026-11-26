Supermodelul Veruschka, celebră în anii 1960 şi 1970, care a inspirat unele dintre cele mai emblematice imagini ale fotografului Richard Avedon şi a jucat în filme precum „Blow-Up” (1966), regizat de Michelangelo Antonioni, şi „Casino Royale” (2006), a murit marţi la vârsta de 87 de ani, informează joi revista Variety.

Decesul ei a fost confirmat de cotidianul german Bild.

Cu o înălţime de peste 1,80 metri, „Veruschka, cu fruntea sa înaltă, pomeţii sculpturali şi picioarele ei lungi, a fost una dintre cele mai captivante prezenţe de-a lungul deceniilor, indiferent de estetica pe care o adopta”, a scris revista Vogue în necrologul dedicat acesteia. Ea a apărut pe 13 coperte ale ediţiei americane a revistei Vogue, notează Agerpres.

Contesa Veruschka von Lehndorff participă la premiera filmului „Treppe aufwärts” pe 19 iunie 2016, la Berlin, Germania Foto: Profimedia

Veruschka, al cărei nume real a fost Vera Gottliebe Anna Gräfin von Lehndorff-Steinort, s-a născut în Prusia Orientală şi provenea dintr-o familie de aristocraţi.

Tatăl ei s-a alăturat rezistenţei germane antinaziste şi a fost executat când ea avea vârsta de cinci ani, din cauza implicării lui într-un complot ce viza asasinarea lui Adolf Hitler.

A fost descoperită în Italia, pe vremea când era studentă la arte, şi a devenit model. Ulterior, după ce a cunoscut-o pe Eileen Ford la Paris, s-a mutat la New York.

Contesa Veruschka von Lehndorff participă la gala caritabilă „Hear The World” pe 16 octombrie 2010, la Berlin, Germania. Foto: Profimedia

Pe lângă scurta sa apariţie în legendarul film „Blow-Up” (1966), în care s-a interpretat pe sine, ea a jucat şi în alte pelicule, inclusiv în versiunea din 2006 a filmului „Casino Royale”, „The Bride” (1985), regizat de Franc Roddam, şi „Salome” (1970).

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În „Casino Royale”", Veruschka era una dintre cele două femei care jucau poker la o masă alături de personajele James Bond (Daniel Craig), Le Chiffre (Mads Mikkelsen) şi Felix Leiter (Jeffrey Wright).

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A colaborat cu fotografi de mare renume, precum Richard Avedon, David Bailey, Irving Penn, Steven Meisel, Francesco Scavullo şi Peter Beard, şi a lucrat pentru case de modă prestigioase, precum YSL, Helmut Lang şi Paco Rabanne. Fotograful italian Franco Rubartelli, care a realizat multe dintre cele mai impresionante fotografii ale sale, i-a fost partener de viaţă timp de nouă ani.

Contesa Veruschka von Lehndorff participă la premiera filmului „Death to the Hippies – Long Live Punk!” pe 24 martie 2015, la Berlin, Germania. Foto: Profimedia

A revenit în lumea modellingului de mai multe ori în ultimii ani, colaborând inclusiv cu casa de modă Acne Studios în 2018.

Editor : B.E.