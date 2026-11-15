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Viața italienilor care trăiesc pe unul din cei mai periculoși vulcani din lume. „Dacă va erupe, o va face chiar sub picioarele lor”

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imagine din regiunea Campi Flegrei, Italia
Cu toate că în zona Campi Flegrei cutremurele nu sunt ceva neobișnuit, activitatea seismică provocată de gazele și magma acumulate în subteran a devenit tot mai intensă în ultimii ani. Foto: Profimedia Images
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Din articol
„Campi Flegrei este periculos. Cutremurele s-au înmulțit în ultimii ani” „Oamenii trăiesc direct deasupra vulcanului” „A fost o evacuare forțată, o evacuare violentă”

Cutremurul din 31 iulie din zona Campi Flegrei – unul dintre cele mai puternice seisme produse în ultimele decenii în această zonă – a scos în evidență pericolele pe care le prezintă vechiul „supervulcan” subteran din apropiere de orașul Napoli. Problema celor aproximativ 500.000 de oameni care trăiesc în condiții primejdioase deasupra uriașei caldeire a devenit o adevărată dilemă politică pentru guvernul premierului Giorgia Meloni, potrivit Financial Times.

Antonio Impesi era la baie în seara în care cutremurul de 4,7 pe scara Richter a scuturat violent casa lui din Pozzuoli, o suburbie a orașului Napoli. Impesi a fugit din casă cât de repede a putut, luându-l cu el pe fiul său speriat.

„Totul bubuia. Totul se dărâma”, și-a amintit bărbatul de 47 de ani, care este proprietarul unui bar local. „Dintr-o dată, fiul meu de patru ani se uită la mine și zice: ‘Tata, clădirea se prăbușește.’”

Cu toate că în zona Campi Flegrei cutremurele nu sunt ceva neobișnuit, activitatea seismică provocată de gazele și magma acumulate în subteran a devenit tot mai intensă în ultimii ani.

„Este unul dintre cei mai periculoși vulcani, nu doar din Italia, ci din întreaga lume”, a spus Carlo Doglioni, fost președinte al Institutului Național de Geofizică și Vulcanologie din Italia.

Când ești acolo, nu realizezi pericolul la care te expui, a explicat Doglioni. „Vezi marea, peisajul superb. Este o zonă așa de frumoasă. Oamenii spun: ‘Ei bine, ne asumăm riscul’.”

Naples On Alert As Fears of Volcanic Eruption Grow
Caldeira Campi Flegrei are un diametru de 15 kilometri și s-a format în urma unei erupții uriașe acum 40.000 de ani. Foto: Profimedia Images

„Campi Flegrei este periculos. Cutremurele s-au înmulțit în ultimii ani”

Cu toată că cercetătorii au spus că nu văd semne care ar prevesti o erupție iminentă, cutremurele provoacă haos pentru comunitățile aflate în zona vulcanului.

În Pozzuoli, aproape 5.700 de locuitori au fost strămutați din cauza cutremurului violent din această vară. Deși nu s-au prăbușit, unele clădiri au fost avariate atât de tare încât sunt considerate nesigure și nelocuibile, inclusiv casa lui Impesi.

„Oamenii își dau seama acum că Campi Flegrei este periculos”, a spus Doglioni. „Cutremurele s-au înmulțit în ultimii ani. Ele se produc la mică adâncime și provoacă mișcări destul de puternice.”

În jur de 700 de oameni care locuiesc în zona Campi Flegrei, împreună cu mai mulți primari din localitățile afectate, au mers la Roma să ceară mai multe fonduri și mai puțină birocrație pentru a facilita lucrările urgente de consolidare a clădirilor cu risc seismic, astfel încât oamenii să se poată întoarce în casele lor.

Guvernul a aprobat luna trecută un plan de 1 miliard de euro pe 10 ani pentru Campi Flegrei, care va include subvenții ce acoperă până la 70% din costurile de consolidare și o pregătire mai bună pentru o eventuală evacuare de urgență.

Autoritățile îi încurajează, însă, pe localnici să părăsească zona, care este cunoscută pentru locuințele accesibile și frumusețea sa naturală și care se află la mică distanță de Napoli.

În anii ‘70 și ‘80, mii de oameni au fost evacuați permanent din centrul istoric vechi de sute de ani din Pozzuoli, după o serie lungă de cutremure. Foto: Profimedia Images

„Oamenii trăiesc direct deasupra vulcanului”

Se spune că Dante s-ar fi inspirat din peisajul pe care l-a văzut în Campi Flegrei, care se poate traduce prin „câmpurile de foc”, atunci când a descris iadul sulfuros și fumegând în „Infernul”.

Zona este cunoscută pentru instabilitatea sa încă din vremea romanilor, ultima erupție având loc în anul 1538. După acea erupție, zona a rămas destul de liniștită și a fost treptat urbanizată.

În ultimii zeci de ani, însă, caldeira a dat semne că se reactivează. Localitatea Pozzuoli s-a ridicat cu aproximativ 4,6 metri din 1950 și până în prezent.

Vulcanologii nu pot exclude riscul ca o erupție majoră să ducă la o evacuare în masă a populației locale.

În zonele populate din apropierea unui vulcan, oamenii locuiesc de obicei în jurul lui. „Aici, oamenii trăiesc direct deasupra vulcanului. Dacă ar erupe, ar avea loc chiar sub picioarele lor”, a explicat Christopher Kilburn, directorul UCL Hazard Centre.

„Erupția poate fi anticipată, astfel că viețile oamenilor pot fi salvate”, a spus și Lucia Pappalardo, directorul Observatorului Vezuviu. Totuși, pagubele ar fi devastatoare dacă vulcanul ar erupe.

„Poți salva viețile oamenilor, dar nu și clădirile, casele și așa mai departe. Trebuie să acceptăm acest risc – că putem pierde tot ce avem.”

Damages after an earthquake measuring 4.7 in Pozzuoli
Urmările cutremurului de 4,7 pe scara Richter din luna iulie în Pozzuoli, localitate aflată în apropiere de Napoli. Foto: Profimedia Images

„A fost o evacuare forțată, o evacuare violentă”

Primele cutremure mai puternice în perioada modernă au început în anii ‘50, iar în anii ‘70 și ‘80, mii de oameni au fost evacuați permanent din centrul istoric vechi de sute de ani din Pozzuoli, după o serie lungă de cutremure mai mici.

„A fost o evacuare forțată, o evacuare violentă”, a spus sociologul Anna Maria Zaccaria de la Universitatea din Napoli.

Mulți localnici sunt confuzi în legătură cu ce se va întâmpla cu locuințele lor. Unele case sunt prea avariate pentru a mai fi locuite, iar costul reparațiilor este prea mare.

Cei care au rămas fără case din cauza cutremurului au primit o sumă modestă de 750 de euro pe lună pentru a-și găsi alte apartamente în care să stea cu chirie. Însă, din cauza prețurilor mari din zona orașului Napoli, unii dintre ei au fost nevoiți să stea în gazdă la prieteni sau rude.

„Să pleci din Pozzuoli este ca și când ai abandona un copil care nu te ascultă”, a spus Anna Nasti, o profesoară de 39 de ani cu doi copii, care a trăit toată viața în Pozzuoli. „Mi-e greu să mă despart de el.”

Editor : Raul Nețoiu

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