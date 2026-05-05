Vinovați până la proba contrarie: Cum au ajuns tot mai mulți britanici să fie identificați ca hoți în magazine, deși nu au furat nimic

Un număr tot mai mare de britanici susțin că au fost identificați greșit ca hoți de magazinele din Marea Britanie care utilizează Facewatch, un sistem de recunoaștere facială în timp real folosit tot mai des în țară pentru a combate furturile. Cei care au fost acuzați pe nedrept spun că au fost dați afară din magazine și au trecut prin experiențe umilitoare înainte de a avea șansa să își dovedească nevinovăția, raportează The Guardian.

Când Ian Clayton, un pensionar din Chester care a lucrat în domeniul sănătății și securității muncii, a intrat într-un magazin Home Bargains în luna februarie, el a fost abordat imediat de una dintre angajate.

„Mă scuzați, puteți să lăsați totul jos și să părăsiți magazinul acum?” i-a spus angajata. Clayton a rămas uluit și nu a întrebat de ce este dat afară din magazin decât după ce a fost escortat înspre ieșire.

„Ați fost identificat ca hoț de sistemul nostru Facewatch. E un afiș în vitrină”, i-a spus ea.

Compania pretinde că sistemul lor funcționează corect în 99,98% dintre cazuri, iar luna trecută a trimis peste 50.000 de alerte cu „infractori cunoscuți” către magazine precum B&M, Home Bargains, Sports Direct, Farm Foods și Spar – toate folosesc acum sistemul Facewatch.

„Pare foarte orwellian. Suntem spionați fără motiv”

Cei care au fost identificați greșit și forțați să părăsească magazinele, din cauza tehnologiei sau a unor greșeli umane, spun că nu li s-a oferit niciun ajutor și că nu au știut cum să raporteze felul în care au fost tratați și să demonstreze că sunt nevinovați.

După ce a fost dat afară din magazin, Clayton a spus că a încercat să îi sune pe reprezentanții Facewatch, dar i s-a spus că firma nu răspunde la apeluri telefonice și că va trebui să trimită un e-mail.

Clayton a primit un răspuns abia după ce a depus o cerere pentru a accesa informațiile personale pe care compania le-a colectat despre el. În urma cererii sale, el a aflat că a fost asociat pe nedrept cu un caz de furt în timpul uneia dintre vizitele sale precedente în magazin.

„Era ca și când eram vinovat până la proba contrarie. Este un sentiment groaznic. Îți lasă un gol în stomac pe care îl simt din nou când îmi aduc aminte”, a spus Clayton.

„Pare foarte orwellian. Suntem mereu înregistrați și puși în aceste sisteme, dar ar trebui să fim acolo?” a mai spus Clayton. „Pare că suntem spionați fără motiv. Sunt extrem de conștient de camerele de supraveghere acum, sunt atât de conștient de ele.”

„Pe bune? Vrei să îmi cumperi tăcerea?”

Home Bargains și-a cerut, într-un final, scuze pentru situația prin care a trecut și i-a oferit lui Clayton un voucher de 100 de lire sterline ca un „semn de bunăvoință, fără să își recunoască vina”. Singura condiție era să nu împărtășească detaliile legate de acest incident.

Clayton a refuzat oferta. „M-am gândit: ‘Pe bune? Vrei să îmi cumperi tăcerea?’”

Pe măsură ce sistemele de recunoaștere facială sunt folosite tot mai des de poliție și magazinele din Marea Britanie, specialiștii avertizează că abilitatea autorităților de a reglementa folosirea sistemului a rămas mult în urma progresului rapid al tehnologiei.

Anul trecut, ministerul de interne al Marii Britanii a admis că aceste camere de supraveghere cu recunoaștere facială sunt mai predispuse să identifice greșit persoanele de culoare și cele de origine asiatică și femeile mai mult decât bărbații.

„Pentru mine, este o problemă legată de drepturile civile în care ne afundăm încet, pentru că dacă ești pur și simplu dat afară fără nicio explicație, drepturile tale civile sunt încălcate”, a spus și Warren Rajah, care a fost rugat să părăsească magazinul local Sainsbury’s după ce angajații l-au informat că a fost identificat de sistemul Facewatch în timp ce își făcea cumpărăturile.

„Deja trăim într-o țară care are probleme cu rasismul, este o problemă ce nu poate fi evitată”, a mai spus Rajah. „Asta li s-ar putea întâmpla unor oameni mult mai vulnerabili.”

„Cine reglementează aceste companii? Putem să avem încredere în ele cu informațiile noastre? Și, mai important, nimeni nu a descris cum poți face recurs dacă ceva merge prost.”

După o serie lungă de e-mailuri, Rajah a descoperit că nu se află în sistemul Facewatch și că un angajat l-a identificat greșit. I s-au oferit scuze și un voucher de 75 de lire sterline.

„Nu voi mai putea face cumpărături în persoană niciodată”

Jennie Sanders se uita la produse într-un magazin B&M, anul trecut, atunci când un paznic i-a spus că a apărut în sistemul Facewatch și că trebuie să verifice dacă a furat ceva.

„Am fost foarte supărată. S-a întâmplat de față cu o grămadă de oameni și am fost foarte rușinată. Am zis că vreau să plec și m-a escortat afară din magazin.”

„A fost înfricoșător, dar și mai de sperat a fost când am ajuns acasă și am început să citesc despre Facewatch”, a povestit Sanders. „Am văzut că ei împărtășesc informațiile cu mulți retaileri.”

„M-am gândit: ‘O să fiu tratată ca un hoț în fiecare magazin. Nu voi mai putea face cumpărături în persoană niciodată”, a spus Sanders.

Sanders a trebuit să le trimită o copie cu pașaportul ei celor de la Facewatch pentru ca identitatea ei să fie confirmată, înainte să afle că a fost introdusă în sistem pentru furtul unei sticle de vin din B&M. Sanders susține că nu a făcut niciodată așa ceva.

„De ce eram eu într-o bază de date cu infractori?”

B&M i-a răspuns că nu mai are informații despre acel incident, inclusiv imaginile surprinse de camerele de supraveghere în acea zi, astfel că a fost scoasă din sistem și i s-a oferit un voucher de 25 de lire sterline.

„Mi-am luat câteva zile libere de la muncă, eram complet debusolată. De ce eram eu într-o bază de date cu infractori fără știința mea?” a spus Sanders. „Nu o să mai merg niciodată la B&M. Încerc să stau cât mai departe de locurile cu camere de supraveghere – m-a afectat serios.”

Cei de la Facewatch au spus că sunt conștienți de cazurile menționate și că au acționat prompt în fiecare caz pentru a rezolva problema.

„Aceste cazuri au legătură cu erori umane în felul în care procesul a fost gestionat în magazin și nu cu niște greșeli făcute de tehnologia Facewatch”, a spus Nick Fisher, directorul executiv al companiei.

„Aceste trei erori sunt cazuri extrem de rare când sunt văzute în contextul a celor peste 500.000 de alerte pe care le trimitem retailerilor în fiecare an, dar recunoaștem că orice greșeală este supărătoare pentru persoana implicată. Sistemul este proiectat să susțină și nu să înlocuiască procesul decizional uman.”

Editor : Raul Nețoiu