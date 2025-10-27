Live TV

Viktor Orban, în vizită la Vatican. Ce i-a cerut papei Leon al XIV-lea

Data actualizării: Data publicării:
orban la vatican
Viktor Orban și papa Leon. Sursa foto: REUTERS

Premierul ungar Viktor Orbán a fost primit luni la Vatican de papa Leon al XIV-lea. După audiență, liderul de la Budapesta s-a întâlnit și cu secretarul de stat al Vaticanului, Pietro Parolin, pentru discuții despre pace, familie și protejarea comunităților creștine vulnerabile.

Premierul ungar Viktor Orbán i-a cerut luni papei Leon al XIV-lea, în cadrul unei audiențe la Vatican, sprijin pentru eforturile Ungariei de a opri războiul din Ucraina și de a promova pacea în regiune. Liderul de la Budapesta a subliniat că lumea „se obișnuiește periculos de mult cu războaiele”.

După audienţa la suveranul pontif, Orban s-a întâlnit cu secretarul de stat al Vaticanului, Pietro Parolin, iar în timpul conversaţiei „au fost subliniate relaţiile bilaterale puternice şi aprecierea pentru angajamentul Bisericii Catolice de a promova dezvoltarea socială şi bunăstarea comunităţii maghiare, cu o atenţie deosebită asupra rolului familiei, formării şi viitorului tinerilor, precum şi importanţei protejării celor mai vulnerabile comunităţi creştine”, potrivit unui comunicat al Vaticanului.

În comunicat este explicat faptul că „un spaţiu amplu a fost dedicat şi problemelor europene, cu o atenţie deosebită asupra conflictului din Ucraina şi situaţiei din Orientul Mijlociu".

Înaintea întâlnirii, Orban a transmis un mesaj în care avertiza că lumea s-a obișnuit cu războiul. „Dar, pe măsură ce lumea se obişnuieşte cu războaiele, acestea devin din ce în ce mai periculoase, ca un incendiu într-o zi fierbinte de vară. Dacă nu facem nimic, mai devreme sau mai târziu flăcările vor ajunge în ţara noastră, în casele noastre şi în viitorul copiilor noştri. Dacă vrem să păstrăm pacea în Ungaria, nu putem înota cu curentul dominant de la Bruxelles”, a scris Orban.

El a adăugat: „Vrem să stăm departe de febra războiului care se răspândeşte în întreaga lume. De aceea, de la izbucnirea războiului dintre Rusia şi Ucraina, am construit o coaliţie antirăzboi. Îl voi informa pe Sfântul Părinte şi, mai târziu, pe prim-ministrul italian despre eforturile depuse de Ungaria”.

Șeful Guvernului de la Budapesta are programată și o întâlnire cu premierul italian Giorgia Meloni.

