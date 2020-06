VIDEO. Avocatul lui Donald Trump și-a pierdut cumpătul la o dezbatere televizată

Avocatul personal al lui Donald Trump, Rudy Giuliani, şi-a pierdut cumpătul în timpul unei dezbateri televizate, pe tema unei postări pe Twitter a preşedintelui american cu privire la moartea lui George Floyd. Dezbaterea de la emisiunea „Good Morning Britain” a escaladat într-un schimb de invective între Giuliani și moderatorul Piers Morgan.

Jurnalistul l-a întrebat pe pe fostul primar al New York-ului desprei un tweet al lui Donald Trump din 29 mai, în care președintele american scria: „Când începe jaful, încep şi focurile de armă” (When the looting starts, the shooting starts), relatează AFP, citată de Agerpres.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Tweet-ul, cenzurat mai târziu de Twitter pentru apologie adusă violenţei, se înscrie în cadrul ciocnirilor între manifestaţi şi poliţişti, care au izbucnit în mai multe oraşe americane după moartea, pe 25 mai, a afro-americanului George Floyd, de 46 de ani, asfixiat la Minneapolis de un poliţist alb.

„Îl interpretaţi (tweet-ul) greşit, îl interpretaţi în mod deliberat greşit”, s-a revoltat Rudy Giuliani când prezentatorul a afirmat că preşedintele american „nu ar fi trebuit niciodată să spună asta”.

Prezentatorul i-a reproşat avocatului că este orbit de susţinerea pe care o acordă clientului său. Interviul a degenerat atunci într-o dispută virulentă şi un schimb de atacuri personale, Giuliani strigând că prezentatorul este „un mincinos” care face afirmaţii „ruşinoase”, în timp ce acesta îl acuza pe invitatul său că a devenit "complet nebun" şi "violent".

Imaginile cu această dispută inflamată au făcut apoi rapid înconjurul internetului, unii utilizatori ai reţelelor sociale amuzându-se să-l vadă pe avocatul american pierzându-şi sângele rece, în timp ce alţii l-au susţinut pe avocatul lui Donald Trump, lăudat pentru că a făcut faţă unui prezentator renumit pentru agresivitatea lui.

Editor web: Monica Bonea