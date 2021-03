Criza din Canalul Suez a fost rezolvată: după aproape o săptămână, cargoul care a blocat complet calea maritimă a fost eliberat din capcana de nisip, în uralele oamenilor care au participat la operațiune.

Marinarii de pe unul dintre remorcherele care au ajutat la eliberarea navei uriașe s-au filmat în timp ce cântau și scandau de bucurie, după succesul unei operațiuni complicate și de amploare.

Lung de 400 de metri și cu o greutate de 200 de mii de tone, vasul a fost tractat spre o zonă sigură. Va mai dura, însă, până când circulația va reveni la normal.

Se estimează că cele 400 de vase cargo care așteaptă în zonă - încărcate cu tot felul de mărfuri, de la petrol la animale - vor avea nevoie de trei-patru zile ca să treacă.

Printre ele sunt și nave care au plecat din porturile românești.

Nava Ever Given, care are lungimea de aproximativ 400 de metri, lăţimea de 59 de metri şi gabaritul de peste 200.000 de tone, eşuase marţea trecută, blocându-se transversal pe Canalul Suez, în Egipt.

Nava cargo, înregistrată în Panama şi utilizată de compania taiwaneză Evergreen Marine, se deplasa din China spre portul olandez Rotterdam.

Canalul Suez face legătura între Marea Roşie şi Marea Mediterană, oferind cea mai scurtă rută maritimă între Asia şi Europa. Aproximativ 12% dintre schimburile comerciale globale tranzitează Canalul Suez.

Autorităţile egiptene au mobilizat nave şi excavatoare şi au reuşit repunerea în circulaţie a navei, care ar fi eşuat din cauza rafalelor puternice de vânt.

Editor : Monica Bonea