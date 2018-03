VIDEO. Mărturiile copiilor războiului din Yemen

Pledoarie zguduitoare împotriva războaielor. Reporterii BBC au adunat mărturiile unor copii din Yemen, ţară devastată de trei ani de un conflict civil nemilos.

Abdullah, 11 ani: Au pus un dispozitiv exploziv sub maşină, iar eu l-am luat în casă. Am încercat să-l deschid şi nu am reuşit, apoi l-am forţat şi mi-a explodat în mână, m-a rănit la mână, la cap şi la picior. Nu mai pot să scriu sau să merg la toaletă. Am venit la spital şi mi-au pus o mână artificială, de care sunt mândru.

Abdullah, 14 ani: Rebelii şi-au lăsat oamenii în spate şi pe 10 dintre noi ne-au trimis în prima linie.

Hashim, 13 ani: Luptam alături de prietenul meu, cel mai bun prieten al meu, eram în tranşee. Rebelii au tras asupra noastră, iar el a murit. Am fost îngrozit, nu am mai putut lupta, aşa că am vrut să fug.