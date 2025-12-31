Live TV

Video Violențe și clădiri guvernamentale vandalizate. Iranienii au ieșit în stradă împotriva regimului ayatolahilor

Data publicării:
iran
Sursa foto: X
Din articol
Şcolile, băncile şi instituţiile publice au fost închise „Luptă pentru o bucată de pâine”

O clădire guvernamentală a fost atacată miercuri în sudul Iranului, după trei zile de manifestaţii împotriva costului ridicat al vieţii în mai multe oraşe din ţară, iar autorităţile au avertizat asupra riscului de instrumentalizare a acestei mobilizări în scopul „destabilizării” ţării şi au promis „fermitate”.

„Uşa de la intrare (...) a clădirii guvernatorului provincial a fost avariată în timpul unui atac comis de mai multe persoane”, a declarat şeful puterii judecătoreşti din oraşul Fasa, Hamed Ostovar, fără a preciza circumstanţele şi fără a menţiona demonstraţiile.

Fasa este un oraş cu 100.000 de locuitori situat la 780 de kilometri sud de capitala Teheran, unde duminică a început o mobilizare lansată de comercianţi împotriva costului ridicat al vieţii, o mişcare ce s-a extins apoi la cel puţin zece universităţi din ţară.

Procurorul general al Republicii Islamice, Mohammad Movahedi-Azad, a declarat miercuri că înţelege organizarea de „manifestaţii paşnice” ale persoanelor care denunţă scumpirea vieţii. Dar „orice încercare” de a le transforma „într-un instrument de nesiguranţă, de distrugere a bunurilor publice sau de punere în aplicare a scenariilor concepute în străinătate va fi inevitabil urmată de un răspuns (...) ferm”, a avertizat acest oficial, citat de televiziunea de stat.

Mossad, serviciul de informaţii externe israelian, a făcut un apel în limba persană, pe reţeaua socială X, îndemnându-i pe protestatari să-şi intensifice mobilizarea şi afirmând că este alături de ei „pe teren”.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Iranul, care a fost în război cu Israelul în iunie, îşi acuză de mult timp inamicul că desfăşoară operaţiuni de destabilizare pe teritoriul său şi că pune la cale sabotaje împotriva instalaţiilor sale nucleare.

Aceste manifestaţii spontane împotriva hiperinflaţiei şi a crizei economice au început duminică în cea mai mare piaţă de telefoane mobile din Teheran. Marţi, studenţii au manifestat în universităţile din capitală şi din mai multe oraşe iraniene, potrivit agenţiilor de presă Irna şi Ilna. Vicepreşedintele Universităţii din Teheran, Mohammad Reza Taghidokht, a declarat că patru studenţi au fost arestaţi marţi, apoi eliberaţi în timpul nopţii.

Şcolile, băncile şi instituţiile publice au fost închise

Şcolile, băncile şi instituţiile publice au fost închise miercuri în aproape toată ţara, la decizia autorităţilor, care au invocat frigul şi economia de energie.

La Teheran, universităţile au anunţat, de asemenea, că toată săptămâna viitoare cursurile se vor desfăşura online din cauza frigului, potrivit Irna.

Autorităţile nu au făcut oficial nicio legătură cu protestele.

Capitala înregistrează în prezent temperaturi negative pe timp de noapte, ceea ce nu este excepţional în această perioadă a anului, relatează AFP, potrivit news.ro.

„Luptă pentru o bucată de pâine”

Moneda naţională, rialul, a pierdut în ultimul an mai mult de o treime din valoarea sa faţă de dolar, în timp ce hiperinflaţia de două cifre slăbeşte deja de ani de zile puterea de cumpărare a iranienilor. Rata inflaţiei era în decembrie de 52% pe an, potrivit Centrului de Statistică al Iranului, un organism oficial.

Anumite produse de bază devin de fapt inaccesibile pentru o parte a populaţiei, care suferă de patru decenii de pe urma sancţiunilor internaţionale împotriva Iranului. „Toată lumea de aici se luptă pentru o bucată de pâine”, a rezumat un manifestant intervievat marţi de cotidianul Etemad.

Teama de un nou conflict cu Israelul şi reinstituirea în septembrie a sancţiunilor ONU împotriva Iranului din cauza programul său nuclear sunt factori suplimentari de anxietate pentru populaţie.

Un nou guvernator al Băncii Centrale, însărcinat cu frânarea inflaţiei, şi-a preluat funcţia miercuri, după demisia predecesorului său.

Mişcarea de nemulţumire faţă de scumpirea vieţii este, deocamdată, incomparabilă cu mişcarea care a zguduit Iranul la sfârşitul anului 2022, după moartea lui Mahsa Amini, o tânără iraniană. Moartea sa în detenţie, după ce fusese arestată pentru că ar fi încălcat codul vestimentar, a declanşat un val de proteste, în care au murit câteva sute de persoane, printre care zeci de membri ai forţelor de securitate.

Şi în 2019 au izbucnit proteste în Iran după anunţarea unei creşteri semnificative a preţului benzinei. Protestele au afectat atunci aproximativ o sută de oraşe, printre care şi Teheran, şi au provocat zeci de morţi.

