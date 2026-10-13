Video Un bărbat a fost aruncat dintr-un montagne russe în SUA, sub privirile soției lui Data actualizării: 13.10.2026 08:39 Data publicării: 13.10.2026 08:16 Sursa: captură video Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google Tragedie într-un parc de distracții din Statele Unite: un bărbat a murit după ce a fost aruncat din montagne russe. „Este Thomas Edison al nostru”: Musk, decorat de Trump cu „Medalia Naţională a Ştiinţei” Condamnata la moarte Christa Pike și-a recăpătat cunoștința și poate vorbi, după execuția eșuată Modernizare cu scandal și proteste pe faleza Dunării din Galați. Motivul care a revoltat localnicii Însoțitor în sala de nașteri. Ce spun viitoarele mame, dar și medicii despre proiectul de lege discutat, zilele acestea, în Parlament Invenția românească, dezvoltată la Cluj, care cucerește Europa: coșul de gunoi care sortează singur deșeurile. Cum funcționează Niculescu a discutat cu USR și grupurile mici din Parlament. Premierul desemnat cere acord pe 6 luni cu partidele. Concluziile zilei Roman Abramovici a ascuns miliarde de dolari prin documente falsificate, cu ajutorul celei mai mari companii de contabilitate (presă) Români acuzați că înșală turiști lângă Parlamentul britanic și sediul poliției. Cât au plătit doi vizitatori pentru o cursă cu ricșa Un elev de 14 ani a deschis focul într-o școală din Franța. Cum a reușit să introducă arma în unitatea de învățământ Înainte de a cădea în gol de la aproximativ 50 de metri altitudine, victima s-a lovit cu putere de alți oameni aflați în fața sa. O parte dintre ei au avut nevoie de îngrijiri medicale.Bărbatul se afla în carusel alături de copiii săi, în timp ce soția sa a privit toată tragedia de la sol.Instalația a fost oprită imediat după incident și mai mulți oameni au rămas blocați timp de zeci de minute în rollercoaster, înainte de a fi evacuați de echipele de intervenție. Editor : M.B. Etichete: sua deces parc de distractii rollercoaster Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News Top Citite 1 La 40 de ani de la dezastru, Cernobîl a devenit ce nimeni nu anticipase: o rezervație... 2 Sorin Grindeanu, după ședința decisivă pentru susținerea lui Luca Niculescu: „Nu este... 3 Răspunsul lui Zelenski la atacul dezlănțuit al lui Trump privind bombardamentele asupra... 4 Rareș Bogdan: Noi suntem 25 de liberali gata să votăm Guvernul Luca Niculescu și e... 5 „Nu fac nimic la întâmplare”. Cazul bogpr, cel acuzat că a plătit 1.000.000 $ pentru...