Peste 100 de vehicule s-au ciocnit sau au derapat de pe o autostradă din statul american Michigan, după o ninsoare puternică.

Poliția Statului Michigan a fost nevoită să închidă ambele sensuri ale autostrăzii Interstate 196 luni dimineață, până când au fost îndepărtate de pe șosea toate vehiculele, inclusiv peste 30 de camioane cu semiremorcă. Poliția a declarat că au existat numeroși răniți, dar nu au fost raportate decese, potrivit ABC.

Pedro Mata Jr. a spus că abia vedea mașinile din fața lui, deoarece zăpada se așternea peste drum în timp ce el conducea cu 30-40 km/h înainte de accident. A reușit să oprească camioneta în siguranță, dar apoi a decis să o tragă pe banda de urgență, pentru a nu fi lovit din spate.

„A fost înfricoșător doar să aud totul, bubuiturile din spatele meu. Am văzut ce era în fața mea. Nu vedeam clar ce era în spatele meu”, a spus Mata.

Accidentul estecel mai recent efect al vremii severe care face ravagii în SUA. Serviciul American de Meteorologie a emis avertizări fie despre temperaturi extrem de scăzute, fie despre potențialul de furtuni de z ăpadăîn mai multe state, începând din nordul statului Minnesota și extinzându-se spre sud și est până în Wisconsin, Indiana, Ohio, Pennsylvania și New York.

Editor : M.B.