Editor : M.I.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
salvador dali
1
Un tablou, cumpărat dintr-un târg cu 170 de euro, s-a dovedit a fi o operă a lui Salvador...
jurilovca
2
România are o nouă stațiune turistică: Comuna este una dintre cele mai pitorești așezări...
maria zaharova face declaratii
3
Reacția Moscovei după ce al 19-lea pachet de sancțiuni UE a interzis exportul de licheni...
O multime de oameni urmareste ceremonia de sfințire a picturii Catedralei Mântuirii Neamului (Catedrala Națională) din afara curtii catedralei, în București, 26 octombrie 2025.
4
Ziua inaugurării Catedralei Naționale. Mii de oameni au venit să vadă cea mai mare...
susținătorii lui călin georgescu la catedrala națională
5
Susținătorii lui Călin Georgescu au făcut scandal la inaugurarea Catedralei Naționale. Au...
Gigi Becali s-a dus direct la George Simion la sfințirea Catedralei Mântuirii Neamului și ce a urmat e complet neașteptat
Digi Sport
Gigi Becali s-a dus direct la George Simion la sfințirea Catedralei Mântuirii Neamului și ce a urmat e complet neașteptat
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
catedrala manturirii
Arhitectul Catedralei Naționale confirmă că zona exterioară va fi „cu...
Screenshot 2025-10-27 at 12.47.02
Oficial. Daniel Băluță, propus de Sorin Grindeanu candidat la...
tunel munte
A început dinamitarea primului tunel în munte de pe Valea Oltului...
sorin grindeanu face declaratii
Sorin Grindeanu, despre pensiile magistraților: „În acest moment...
Ultimele știri
Cărțile dragonului. Cele șapte elemente care-l fac pe Xi Jinping insurmontabil în procesul de pace din Ucraina
Secretarul american al Trezoreriei îl ironizează pe trimisul lui Putin. „Propagandist rus”
Orban spune că Trump a greşit când a aprobat sancţiuni împotriva companiilor petroliere ruse: „Preţurile la energie vor creşte”
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Nord,Stream,1,And,2,Pipeline,3d,Rendering
Un tribunal din Bologna ordonă extrădarea în Germania a suspectului ucrainean în cazul exploziei conductei Nord Stream
vladimir-putin-pahar-sampanie-scaled
Putin oferă oficial statutul de „veteran” rușilor care au ucis ucraineni fiind parte a trupelor de asalt
Ucraina UE
Cele trei scenarii prin care Uniunea Europeană vrea să salveze Ucraina de la un eventual colaps financiar
kinjal
Rusia atacă Ucraina cu rachete făcute cu piese din import. Cel puțin 68 de componente ale rachetelor provin din Occident
militari din Forța de Reacție Rapidă a NATO
Doi ucraineni au fost arestați, sub suspiciunea de spionaj, în Polonia. Vizau potențialul militar și infrastructura critică
Partenerii noștri
Pe Roz
O fată a fost diagnosticată cu cancer în stadiul trei, după nenumărate vizite la Urgențe: „Doctorii spuneau...
Cancan
Fiul lui Nicușor Dan a oferit un moment viral la Catedrala Mântuirii Neamului! Gestul lui l-a făcut pe...
Fanatik.ro
Întâlnire șoc Gigi Becali – George Simion – Nicușor Dan la sfințirea Catedralei Naționale! Destăinuirile...
editiadedimineata.ro
Tot mai mulți oameni resimt stres și îngrijorare
Fanatik.ro
“N-am nevoie de sifon la echipă!” Gigi Becali intervine în forță în scandalul Florin Tănase – Giovanni Becali
Adevărul
Arma „joker” care va decide soarta Ucrainei, dar ar putea declanșa al Treilea Război Mondial
Playtech
Ce este raportul ANEVAR. Trebuie să îl ceri atunci când cumperi un apartament în România
Digi FM
Dan Negru, comentariu dur privind sfințirea picturii Catedralei Neamului: „Poate că Iisus n-ar fi prins o...
Digi Sport
Nu se mai ascund! Jannik Sinner a confirmat relația cu un model celebru
Pro FM
Katy Perry și Justin Trudeau, prima apariție publică ca un cuplu. Cei doi s-au ținut de mână la Paris, la...
Film Now
George Clooney, eroul din saga "Ocean's", ironic cu privire la jaful de la Luvru: "S-au descurcat bine"...
Adevarul
Cancerele care pot fi depistate prin două analize simple de sânge. „Omul sănătos trebuie să se lase înțepat”
Newsweek
Lovitură la pensie pentru o categorie de pensionari care pierd bani. Și mamele sunt afectate
Digi FM
O profesoară de biologie din Iași, descoperită de elevi pe site-uri pentru adulți. Imaginile au stârnit...
Digi World
7 reguli simple pentru o inimă sănătoasă. Recomandările nutriționiștilor pentru a reduce riscul de infarct și...
Digi Animal World
Reacția unui Labrador când stăpânii îi spun că îl lasă la „bunici”. Imaginile cu patrupedul sunt virale
Film Now
Britt Ekland, fată Bond în anii ’70, apariție rară în L.A. Cum arată la 83 de ani cea care a cucerit și...
UTV
Kim Kardashian a întors toate privirile într-o lenjerie transparentă la ziua ei de naștere