Poliția din Irlanda de Nord a folosit tunuri cu apă pentru a dispersa sute de protestatari implicați în revolte antiimigrație desfășurate pentru a doua noapte consecutiv. Violențele au izbucnit după atacul cu cuțitul care a șocat Belfastul la începutul săptămânii și au inclus incendierea unor vehicule, aruncarea de cărămizi și bombe incendiare, precum și tentative de a viza un hotel despre care se credea că găzduiește migranți.

Forțele de ordine au dispersat o mulțime de aproximativ 300 de persoane care au incendiat un camion și au aruncat cu cărămizi și bombe incendiare lângă Newtownabbey, la circa 13 kilometri nord de Belfast.

Tulburări au fost semnalate în mai multe locuri, însă, per ansamblu, incidentele au fost mai puține decât marți, când grupuri violente au vizat minorități etnice după ce un atac cu cuțitul în nordul Belfastului a lăsat un bărbat grav rănit luni seara.

Mai multe proteste anunțate în prealabil, inclusiv unul la Primăria Belfastului, nu s-au mai materializat miercuri seara. Un protest desfășurat la Stormont, sediul guvernului autonom al regiunii, a atras câteva zeci de persoane și s-a desfășurat pașnic. Familia victimei atacului cu cuțitul a condamnat protestele violente și a făcut apel la încetarea dezinformării.

„Am observat că circulă o mare cantitate de informații false pe rețelele sociale, ceea ce ne obligă acum să clarificăm faptul că persoana dragă nouă se află într-o stare stabilă și că, în acest moment, suntem concentrați exclusiv asupra recuperării sale”, a transmis familia într-un comunicat difuzat prin intermediul poliției. „Dorim să fie absolut clar că asemenea reacții nu au sprijinul familiei noastre și că protestul pașnic este singura cale de urmat.”

Mulți dintre protestatari purtau haine închise la culoare și aveau fețele acoperite. Potrivit informațiilor apărute, aceștia intenționau să vizeze un hotel din apropiere despre care se credea că găzduiește migranți, relatează The Guardian.

Manifestanții au smuls un gard pentru a-l folosi drept baricadă și scut și au utilizat anvelope, mobilier și tomberoane pentru a aprinde un incendiu de mari dimensiuni. O dubă albă a fost condusă în flăcări, aparent de un bărbat care a lăsat vehiculul în viteză și a sărit afară. Polițiștii au încercat să stingă focul.

„Atenție, atenție, dispersați-vă imediat sau vor fi folosite tunurile cu apă. Nu vor mai fi date alte avertismente”, s-a auzit din vehiculele poliției aflate la sensul giratoriu din Newtownabbey.

O femeie în vârstă, așezată într-o stație de autobuz între polițiști și protestatari, și-a tras gluga peste cap pentru a se proteja de jeturile de apă. „A spus că a trăit perioada conflictului nord-irlandez și că nu are de gând să plece”, a relatat o altă femeie.

După un impas care a durat mai multe ore, protestatarii au fost dispersați de poliție în jurul orei 23:30. În urma lor au rămas străzi acoperite cu cărămizi și gunoaie, alei distruse pentru a fi folosite ca muniție și carcase carbonizate de vehicule. Pompierii au intervenit apoi pentru a stinge un imobil nelocuit care încă ardea.

Miniștrii din executivul de la Stormont au emis o declarație comună prin care au condamnat violențele din noaptea de marți, afirmând că acestea au răspândit teamă și au pus în pericol vieți nevinovate.

„Nicio comunitate nu beneficiază de pe urma acestor acțiuni. Incidentul din nordul Belfastului de luni a fost profund șocant. Deși înțelegem intensitatea emoțiilor generate de ceea ce s-a întâmplat, cazul se află acum în procedură judiciară, iar justiția trebuie lăsată să își urmeze cursul.”

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Editor : M.I.