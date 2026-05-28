Violențe extreme în Columbia înainte de alegeri: zeci de luptători de gherilă au fost uciși

Confruntările dintre grupările armate rivale au dus la moartea a cel puțin 52 de luptători de gherilă în Amazonul columbian, a declarat joi una dintre grupări. Ciocnirile au loc cu doar câteva zile înaintea alegerilor prezidențiale cruciale, care se concentrează, printre altele, pe strategiile rivale de abordare a conflictelor de gherilă care afectează țara de zeci de ani, anunță France24.

Cel puțin 52 de luptători din gherilă au fost uciși în confruntările dintre două grupări armate rivale care se luptă pentru controlul unei regiuni strategice de producție și trafic de cocaină din Columbia, a declarat joi, într-un comunicat, o facțiune a Forțelor Armate Revoluționare din Columbia (FARC) implicată în lupte.

Ciocnirile, cele mai violente din ultimele luni, au avut loc înaintea alegerilor prezidențiale de duminică, când columbienii îl vor alege pe succesorul președintelui de stânga Gustavo Petro, care s-a străduit să pună în aplicare negocierile de pace cu numeroasele grupuri armate din țară.

Ministrul Apărării, Pedro Sanchez, a confirmat pe rețelele de socializare că au avut loc lupte în zonă, la fel ca și Armata, dar niciuna dintre părți nu a furnizat detalii cu privire la numărul victimelor. Sanchez a declarat că trupele au fost dislocate în zonă pentru a proteja populația civilă.

Luptele au avut loc între o facțiune disidentă a FARC condusă de Nestor Gregorio Vera, mai cunoscut sub numele de Ivan Mordisco, și o altă facțiune condusă de Alexander Diaz Mendoza, cunoscut sub numele de Calarca Cordoba.

Ambele facțiuni au respins acordul de pace din 2016, care a permis aproximativ 13.000 de membri ai FARC să depună armele.

Grupul de gherilă condus de Diaz Mendoza este implicat în negocierile de pace cu Petro, dar grupul lui Vera rămâne în conflict cu autoritățile după ce guvernul a suspendat un armistițiu bilateral cu facțiunea în 2024.

Luptele au avut loc în junglele departamentului Guaviare din sud-estul Columbiei, lângă satul Barranco Colorado.

Săptămâna trecută, cel mai mare grup disident al FARC, Statul Major General Central, a anunțat suspendarea la nivel național a operațiunilor sale militare împotriva forțelor publice ale țării între 20 mai și 10 iunie. Grupul nu a anunțat însă o suspendare completă a tuturor activităților militare, ceea ce înseamnă că eventualele confruntări cu alte grupuri armate nu vor fi incluse în această pauză a operațiunilor.

Rebelii din Armata de Eliberare Națională (ELN) au anunțat, de asemenea, un armistițiu separat înaintea alegerilor de la sfârșitul săptămânii.

Conflictul armat, care durează de mai bine de șase decenii și este finanțat în principal din traficul de droguri și exploatarea minieră ilegală, a lăsat în urmă peste 450.000 de morți și milioane de persoane strămutate.

Vărsarea de sânge reprezintă o nouă lovitură pentru strategia asediată de „pace totală” a președintelui de stânga Petro, care își încheie mandatul - o temă fierbinte în campania prezidențială, arată France24.

Senatorul de stânga care conduce în cursa pentru succesiunea lui Petro, Ivan Cepeda, s-a angajat să continue dialogul cu grupările armate.

Rivalii săi de dreapta, conduși de avocatul cu discursul dur Abelardo de la Espriella, un admirator al președintelui american Donald Trump, susțin că rebelii trebuie înfrânți pe cale militară.

Situația de securitate planează amenințător asupra alegerilor, care au fost marcate de crime, răpiri și atentate cu bombă.

Ministrul Apărării, Sanchez, a declarat că 408.000 de membri ai forțelor de securitate, susținuți de „avioane, nave, drone, sisteme anti-drone și vehicule blindate”, au fost mobilizați pentru a asigura desfășurarea pașnică a votului.

