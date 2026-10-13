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Video Un bărbat a fost aruncat dintr-un montagne russe în SUA, sub privirile soției lui

Data actualizării: Data publicării:
rollercoaster
Sursa: captură video
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Tragedie într-un parc de distracții din Statele Unite: un bărbat a murit după ce a fost aruncat din montagne russe.

Înainte de a cădea în gol de la aproximativ 50 de metri altitudine, victima s-a lovit cu putere de alți oameni aflați în fața sa. O parte dintre ei au avut nevoie de îngrijiri medicale.

Bărbatul se afla în carusel alături de copiii săi, în timp ce soția sa a privit toată tragedia de la sol.

Instalația a fost oprită imediat după incident și mai mulți oameni au rămas blocați timp de zeci de minute în rollercoaster, înainte de a fi evacuați de echipele de intervenție.

Editor : M.B.

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