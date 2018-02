VIDEO. Spectacolul cu care doi patinatori au devenit cei mai titrați din lume. Chimie incredibilă și o medalie de aur

Reprezentația perechii canadiene de patinaj a cucerit nu numai inimile internauților, ci și medalia de aur la Jocurile Olimpice de iarnă de la Pyeongchang. Patinatorii Tessa Virtue și Scott Moir au obținut 118.10 puncte și s-au clasat pe primul loc în competiție la proba de dans liber pe echipe, relatează Time.com.

Foto: Guliver/Getty Images

Cei doi se numără printre cei mai titrați patinatori din lume, având până acum patru medalii olimpice, la egalitate cu patinatorul suedez din anii'20-30 Gillis Grafstrom și cu patinatorul rus Evgheni Plushenko.

După succesul de la dans liber al campionilor mondiali en titre Tessa Virtue şi Scott Moir, Canada a totalizat 73 de puncte şi i-a devansat pe Sportivi Olimpici din Rusia (OAR), 66 puncte, câştigătorii programului liber feminin, graţie recentei campioane europene Alina Zaghitova (158,08 puncte, nou record personal), poziţia a treia fiind ocupată de Statele Unite (62 puncte), urmată de Italia (56 puncte) şi Japonia (50 puncte).

Foto: Guliver/Getty Images

Spectacolul oferit pe gheață de Tessa Virtue și Scott Moir a stârnit numeroase reacții din partea fanilor acestui sport, care au remarcat chimia excepțională dintre cei doi, precum și alegerea interesantă a melodiei pe care și-au desfășurat cei doi exercițiul: reinterpretarea din filmul „Moulin Rouge” a piesei Roxanne.

Concursul de patinaj artistic pe echipe a fost inclus în programul olimpic în 2014, la Soci, aurul revenind atunci Rusiei, urmată de Canada şi SUA.

The #Canadian #IceDancers are EVERYTHING right now with their music choice of #MoulinRouge. I’m crying while listening to @mcgregor_ewan sing for an Olympic routine—music choice is key. #OlympicGames2018 — Dina (@Dinabot17) February 12, 2018

Canada just skated to one of my favorite soundtracks #MoulinRouge — Jennifer McDermed (@McDermedFox9) February 12, 2018

PLATONIC #VirtueMoir IN GIF FORM NOTHING ACCIDENTAL ABT THAT NECK KISS SON #PyeongChang2018 pic.twitter.com/HUEU96y9Kd — tear-ah (@ladyfriday87) February 11, 2018