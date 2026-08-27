Peste 1.000 de oameni sunt dați dispăruți – majoritatea fiind turiști – după ce o inundație fulgerătoare catastrofală a lovit Nepalul și Tibetul, năpustindu-se cu putere prin văi, distrugând sate întregi și provocând un bilanț preliminar de 165 de morți, au declarat joi autoritățile, relatează The Guardian și Euronews.

Echipele de salvare se grăbesc să localizeze persoanele dispărute în regiunea montană frecventată de iubitorii de drumeții și pelerini, printre care se numără sute de cetățeni din India, SUA, Marea Britanie, Australia și Canada.

Imagini terifiante surprinse miercuri în timpul evenimentului au arătat un val uriaș de apă care s-a abătut asupra zonei de frontieră, în timp ce oamenii încercau să fugă. În Nepal, camioanele au fost răsturnate, iar casele, drumurile și instalațiile electrice au fost măturate de ape, în timp ce autoritățile din Tibet și-au exprimat temerea că ar putea exista „victime numeroase” după ce o alunecare de teren a lovit un punct de trecere a frontierei.

În zonele afectate, casele, copacii și vehiculele au fost scufundate sau îngropate de alunecările de teren. Elicopterele au survolat zona toată ziua, transportând supraviețuitori.

Aproape 600 de străini se aflau printre cele 826 de persoane dispărute în Nepal, au declarat reprezentanții poliției și ai autorităților din domeniul turismului. Printre persoanele dispărute se aflau 177 din India, 63 din Statele Unite, 34 din Australia, 33 din Marea Britanie și 25 din Canada.

Alunecările de teren din Tibet au provocat moartea a trei persoane și dispariția a 558 de persoane; aproximativ 260 dintre cei 558 de dispăruți din Tibet erau străini, iar doi săteni au fost salvați, au relatat joi dimineață atât agenția de știri de stat chineză Xinhua, cât și postul de televiziune CCTV.

Poliția din Nepal a declarat că, până miercuri seara, fuseseră recuperate 165 de cadavre.

Multe dintre victime se aflau într-un pelerinaj la Kailash Mansarovar, un loc situat la altitudine mare în Tibet, venerat, printre alții, de hinduși și budiști. Imaginile filmate cu drona în Nepal au arătat drumuri distruse și clădiri îngropate de un torent de apă de culoarea cimentului ud.

„Când am ajuns la bazarul din Dhunge, în jumătate de oră, a venit inundația și a distrus întreaga piață. Oamenii se pregăteau să plece la serviciu în acel moment”, a declarat Shoyam Rajbhandari, un locuitor tibetan. „Nu știm câți oameni sunt dispăruți sau au murit”.

Ministrul de Externe al Australiei, Penny Wong, a declarat joi reporterilor că cel puțin 34 de australieni aflați în pelerinaje și excursii montane sunt dați dispăruți.

„Înțelegem că acești australieni făceau parte din grupuri separate de pelerini și turiști”, a declarat Wong reporterilor din Adelaide, Australia.

Guvernul nepalez nu solicitase încă ajutor, dar Australia colabora cu Nepalul, Organizația Națiunilor Unite, Crucea Roșie și alte organizații în vederea unei intervenții umanitare, a afirmat ea.

55 de cetățeni malaysieni aflați în Kathmandu sunt în prezent de negăsit din cauza unor întârzieri majore la nivelul infrastructurii, potrivit Ministerului Afacerilor Externe al Malaysiei, care a revizuit joi în sensul creșterii numărul persoanelor dispărute. Ministerul a declarat că colaborează îndeaproape cu autoritățile pentru a stabili dacă victimele de naționalitate malaysiană sunt în siguranță și unde se află acestea, însă nu există o confirmare oficială a prezenței lor.

Miercuri dimineața, Serviciul Geologic al Statelor Unite a semnalat un cutremur cu magnitudinea de 4,4, la aproximativ 66 de kilometri nord de Kathmandu, în apropierea frontierei. Ulterior, USGS și-a actualizat raportul, precizând că evenimentul seismic pe care l-a înregistrat a fost o prăbușire glaciară de magnitudine 5,2, care a provocat curgerea de moloz în aval, cu consecințe catastrofale asupra comunităților.

Autoritatea a precizat că această concluzie s-a bazat pe datele furnizate de stațiile seismice din zonă, pe undele seismice de lungă durată și pe imaginile din satelit, și că nu a avut loc niciun cutremur.

Experții în climatologie de la Centrul Internațional pentru Dezvoltarea Integrată a Munților, cu sediul în Kathmandu, au afirmat că o avalanșă provenită de la un ghețar a provocat, probabil, inundația fulgerătoare de miercuri.

