VIDEO. Momentul în care Harvey Weinstein se predă polițiștilor din New York. Producătorul, în cătușe și cu zâmbetul pe buze

Harvey Weinstein a fost pus sub acuzare, după ce s-a predat vineri poliţiei din New York, iar producătorul a fost dus încătuşat la o curte de justiţie din Manhattan, scrie news.ro.

JUST IN: Harvey Weinstein was just led out of a NYPD precinct in handcuffs. The disgraced Hollywood producer turned himself in this morning, charged with rape, a criminal sex act, sex abuse and sexual misconduct for incidents involving two separate women https://t.co/zMCnykf1yc pic.twitter.com/QbUJlDmvRL — CNN (@CNN) May 25, 2018

În vârstă de 66 de ani, el este învinuit de viol, comportament sexual neadecvat şi abuz sexual comise asupra a două femei, a transmis New York Police Department într-un comunicat.

Identitatea celor două femei nu a fost dezvăluită.

La ora locală 07.25, Weinstein a fost escortat de poliţişti într-o secţie din Manhattan. Aproximativ 90 de minute mai târziu, scrie Reuters, el a fost dus încătuşat la Manhattan Criminal Court, pentru o audiere.

JUST IN: Film producer Harvey Weinstein leave New York City police station in handcuffs, escorted by officers pic.twitter.com/fccSLz4K5w — Reuters Top News (@Reuters) May 25, 2018

Potrivit jurnaliştilor, acesta va fi eliberat pe cauțiune. Autoritățile l-au somat să predea pașaortul și i-au instalat un aparat de urmărire prin GPS.