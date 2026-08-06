Un polițist deghizat în copac a prins zeci de șoferi care încălcau legea. S-a întâmplat în statul american New Jersey.

Polițistul deghizat s-a așezat lângă un copac și, cu ajutorul unui binoclu, i-a vânat pe șoferii care foloseau telefonul mobil în timp ce conduceau. În doar șase ore, polițistul camuflat și colegii săi au dat peste 70 de amenzi șoferilor surprinși pe telefon la volan.

Poliția a publicat fotografii cu omul legii camuflat în tufiș, iar imaginile s-au viralizat rapid.

Cum era de așteptat, mulți au glumit pe seama „polițistului-plantă”. Însă mesajul poliției a fost cât se poate de serios: „Fiți atenți la drum, nu la ecran!”.

Editor : M.B.