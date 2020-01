VIDEO | Lovitură pentru regimul de la Teheran: „Nadia Comăneci” a Iranului a fugit din țară

Povestea Kimiei Alizadeh, o sportivă medaliată olimpic care a fugit din Iran în aceste zile, este un caz care a emoționat o lume întreagă și fost o lovitură dură dată regimului de la Teheran. Povestea am aflat-o la Digi24 de la Amir Kiarash, jurnalist sportiv la „Adevărul”, cetățean iranian stabilit din 1992 în România, de când avea 11 ani. După ce a făcut școala iraniană din București, s-a înscris la Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării, urmând cursurile în limba română. În ceea ce privește situația tensionată din Orientul Mijlociu, el compară regimul politic din Teheran cu cel al lui Nicolae Ceaușescu. Tocmai de aceea povestea Kimiei Alizadeh i se pare asemănătoare cu cea a Nadiei Comăneci.

Lovitură pentru regimul de la Teheran. Kimia Alizadeh, singura medaliată olimpică din istoria Iranului s-a refugiat în Olanda. Ea a fugit miercuri noaptea, iar joi, 9 ianuarie, vestea a căzut ca un trăsnet. O poveste asemănătoare cu a Nadiei Comăneci, spune Amir Kiarash.

Jurnalistul de la Adevărul spune că dacă fuga sportivei s-ar fi întâmplat peste trei luni sau șase luni, nu ar fi avut impact atât de mare pentru regimul de la Teheran, pentru că ei în aceste zile încearcă să arate cu totul altceva lumii. A venit această lovitură din partea unei sportive care este foarte cunoscută la nivel internațional. A câștigat medalia de bronz la Jocurile Olimpice din 2016 ca practicantă de taekwondo. Este o sportivă foarte iubită în Iran, așa cum a fost Nadia Comăneci în România. Multe familii și-au botezat fetițele cu numele ei.

Amir Kiarash: „A fost greu pentru ea, era obligată să concureze într-o ținută care respectă normele religioase și este un dezavantaj pentru ea. De altfel, după ce a fugit a apărut o poză cu ea antrenându-se cu lotul Olandei fără să poarte voalul islamic”.

De altfel, de când a apărut acestă fotografie cu ea, fără văl, era clar că ea nu mai poate călca în Iran.

Pentru a părăsi țara fără să aibă probleme, le-a spus oficialilor federației că se duce cu soțul în Olanda pentru a trata o problemă medicală apărută în urma unei accidentări.

În fotografia de mai sus, sportiva are două probleme foarte mari, din punctul de vedere al regimului de la Teheran: are capul descoperit și, în plus, stă lângă un băiat pe care îl ține pe după umăr, ceea ce este interzis. La competițiile sportive la care femeile participă în Iran, bărbații fie nu au voie să asiste, fie le este interzis să se apropie de sportive.

Decizia de a fugi este foarte dificilă, pentru că în primul rând și-a părăsit familia. Familia ei este în Iran, a refuzat să facă orice declarație. Oficialii Federației sunt disperați să obțină o reacție sau o dezmințire. Ei în continuare speră să o convingă să revină în Iran.

Ceea ce a făcut Kimia acum este continuarea unui trend al sportivilor iranieni. În august, este un judoka, cel mai bun la categoria lui, care a fost obligat de oficiali să se dea accidentat înaintea unor meciuri cu adversari din Israel. Iranul interzice sportivilor să se dueleze cu israelieni.

În următoarea perioadă, presa de iraniană, una controlată de stat, va lucra intens la distrugerea imaginii lui Alizadeh, într-o încercare de a transforma o sportivă extrem de iubită într-o trădătoare, spune Amir Kiarash.

