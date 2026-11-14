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Victorie istorică a democraților în Alaska, după 28 de ani. Candidatul susținut de Trump, învins în cursa pentru guvernator

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Jonathan Kreiss-Tomkins. Sursa foto: Profimedia Images
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Candidatul democrat Jonathan Kreiss-Tomkins a fost ales guvernator al statului Alaska, potrivit estimărilor NBC News, în cea mai recentă victorie a partidului în valul de succese înregistrate în cadrul alegerilor de la jumătatea mandatului, atât la nivelul guvernelor de state, cât şi pentru Congresul SUA.

Kreiss-Tomkins, în vârstă de 37 de ani, fost membru al legislativului statului Alaska, a învins trei candidaţi republicani, inclusiv pe unul susţinut de preşedintele SUA, Donald Trump. Conform presei americane, Alaska nu a mai ales un guvernator democrat din anul 1998.

O victorie a lui Kreiss-Tomkins le-ar asigura democraţilor 30 de posturi de guvernator de stat anul viitor, în urma alegerilor de la jumătatea mandatului din 3 noiembrie.

În Alaska, primii patru candidați clasați la alegerile primare, indiferent de afilierea politică, se califică în alegerile generale, unde este utilizat sistemul de vot preferențial (ranked-choice voting). Kreiss-Tomkins a obținut majoritatea voturilor din prima rundă de numărare, astfel că nu a mai fost necesară redistribuirea voturilor în funcție de preferințele alegătorilor.

Fostul senator statal Tom Begich, democrat, s-a clasat pe locul al doilea la alegerile primare din august, imediat după Kreiss-Tomkins. El s-a retras însă din cursă la scurt timp după aceea, pentru a consolida sprijinul democraților în favoarea lui Kreiss-Tomkins.

Cei trei candidați republicani înscriși pe buletinul de vot în noiembrie au fost Bernadette Wilson, femeie de afaceri din Anchorage, Dave Bronson, fost primar al orașului Anchorage, și Treg Taylor, fost procuror general al statului Alaska. Wilson, care a beneficiat de susținerea președintelui Donald Trump, s-a clasat pe locul al doilea, la mare distanță de câștigător.

Kreiss-Tomkins, cunoscut în Alaska și sub inițialele JKT, a beneficiat în timpul campaniei de sprijin din partea ambelor partide. Un moment important a fost susținerea primită din partea senatoarei republicane Lisa Murkowski, cu o săptămână înaintea alegerilor.

„JKT este un tânăr din Alaska care are o viziune și o perspectivă de care cred că statul nostru are nevoie în acest moment. Aduce energie proaspătă, este un om pragmatic și și-a demonstrat capacitatea de a colabora cu ceilalți”, a declarat Murkowski într-un interviu acordat KTUU, postul afiliat NBC din Anchorage.

În campania electorală, Kreiss-Tomkins a promis creșterea finanțării școlilor publice, reducerea costurilor energiei, extinderea programului de asigurări medicale Medicaid și protejarea sectorului pescuitului din Alaska.

De asemenea, el a cerut suspendarea autorizării tuturor centrelor de date noi până când legislativul statului va adopta reglementări în domeniu și a declarat că nu va permite acordarea de subvenții directe sau indirecte pentru costurile cu energia electrică ale acestor centre.

Editor : M.I.

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