„Observațiile hidrologice indică viteza și amploarea excepționale ale valului de inundație”, au declarat aceștia într-un comunicat transmis prin e-mail, subliniind că, la un moment dat, nivelul apei pe râul Trishuli a crescut cu până la 9 metri în decurs de o jumătate de oră.

Râul Lhende Khola, un afluent al râului Bhotekoshi, a atins nivelul maxim de inundație, au afirmat aceștia.

„Râul Lhende Khola a ieșit din matcă de două ori în ultimele 14 luni, de data aceasta ca urmare a unei avalanșe de gheață și roci provenite de la un ghețar din Nepal, care a blocat râul și a provocat un val brusc în aval”, a declarat Saswata Sanyal, specialist în reducerea riscului de dezastre în cadrul grupului de cercetare climatică.

Mărturii

În urma dezastrului, unii au povestit întâmplări cutremurătoare despre modul în care au reușit să supraviețuiască.

„Am început să alerg. Apoi, un val uriaș de apă s-a abătut asupra mea cu un zgomot asurzitor, de parcă ar fi fost un cutremur”, a povestit Bibek Kumal, un muncitor care lucra în aval de districtul Rasuwa, cel mai grav afectat, situat lângă granița nepaleză din Himalaya cu Tibetul chinez.

De pe patul de spital, Kumal a povestit că torentul l-a târât în aval printre noroi și resturi, dar a supraviețuit agățându-se de un arbore de mango. „Dacă nu ar fi fost arborele acela, aș fi fost luat de ape și aș fi murit”, a spus el.

„A fost un val uriaș de noroi care venea direct spre noi. Pe măsură ce se apropia, creștea tot mai mult”, a spus Keshav Prasad Baral, un supraviețuitor în vârstă de 68 de ani, care era internat într-un mic spital. „Am încercat să o apuc de mână pe soția mea și să o duc pe terasă. Dar a fost luată de noroi”, a continuat el. „Patru sau cinci ore mai târziu, a venit un elicopter să mă salveze. Soția mea se află încă undeva sub noroi. A murit”.

David Fisher, directorul Crucii Roșii Internaționale (IFRC), a declarat că „sate întregi și zone comerciale au fost distruse complet”.

Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a declarat că echipele și partenerii ONU mobilizează provizii și personal în Nepal pentru a veni în sprijinul comunităților afectate de dezastru. Guvernul SUA a anunțat că va acorda 500.000 de dolari sub formă de ajutor de urgență.

Funcționarii guvernului tibetan au mobilizat aproape 800 de membri ai echipelor de urgență și 150 de vehicule, precum și câini de căutare și ambarcațiuni rapide pentru a sprijini eforturile de salvare, a informat agenția oficială de știri chineză Xinhua. Președintele chinez, Xi Jinping, a declarat: „Sarcina cea mai urgentă este să facem tot ce este posibil pentru a-i căuta și salva pe cei dispăruți”.

S-au observat persoane din zonele afectate din Nuwakot și Dhading adunându-se în fața unui centru de instruire al armatei nepaleze – baza operațiunilor de salvare cu elicopterul – în căutarea unor informații despre membrii familiei dispăruți.

Polițiștii înregistrau numele persoanelor dispărute chiar în fața porții cazărmii. Lanternele telefoanelor mobile erau singura lor sursă de lumină, întrucât zona rămăsese fără curent electric din cauza infrastructurii hidroelectrice avariate.

Agenția de turism Himalayan Glacier a declarat că 47 de persoane – printre care și doi copii – erau date dispărute dintr-unul dintre grupurile sale din Nepal. Printre acestea se aflau 15 australieni, 10 canadieni, nouă nepalezi, opt americani, doi britanici, doi singaporezi și o persoană cu dublă cetățenie rusă și americană, a precizat directorul general Sanket Pandey.

Prim-ministrul australian, Anthony Albanese, a declarat că gândurile sale se îndreaptă către cei care sunt îngrijorați pentru cei dragi, iar obținerea de informații cu privire la soarta persoanelor dispărute rămâne dificilă.

Catastrofa din Tibet și Nepal nu este un eveniment izolat. În ultimul an, sistemul fluvial Lhende Khola a provocat inundații de două ori, iar într-una dintre cele mai dens populate zone ale globului, populația, infrastructura și aprovizionarea cu apă sunt expuse riscului din cauza instabilității crescânde a sistemului de ghețari din Himalaya.

Văile abrupte ale regiunii reprezintă artere vitale pentru economie și coridoare de transport, dar devin periculoase atunci când se produce un dezastru. Regiunea a fost afectată de inundații fulgerătoare similare în luna august a anului trecut, când un lac glaciar din Tibet a ieșit din matcă din cauza temperaturilor ridicate.

Nouă persoane și-au pierdut viața, iar infrastructura esențială, inclusiv un pod care leagă Nepalul de China, a fost avariată.

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Editor : A.M.G.