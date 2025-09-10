Live TV

Viktor Ianukovici, fostul președinte prorus al Ucrainei, pierde definitiv procesul împotriva sancțiunilor UE

Viktor Ianukovici a fost sancționat prima dată de UE în 2014. Sursa foto: Profimedia Images

Fostul președinte ucrainean Viktor Ianukovici a pierdut miercuri, la Curtea de Justiție a Uniunii Europene, procesul prin care încerca să ridice sancțiunile impuse de Bruxelles încă din 2014, după fuga sa în Rusia, relatează Politico.

Viktor Ianukovici a fost președintele Ucrainei între 2010 și 2014, înainte de a fi înlăturat de protestele Euromaidan și de a fugi în Rusia. El a fost sancționat prima dată de blocul comunitar în 2014 când i s-a interzis să călătorească în UE și i-au fost înghețate activele și din nou în 2022, după invazia pe scară largă a Moscovei.

Ianukovici ceruse celei mai înalte instanțe a UE să anuleze măsurile împotriva sa, susținând că au fost impuse într-un moment în care, în opinia lui, nu se confrunta cu niciun dosar penal în Ucraina și că „nu exista nicio probă concretă”. Însă miercuri, Tribunalul General, parte a Curții de Justiție a Uniunii Europene, i-a respins acțiunea într-o hotărâre care critică dur mandatul său de președinte al Ucrainei.

Acțiunile lui Ianukovici ca șef al statului „au contribuit în mod clar la destabilizarea” țării, iar UE a avut dreptate să îl includă pe lista sancțiunilor conform criteriilor sale legale, se arată în hotărârea de 18 pagini a instanței.

Curtea a mai notat eșecul fostului lider „de a se distanța efectiv de autoritățile ruse” după președinția sa și a evidențiat „implicarea sa într-un plan” de răsturnare a președintelui ucrainean Volodimir Zelenski în martie 2022.

Fiul lui Ianukovici, Oleksandr Viktorovici Ianukovici, a fost de asemenea sancționat de UE pentru afacerile sale extinse în regiunea Donbas ocupată de Rusia. Miercuri, instanța i-a respins și acestuia apelul paralel de a ridica sancțiunile.

Ca președinte al Ucrainei, Ianukovici a retras țara dintr-un acord de asociere cu UE, a jefuit bugetul de stat și a cultivat legături mai strânse cu Kremlinul, declanșând o amplă revoltă civilă. După ce i-a cerut președintelui rus Vladimir Putin să trimită trupe pentru a restabili ordinea și după confruntările sângeroase dintre forțele sale de securitate și protestatarii pro-democrație, care au ucis peste 100 de cetățeni, Ianukovici a fugit în Rusia la începutul lui 2014, unde trăiește în exil de atunci.

