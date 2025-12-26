Un jaf îndrăzneț, dar eșuat, a avut loc în Statele Unite, unde doi hoți au furat un bancomat dintr-un magazin în timp ce înăuntru era unul dintre angajați.

Imaginile au fost surprinse de camerele de supraveghere ale unui magazin din Texas și îl arată pe unul dintre hoți cum intră cu forța în supermarket și leagă un cablu metalic de bancomat.

Celălalt capăt fusese prins de mașină, iar ce a urmat a provocat dezastru în magazin. Mașina a smuls din perete bancomatul, care a distrus rafturile și a rupt ușa de la intrare, după care cei doi au fugit cu tot cu terminalul bancar.

Însă bucuria le-a fost de scurtă durată, pentru că ATM-ul s-a desprins pe drum, așa că hoții au fost nevoiți să-l abandoneze.

Polițiștii încearcă acum să le dea de urmă și cred că au de-a face cu aceiași indivizi care au mai comis jafuri similare în regiune.

