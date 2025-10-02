Live TV

Federal President visits US forces in Grafenwoehr
În 2024, aproape 10.000 de femei s-au înrolat în serviciul activ. Sursa foto: Profimedia Images
Discursul lui Pete Hegseth despre „revenirea la standardul masculin” în armată, susținut la adunarea generalilor, a stârnit reacții dure în rândul veteranelor SUA. Acestea îl acuză de minciună și spun că regulile de luptă au fost mereu identice pentru femei și bărbați.

Femeile care au servit în armata americană resping ferm anunțul Secretarului Războiului Pete Hegseth, potrivit căruia cerințele pentru rolurile de luptă vor „reveni la cel mai înalt standard masculin”, susținând că standardele au fost mereu identice pentru bărbați și femei.

„Niciuna dintre noi nu a cerut vreodată un tratament special”, a declarat pentru BBC Elisa Cardnell, care a servit timp de unsprezece ani în Marina SUA.

Adresându-se marți la sute de generali, Hegseth și-a reiterat convingerea că armata a redus standardele pentru a acomoda femeile și că acest lucru a pus în pericol militarii. Noile sale directive ar urma să readucă cerințele la un nivel mai ridicat, a spus el.

„Dacă asta înseamnă că nicio femeie nu se califică pentru posturi de luptă, atunci așa să fie”, a declarat șeful Pentagonului. El a precizat totuși că femeile nu vor fi excluse complet din forțele armate.

În ianuarie, fostul comentator Fox News a obținut cu greu aprobarea Senatului pentru a conduce Pentagonul. Vicepreședintele JD Vance a fost cel care a deblocat votul, după ce numeroși parlamentari au avut rezerve legate de opiniile sale despre femeile din armată și despre diversitate. Marți, el le-a spus generalilor că le-a trimis pe email 10 directive care includ „standardul masculin”. Unele veterane au fost indignate.

„M-am săturat de minciunile lui Pete Hegseth despre femeile din armată și despre standarde”, a spus fosta pilot de avioane de luptă din US Marines, Amy McGarth, într-un videoclip pe Instagram. „Întotdeauna a existat un singur standard pentru acele funcții. Nu a existat niciodată un standard pentru bărbați și unul pentru femei în ceea ce privește pilotarea unui avion de luptă.”

Controversa standardelor militare

Elisa Cardnell a adăugat că sexul și vârsta nu sunt criterii în evaluările pentru rolurile de luptă. Standardele de luptă diferă în funcție de unitatea în care servește cineva, fie că e vorba de operațiuni speciale, infanterie, trupe blindate, dar tot personalul trebuie să treacă aceleași teste.

„Aceste standarde au fost întotdeauna neutre din punct de vedere al genului și au fost întotdeauna ridicate”, a spus ea. „Desigur, nu toate femeile le ating, dar nici toți bărbații nu reușesc.”

Nu la fel stau lucrurile pentru testele fizice anuale aplicate tuturor militarilor, care includ exerciții de rutină precum flotările. Acolo, standardele și punctajele diferă în funcție de vârstă și gen, iar testele variază de la o unitate la alta.

Cardnell a menționat că nu este clar dacă Hegseth va aduce efectiv schimbări majore în modul de evaluare a personalului militar. În discursul său, Hegseth a declarat: „Orice situație în care standardele fizice testate și validate au fost modificate, în special după 2015, când standardele pentru arme de luptă au fost schimbate pentru ca femeile să poată să se califice, trebuie readuse la forma lor inițială.”

El pare că s-a referit la o directivă din 2015 emisă de secretarul apărării de atunci, Ash Carter, care stipula că toate posturile militare să fie deschise femeilor și că orice persoană, indiferent de gen, care îndeplinește standardele, să poată servi.

„Pentru orice funcție ce necesită forță fizică în luptă, standardele fizice trebuie să fie ridicate și neutre din punct de vedere al genului”, a spus Hegseth. „Dacă femeile reușesc, excelent. Dacă nu, asta e.”

„Conducerea dă tonul”

La modul general, Hegseth a spus că schimbă cerințele din armată pentru a „repara decenii de degradare” și a susținut că forțele armate „au promovat prea mulți lideri în uniformă din motive greșite”, precum rasa, genul și „așa-numitele premiere istorice”.
Senatoarea Tammy Duckworth, veterană a armatei și grav rănită în timp ce servea ca pilot de luptă în Irak, a declarat pentru BBC după discurs: „Pentru un tip care nu e calificat pentru propria sa funcție, e destul de discriminatoriu să vorbească despre femei care sunt calificate să-și facă treaba.” Ea a adăugat că remarcile sale ar putea dăuna recrutării.

Femeile din armata SUA au avut pentru prima dată voie să piloteze aeronave de luptă în Marina și Forțele Aeriene în 1993, deși erau excluse din lupta terestră. Situația s-a schimbat în 2013, când Politica de Excludere din Luptă a fost anulată, iar până în 2016 toate rolurile erau deschise.

Din cauza faptului că includerea femeilor în toate rangurile este relativ recentă, multe dintre ele se află încă în mijlocul carierei, a spus Cardnell. „Este nevoie de timp pentru ca aceste femei să spargă plafonul de sticlă, și nu am avut încă ocazia să vedem asta”, a spus ea.

Acum, soldații activi și veteranele se tem că Hegseth construiește o cultură militară în care femeile vor fi subminate și împiedicate să avanseze. „Conducerea dă tonul”, a spus ea.

Voci în sprijinul lui Hegseth

Sheri Biggs, reprezentantă republicană în Camera Reprezentanților și locotenent-colonel în Garda Aeriană Națională, a declarat că sprijină eforturile secretarului apărării de a elimina politicile „woke” din armată.

„Revenirea la standarde care prioritizează excelența și responsabilitatea pune securitatea Americii și pe militarii noștri acolo unde le este locul, pe primul plan”, a declarat Biggs într-un comunicat transmis marți agenției Associated Press.

O altă republicană din Carolina de Sud, Nancy Mace, absolventă a colegiului militar The Citadel, a postat pe X un mesaj de susținere pentru Hegseth. „Dușmanii noștri nu se tem de cotele de diversitate. Se tem de puterea de foc americană”, a scris ea.

