Analiză Viitorul ayatollahului. Ce soartă ar putea avea Ali Khamenei, liderul suprem al Iranului, și ce-ar urma pentru republica islamică

Data publicării:
Ali Khamenei
Ali Khamenei. Foto: Profimedia
Liderul suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, aflat în aceste zile într-o ascunzătoare secretă, știe că este acum un om marcat. Nu va mai sta pe veranda sa curând, scrie BBC News în debutul unei analize privind viitorul conducătorului religios și politic al republicii islamice.

Discutând despre ce ar putea face Statele Unite în continuare pentru a ajuta protestatarii din Iran, președintele american Trump i-a menționat pe Qassem Soleimani și Abu Bakr al-Baghdadi. Primul, strategul militar al Iranului în Orientul Mijlociu, a fost ucis pe 3 ianuarie 2020 într-un atac cu drone în apropierea aeroportului internațional din Bagdad, la ordinul președintelui. Cel de-al doilea, care era liderul Staului Islamic, s-a sinucis împreună cu doi copii, detonând o vestă sinucigașă pe 27 octombrie 2019, când forțele americane au atacat ascunzătoarea sa din nordul Siriei, după aprobarea președintelui american

Dar ayatollahul Khamenei trebuie să ia în considerare și soarta liderului Hezbollah, Hassan Nasrallah. Acesta a fost ucis pe 27 septembrie 2024 într-un raid aerian israelian, în timp ce se afla la 60 de metri sub pământ, sub un bloc rezidențial înalt din Beirut, unde se întâlnea cu principalii săi locotenenți.

Răpirea recentă a președintelui Nicholas Maduro din Venezuela, într-un raid îndrăzneț în stil comando al forțelor americane în Caracas, nu poate fi departe de mintea ayatollahului.

Dar nu este clar ce impact ar avea înlăturarea liderului iranian asupra viitorului protestelor care au avut loc în Iran sau, de fapt, asupra viitorului Republicii Islamice. Dacă într-adevăr va fi înlăturat de la putere.

Președintele Trump cântărește acum opțiunile pe care le are. Deci, unde rămân liderul suprem și regimul său?

Un personaj urât de iranieni

Ayatollahul Khamenei, în vârstă de 86 de ani, a fost o figură urâtă de majoritatea iranienilor.

De ani de zile, protestatarii din toată țara cer demiterea sa. El a fost un lider teribil pentru țară. Regimul său a fost printre cele mai represive din lume.

În timpul celor 36 de ani de guvernare în numele islamului, el a urmărit politici antiamericane și antioccidentale implacabile, bazându-se în același timp pe Rusia și China pentru a supraviețui. El a urmărit o politică nucleară necoaptă, care a adus țării cele mai severe sancțiuni internaționale din istorie după Rusia, făcând țara mai săracă și mai sărmană.

Încercările sale de a-și proiecta puterea în Orientul Mijlociu au aprins regiunea. Apelurile sale la distrugerea Israelului au dus la războaie cu Israelul.

În protestele recente, ayatollahul Khamenei a dat undă verde forțelor de securitate să masacreze protestatarii.

Întreruperea conexiunii la internet în Iran face dificilă obținerea unei imagini clare asupra amplorii masacrului, dar mii de oameni au fost uciși de forțele de securitate, nu numai în orașe, ci și în sate, ceea ce indică amploarea protestelor.

Înlăturarea sa, fie prin lovituri chirurgicale, fie printr-un raid al comandourilor, ar forța cu siguranță o schimbare la vârful regimului, deschizând poate calea către schimbări în politici și în direcția pe care o poate lua țara.

Nu este clar cine sau ce l-ar înlocui. Ar putea urma haosul și anarhia. Dar, mai probabil, Garda Revoluționară ar încerca să umple vidul și să instaureze un regim militar.

Unii membri ai regimului ar putea chiar să salute înlăturarea ayatollahului Khamenei din ecuație, spune Arash Azizi, lector la Universitatea Yale și autor al cărții What Iranians Want.

„O parte semnificativă a elitei conducătoare din Iran este gata să facă unele schimbări. Să scape de Khamenei. Să scape de unele dintre politicile și instituțiile de bază ale Republicii Islamice. Așadar, ar putea chiar să salute atacurile SUA ca o oportunitate de a accelera acest proces.”

„Există conducători și conduși”

Actualul președinte al parlamentului iranian, Mohammad-Bagher Ghalibaf, în vârstă de 64 de ani, este membru al Gărzii Revoluționare și are tendințe autoritare. A renunțat la uniformă în favoarea hainelor civile. A susținut în mod vocal regimul.

Dar ayatollahul Khamenei nu a avut niciodată încredere deplină în el. Persoanele din interiorul regimului îl suspectau că este un lup în haine de oaie, care aștepta momentul potrivit.

Este, de asemenea, posibil ca figuri relativ moderate din cadrul regimului să se lupte pentru a ajunge în vârf.

Fostul președinte Hassan Rouhani este una dintre aceste figuri. El s-a poziționat ca un candidat serios pentru islamiștii moderați și reformiști în cazul decesului liderului.

Ali Ansari, directorul fondator al Institutului de Studii Iraniene de la Universitatea din St Andrews, consideră că reformiștii sunt în mare parte irelevanți.

„Practic, reformiștii nu există cu adevărat... Ei sunt acolo ca un fel de pastişă, cosmetică, orice ar fi. Au fost complet marginalizaţi. Practic, există conducătorii şi cei conduşi.”

Dar numele pe care mulți oameni din străzile orașelor iraniene îl strigă este cel al fiului fostului șah al Iranului, prințul moștenitor Reza Pahlavi, care are 65 de ani și a trăit în exil la Washington aproape toată viața.