Editor : A.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Vladimir Putin
1
Putin a pus ochii pe o nouă țară. Cum vrea liderul de la Kremlin să-și impună puterea
New spokesperson in the Chinese Foreign Office
2
Reacția Chinei după acuzațiile Kremlinului că ucrainenii au atacat reședința lui Putin
tren eurostar
3
Situație critică în tunelul de sub Canalul Mânecii. Circulația tuturor trenurilor...
photo-collage.png - 2025-08-17T195854.185
4
Volodimir Zelenski mulțumește României după ce Bucureștiul a alocat 50 de milioane de...
Pensii ianuarie 2026. Foto Getty Images
5
Pe ce dată se virează pensiile în ianuarie 2026. Anunțul oficial al reprezentanților...
Un român ”necunoscut” i-a lăsat pe britanici fără cuvinte: mai bogat decât Ronaldo și Messi la un loc!
Digi Sport
Un român ”necunoscut” i-a lăsat pe britanici fără cuvinte: mai bogat decât Ronaldo și Messi la un loc!
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Protesters Rally Against Economic Crisis In Tehran
Apelul preşedintelui Iranului după protestele spontane din centrul Teheranului
steag SUA Iran
Trump amenință că va „distruge complet” Iranul dacă acesta va încerca să se reînarmeze
belgrad
Campanie pentru alegeri anticipate în Serbia: Studenții sârbi își numără susținătorii la final de an
Satelit Iranian
Iranul a lansat trei sateliţi de la o bază din Rusia. Teheranul dă asigurări că aceștia sunt strict „de observație”
profimedia-1044780541
Execuțiile în Iran vor crește de două ori în 2025, potrivit unui raport. Care sunt cele mai „obișnuite” acuzații
Recomandările redacţiei
nicusor-1
Mesajul lui Nicușor Dan de Anul Nou: „2026 ne oferă şansa de a...
New Year Fireworks in Bangkok
Primele țări care au intrat în noul an: Cine dă startul petrecerilor...
miting-cartel-alfa
Sindicatele critică dur decizia Guvernului de a nu mai plăti prima zi...
profimedia-1061558296
Avertismentul Papei în discursul de Anul Nou: „Planuri de cucerire a...
Ultimele știri
Peste 2.500 de articole pirotehnice confiscate de jandarmi în București. Ce au găsit în geanta unui livrator în loc de „meniul zilei”
SUA mai fac o concesie în fața Rusiei. Compania petrolieră sârbă, controlată de Moscova își va relua producția
„Camuflaj incredibil”. India și-a dotat militarii care patrulează frontiera acoperită de zăpadă cu uniforme negre
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Ce îți rezervă începutul de an în funcție de zodia ta. Horoscop pentru primele zile din 2026
Cancan
A murit de Revelion! Elena Lasconi e devastată. Doliu imens
Fanatik.ro
Radu Drăgușin, confesiune despre cel mai greu moment din 2025: „Mii de gânduri în cap, telefonul suna...
editiadedimineata.ro
Bulgaria, ținta unei campanii de dezinformare ruse înainte de adoptarea euro
Fanatik.ro
Cum l-a cunoscut Ioan Becali pe Julio Iglesias: “Erau 2000 de persoane importante”
Adevărul
Cazul unei adolescente aflată la risc de deportare din Danemarca a atras atenția lui Musk. Comentariul...
Playtech
Taxa de carbon. Ce este şi cât vor plăti românii care îşi construiesc case în 2026
Digi FM
Celine Dion, cuvinte emoționante pentru fanii ei, de Anul Nou: „Sunteți mereu în inima mea”. Admiratorii săi...
Digi Sport
E gata! Patronul a anunțat transferul lui Louis Munteanu. Salariu uriaș: de 4 ori mai mare decât la CFR
Pro FM
Anna Kournikova și Enrique Iglesias, prima fotografie cu toți cei patru copii ai lor. „Sunt perfecți...
Film Now
Soția înstrăinată a lui Eric Dane, adevărul despre relația lor „complicată”. „Ne-am despărțit, dar nu am...
Adevarul
Tânăra de 20 de ani care lucrează 1.000 de hectare: „Mă identific total cu agricultura și o recomand doar...
Newsweek
Pensie mai mică cu 220 lei pentru un pensionar cu grupe de muncă. S-a pensionat pe legea nouă și l-a costat
Digi FM
Hilary Swank, imagine rară cu gemenii ei de doi ani. Actrița câștigătoare a Oscarului a devenit mamă la 48 de...
Digi World
"Sunt dietetician oncolog. Iată cele 5 alimente pe care le am mereu în bucătărie". De ce sunt esențiale...
Digi Animal World
Nu trebuie să-ți îmbrățișezi niciodată câinele în aceste situații. Gestul tău îl poate stresa enorm
Film Now
De ce a refuzat categoric Steven Spielberg să lucreze cu Ben Affleck. Adevărul a ieșit la iveală după zeci de...
UTV
Antonia rupe tăcerea după un coșmar medical. O procedură de mărire a feselor făcută acum opt ani a dus la...