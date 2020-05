VIDEO. Descoperirea uluitoare făcută de un bărbat care a început să-și renoveze casa, plictisit de izolare

Un bărbat plictisit de izolare, care a decis să-și omoare timpul făcând niște amenajări la locuința sa, a descoperit sub aceasta un tunel secret vechi de 120 de ani.

Jake Brown a început să facă de unul singur niște lucrări la casa pe care a cumpărat-o recent când și-a dat seama că unul din pereți avea texturi diferite. Curios, bărbatul din Plymouth, Marea Britanie, a făcut în perete o gaură suficient de mare pentru a-și baga capul în ea ca să observe ce este dincolo de zid, relatează Plymouth Herald.

Spre surprinderea lui, Jake a descoperit că există un tunel mare sub casa, așa că și-a făcut o intrare pentru a investiga.

În tunel, el a descoperit obiecte, inclusiv cutii de vopsea și un ziar vechi care dovedesc că tunelul a fost blocat mai bine de 50 de ani.

De asemenea, a descoperit dovezi că tunelul era săpat la începutul anilor 1900.

Jake a declarat pentru sursa citată: „În timp stăteam la o cafea în fața ușii de acces la subsol, am observat un perete cu o textură diferită față de restul. Am remarcat, de asemenea, că zona respectivă era în dreptul intrării în pivnița deja existentă. Curiozitatea și plictiseala m-au determinat să fac o gaură în perete. Am introdus o torță, am aruncat o privire și mi-am dat seama că este o altă grotă.”

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

După ce și-a dat seama ce se afla sub casa lui, Jake și-a făcut o gaură suficient de mare prin care a intrat.

„Am descoperit un tunel mai mare decât mă așteptam, cu plafonul arcuit, făcut din piatră și într-o stare excelentă. Tunelul are 5 metri lungime, 3 metri lățime și 3 înălțime”, a mai spus Jake.

În tunel, Jake a găsit grămezi de deșeuri și a început să caute prin ele pentru indicii.

Astfel, a descoperit resturile de ziare și cutiile de vopsea vechi de 50 de ani. Un prieten, istoric, a inspectat tunelul și i-a confirmat că acesta este vechi de aproximativ 120 de ani și că a fost blocat în urmă cu cinci decenii.