Viktor Orban, în vizită la Vatican. Ce i-a cerut papei Leon al XIV-lea

Premierul ungar Viktor Orbán a fost primit luni la Vatican de papa Leon al XIV-lea. După audiență, liderul de la Budapesta s-a întâlnit și cu secretarul de stat al Vaticanului, Pietro Parolin, pentru discuții despre pace, familie și protejarea comunităților creștine vulnerabile.

Premierul ungar Viktor Orbán i-a cerut luni papei Leon al XIV-lea, în cadrul unei audiențe la Vatican, sprijin pentru eforturile Ungariei de a opri războiul din Ucraina și de a promova pacea în regiune. Liderul de la Budapesta a subliniat că lumea „se obișnuiește periculos de mult cu războaiele”.

După audienţa la suveranul pontif, Orban s-a întâlnit cu secretarul de stat al Vaticanului, Pietro Parolin, iar în timpul conversaţiei „au fost subliniate relaţiile bilaterale puternice şi aprecierea pentru angajamentul Bisericii Catolice de a promova dezvoltarea socială şi bunăstarea comunităţii maghiare, cu o atenţie deosebită asupra rolului familiei, formării şi viitorului tinerilor, precum şi importanţei protejării celor mai vulnerabile comunităţi creştine”, potrivit unui comunicat al Vaticanului.

În comunicat este explicat faptul că „un spaţiu amplu a fost dedicat şi problemelor europene, cu o atenţie deosebită asupra conflictului din Ucraina şi situaţiei din Orientul Mijlociu".

Înaintea întâlnirii, Orban a transmis un mesaj în care avertiza că lumea s-a obișnuit cu războiul. „Dar, pe măsură ce lumea se obişnuieşte cu războaiele, acestea devin din ce în ce mai periculoase, ca un incendiu într-o zi fierbinte de vară. Dacă nu facem nimic, mai devreme sau mai târziu flăcările vor ajunge în ţara noastră, în casele noastre şi în viitorul copiilor noştri. Dacă vrem să păstrăm pacea în Ungaria, nu putem înota cu curentul dominant de la Bruxelles”, a scris Orban.

El a adăugat: „Vrem să stăm departe de febra războiului care se răspândeşte în întreaga lume. De aceea, de la izbucnirea războiului dintre Rusia şi Ucraina, am construit o coaliţie antirăzboi. Îl voi informa pe Sfântul Părinte şi, mai târziu, pe prim-ministrul italian despre eforturile depuse de Ungaria”.

Șeful Guvernului de la Budapesta are programată și o întâlnire cu premierul italian Giorgia Meloni.