În ultimii ani, Reza Pahlavi a câștigat popularitate în Iran, unde mulți privesc cu nostalgie era șahului, în special anii 1970. Era o perioadă în care iranienii se numărau printre cele mai înstărite națiuni, atâta timp cât nu vorbeau despre politică.

Dar Reza Pahlavi nu este deloc o figură unificatoare. De fapt, mulți susțin că el a fost un factor de divizare. Nefiind în măsură să unească opoziția iraniană din străinătate sub o singură steag, el a ales să acționeze singur, susținând că națiunea îl susține.

Și chiar dacă ar fi fost singurul lider pe care iranienii îl doreau în țară, nu este greu de văzut că se află într-o poziție imposibilă pentru a prelua puterea. Nu are nicio bază organizațională în Iran pe care să se bazeze pentru a-și asigura ascensiunea la putere.

Mulți susțin că popularitatea sa surprinzătoare în Iran în timpul protestelor recente provine din faptul că mulți protestatari l-au văzut ca singurul candidat la putere care se opunea unui regim detestat.

Acești protestatari ar putea prefera pe cineva care nu are absolut nicio legătură cu regimul și care dorește relații mai bune cu Occidentul.

„În acest moment, foarte puține lucruri ar putea satisface protestatarii, deoarece aceste proteste vizează ceva mai important”, a declarat dr. Sanam Vakil, directorul Programului pentru Orientul Mijlociu și Africa de Nord la Chatham House.

„Este vorba despre transformarea completă a guvernării iraniene, departe de indivizii și sistemul care sunt în vigoare de aproape cinci decenii.”

Dar, având mult timp la dispoziție în buncăr, ayatollahul Khamenei ar putea să analizeze în mintea sa ceea ce s-a întâmplat în ultimele trei săptămâni și cum a ajuns în această situație.

El ar putea fi satisfăcut de faptul că regimul i-a rămas până acum loial. Nu există semne de disidență sau neloialitate semnificative în Garda Revoluționară, care a fost creată în primul rând pentru a proteja regimul.

Cuvintele președintelui Trump au dat impresia că eventualele atacuri ale SUA asupra bazelor Gărzii Revoluționare și ale altor forțe de securitate ar putea să le slăbească și să le fractureze, oferind protestatarilor spațiu pentru a ieși în număr și mai mare și a răsturna regimul.

El a instigat protestatarii să continue să se exprime și să ocupe clădirile guvernamentale. „Ajutorul este pe drum”, a spus el.

Este posibil ca protestatarii, care s-au retras în mare parte de pe străzi în fața voinței înfricoșătoare a forțelor de securitate de a trage pentru a ucide, să fie încurajați de instigarea președintelui Trump și să iasă din nou în stradă.

Cu siguranță, mulți dintre ei cred acum că au nevoie de intervenția străină pentru a putea pune capăt regimului.

Dar chiar dacă ajutorul nu este pe drum, iranienii știu că vor ieși din nou în stradă mai devreme sau mai târziu, după ce au învățat câteva lecții din ultima serie de proteste.

Continuând cu o mână de fier

În ultimii 16 ani, iranienii au ieșit de mai multe ori în stradă pentru a protesta împotriva ayatollahului Khamenei.

Ultima rundă a avut loc în 2022, după moartea unei tinere, Mahsa Amini, în timp ce se afla în custodia poliției pentru că nu purta hijabul în mod corespunzător.

A urmat o val de proteste în toată țara sub sloganul „Femeie, viață, libertate”, care a durat câteva săptămâni și a fost în cele din urmă înăbușit prin forță brută și brutalitate din partea forțelor de securitate.

Atunci, presiunea exercitată asupra femeilor de către islamiști a determinat oamenii să iasă în stradă; mulți au considerat că ajunsese la limită.

Protestele de această dată au vizat economia și pâinea. Comercianții nu pot funcționa din cauza scăderii valorii monedei, rialul. Mulți alții nu reușesc să-și acopere cheltuielile. Sărăcia se răspândește rapid sub sancțiunile internaționale și, poate mai important, sub proasta gestionare.

În același timp, Iranul se confruntă cu penurie de apă, electricitate și, mai important, de gaz – deși deține a doua cea mai mare rezervă de gaze naturale din lume. Neglijarea a dus la o degradare catastrofală a mediului, care ar putea dura pentru totdeauna.

Liderul suprem a recunoscut că comercianții și magazinarii, care au început să protesteze la sfârșitul lunii trecute, aveau motive întemeiate de nemulțumire. Aceștia au afirmat că scăderea constantă a valorii monedei le-a făcut imposibilă desfășurarea activității.

Ayatollahul a declarat că oficialii țării încearcă să rezolve problema. Dar el a mai spus că problema a fost creată de dușmani.

Potrivit lui Ali Ansari, lipsa investițiilor în utilități a avut efecte devastatoare pentru țară. „Problemele regimului sunt profund structurale și datează de ani de zile.

„Chiar și economiștii lor spun că, dacă am vrea să rezolvăm problemele actuale – de exemplu, incapacitatea de a furniza utilități de bază populației – acest lucru se datorează faptului că nu am investit în infrastructură acum 20 de ani.”

Ayatollah Khamenei știe că nu are soluții pentru multe dintre aceste probleme, în special pentru economie, care nu poate decât să se deterioreze. Dar, în ciuda masacrului din ultimele săptămâni, acesta ar putea considera că nu este momentul să-și piardă încrederea; el trebuie să continue cu mână de fier.

La urma urmei, el ar putea considera că a fost binecuvântat să conducă țara pentru a răspândi islamul pur și a-l mulțumi pe Dumnezeu.

